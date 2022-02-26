Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операци...
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от банде...
Зеленский бежал с Украины? После заявления Кремля заговорили источники
Главная / Украина

Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощью десантников

26 февраля 2022, 03:10  •  195 • Украина

Из Николаева появилась информация о высадке десанта и начавшихся активных боях. Публикуются кадры с вертолётами и стрельбой.

Российские войска штурмуют позиции ВСУ. Украинцы пытаются удержать город с помощью десантников.

Жители Николаева пишут, что с нетерпением и искренне ждут освобождения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


195
Источник
Похожие новости
25 февраля 2022, 08:30
Над Киевом сбита ракета: горят жилые дома
25 февраля 2022, 10:15
Актуальное о ситуации на Украине: Попытки переговоров, подготовка саммита НАТО, угрозы новыми санкциями
25 февраля 2022, 00:55
На Украине армия РФ заняла Чернобыльскую АЭС
25 февраля 2022, 16:05
Зеленский много говорил, но ничего не делал, а теперь уже и не сможет
25 февраля 2022, 17:50
Актуальное о ситуации на Украине: предложение переговоров, ответные санкции против Запада, перенос финала Лиги чемпионов
25 февраля 2022, 13:45
Актуальное о ситуации на Украине: установление контроля над ЧАЭС, обращение Зеленского, украинские военные сдают оружие
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2022, 03:20
Паника Зеленского: президент Украины обратился к гражданам России по-русски
19 февраля 2022, 09:35
"Война" началась. В студии украинского ток-шоу: "А вы думали, дурдом окончен?"
24 февраля 2022, 20:50
Российские войска уже в Киеве. Готовится арест Зеленского?
24 февраля 2022, 20:50
Зеленскому поставили ультиматум? Гаспарян сообщил: "12 часов на раздумья"
21 февраля 2022, 18:45
Россия уничтожила войска ВСУ. Кто подыгрывает Украине?
22 февраля 2022, 19:50
«Столица автоматически переходит во Львов». Паника в Киеве перекинулась на Западенщину
22 февраля 2022, 02:20
Ответ Зеленского Путину начался с обмана. Баранец не сдержался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.