|
Боится нанимать людей Януковича: Политолог о слабости Зеленского
24 августа 2019, 01:24 • 37 • Политика
Политолог Сергей Марков рассказал о слабости Владимира Зеленского, который боится давления со стороны Запада. Из-за этого украинский президент не нанимает опытных управленцев из команды Виктора Януковича и идет по стопам Петра Порошенко.
Команда президента Украины Владимира Зеленского испытывает серьезные проблемы, ибо в ее состав входит слишком мало компетентных людей. Об этом РИА ФАН рассказал политолог Сергей Марков.
Ранее с критикой на политику Зеленского обрушился экс-глава МИД Украины Леонид Кожара. Дипломат считает, что новый глава государства идет по стопам своего предшественника Петра Порошенко. Это может быть связано с отсутствием компетентных помощников и боязнью Владимира Зеленского брать на себя ответственность.
Как отметил Марков, украинский лидер боится американцев, которые могут помешать ему взять бразды правления. При этом Зеленский хочет всех убедить в том, что он может самостоятельно назначить министров в новый кабмин.
Как и Зеленский, Порошенко в начале президентского пути также выступал за мир в Донбассе. Однако на Украине установлена диктатура западных спецслужб, связавшая руки политику. И Владимир Зеленский боится повторения событий.
"Зеленский не может брать людей Януковича, так как боится. Люди, которые работали с Порошенко, также являются ограниченно компетентными", - пояснил эксперт, добавив, что президенту Украины стоило бы нанять опытного Кожару.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 августа 2019, 07:09
|
17 августа 2019, 14:54
|
18 августа 2019, 12:09
|
17 августа 2019, 03:39
|
20 августа 2019, 03:09
|
17 августа 2019, 06:54
|
21 августа 2019, 14:54