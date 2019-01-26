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Боинг вооружит "Посейдонами" американцев, англичан и норвежцев
26 января 2019, 12:39 • 169 • В мире
Корпорация Boeing получила контракт на поставку "Посейдонов" для США, Великобритании и Норвегии.
Американская корпорация Boeing заключала контракт с Пентагоном на поставку 19 патрульных противолодочных самолетов P-8A Poseidon.
Сумма контракта составляет $2.6 млрд.
По контракту 10 бортов уйдут ВМС США, 4 — Британии и 5 машин норвежцам.
P-8A Poseidon — это достаточно новая модификация "Посейдона", используемая на вооружении только с 2013 года. Борт может нести до 9 тонн вооружения, имеет 5 внутренних и 6 внешних точек подвески, для различных типов вооружения: AGM-84 Гарпун, торпеды Mark 54, мины, авиабомбы.
Состоит на вооружении или подписан контракт на поставку: у США, Австралии, Индии, Норвегии, Британии и Новой Зеландии.
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