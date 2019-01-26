Боинг вооружит "Посейдонами" американцев, англичан и норвежцев

Корпорация Boeing получила контракт на поставку "Посейдонов" для США, Великобритании и Норвегии.

Американская корпорация Boeing заключала контракт с Пентагоном на поставку 19 патрульных противолодочных самолетов P-8A Poseidon.

Сумма контракта составляет $2.6 млрд.

По контракту 10 бортов уйдут ВМС США, 4 — Британии и 5 машин норвежцам.

P-8A Poseidon — это достаточно новая модификация "Посейдона", используемая на вооружении только с 2013 года. Борт может нести до 9 тонн вооружения, имеет 5 внутренних и 6 внешних точек подвески, для различных типов вооружения: AGM-84 Гарпун, торпеды Mark 54, мины, авиабомбы.

Состоит на вооружении или подписан контракт на поставку: у США, Австралии, Индии, Норвегии, Британии и Новой Зеландии.