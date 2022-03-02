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Бои за Волноваху: Военкор сообщил о втором этапе зачистки города
02 марта 2022, 15:15 • 356 • Политика
Военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семён Пегов сообщил о втором этапе зачистки Волновахи от нацистских формирований. Бои за город продолжаются.
По данным военкора, во время первого этапа операции батальон "Спарта" совместно с 100-й бригадой Народной милиции ДНР уничтожил в Волновахе взвод нацистов. Уточняется, что во время штурма донбасские бойцы вступили в боестолкновение с нацбатом "Донбасс".
"По результатам боя уничтожен взвод нациков, двое взяты в плен", - сообщает Пегов.
Позже стало известно, что оставшиеся в живых боевики перегруппировались с остатками подразделений ВСУ в Волновахе и скопились для контратакующих действий.
"Спарта" и 100-я бригада ведут бой. Занятых рубежей не оставляют", - констатирует военкор.
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