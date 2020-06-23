"Боинг" над Донбассом могли сбить по ошибке

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ВСУ могли ударить по самолету ракетой случайно

В Нидерландах проходят слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга" на Украине в 2014 году. Голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате предложила рассмотреть версию, что украинские военные в Донбассе могли случайно пустить в лайнер ракету из своего "Бука".

Она напомнила похожий случай: в 2001-м самолет компании "Сибирь" упал в Черное море из-за ошибочных действий военных Незалежной.



Такое заявление адвокат сделала, рассуждая о том, что же все-таки могло произойти в небе над Донбассом. По ее словам, рассматриваются разные версии случившегося.

Она подчеркнула, что, хотя следователи не верят в то, что Украина могла сбить лайнер "Буком", у военных, вероятно, все же был доступ к разному оружию, в том числе к ракетам 9М38 и 9М38М1.

Также после заседания стало известно, что Нидерланды согласились изучить вопрос, почему Незалежная оставила воздушное пространство для гражданских самолетов в том районе открытым, передает РИА "Новости"слова адвоката Баудевейн ван Эйка.

"Боинг" рейса MH17 летел из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 г., но потерпел крушение в Донбассе. Все находившиеся на борту люди погибли. Международная следственная группа считает, что лайнер сбил ЗКР "Бук", который относился к российским военным. В Москве же не раз опровергли это обвинение и предлагали помощь в расследовании, но Нидерланды от нее отказались.