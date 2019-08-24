Боится нанимать людей Януковича: Политолог о слабости Зеленского

Команда президента Украины Владимира Зеленского испытывает серьезные проблемы, ибо в ее состав входит слишком мало компетентных людей. Об этом РИА ФАН рассказал политолог Сергей Марков.

Ранее с критикой на политику Зеленского обрушился экс-глава МИД Украины Леонид Кожара. Дипломат считает, что новый глава государства идет по стопам своего предшественника Петра Порошенко. Это может быть связано с отсутствием компетентных помощников и боязнью Владимира Зеленского брать на себя ответственность.

Как отметил Марков, украинский лидер боится американцев, которые могут помешать ему взять бразды правления. При этом Зеленский хочет всех убедить в том, что он может самостоятельно назначить министров в новый кабмин.

Как и Зеленский, Порошенко в начале президентского пути также выступал за мир в Донбассе. Однако на Украине установлена диктатура западных спецслужб, связавшая руки политику. И Владимир Зеленский боится повторения событий.

"Зеленский не может брать людей Януковича, так как боится. Люди, которые работали с Порошенко, также являются ограниченно компетентными", - пояснил эксперт, добавив, что президенту Украины стоило бы нанять опытного Кожару.