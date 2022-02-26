Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощью десантников

Из Николаева появилась информация о высадке десанта и начавшихся активных боях. Публикуются кадры с вертолётами и стрельбой.Российские войска штурмуют позиции ВСУ. Украинцы пытаются удержать город с помощью десантников.Жители Николаева пишут, что с нетерпением и искренне ждут освобождения.