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Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощью десантников
26 февраля 2022, 03:10 • 195 • Украина
Из Николаева появилась информация о высадке десанта и начавшихся активных боях. Публикуются кадры с вертолётами и стрельбой.
Российские войска штурмуют позиции ВСУ. Украинцы пытаются удержать город с помощью десантников.
Жители Николаева пишут, что с нетерпением и искренне ждут освобождения.
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