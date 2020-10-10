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Бои в Нагорном Карабахе стихнут к полудню: Москва помогла Армении и Азербайджану договориться
10 октября 2020, 17:20 • 74 • Политика
Бои в Нагорном Карабахе стихнут к полудню 10 октября. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Москва помогла Армении и Азербайджану договориться о режиме прекращения огня.
В Москве прошли переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве российского МИД. 10-часовая встреча, которая стала ответом на обращение президента Владимира Путина, завершилась договорённостью о прекращении огня.
По словам Сергея Лаврова, бои в Нагорном Карабахе стихнут к полудню. Главная цель этого шага - обмен пленными и телами погибших. Посредником будет являться Международный комитет Красного Креста.
Второе достижение встречи в Москве - договорённость о начале субстантивных переговоров. Они должны привести к "скорейшему достижению мирного урегулирования". Формат переговоров останется неизменным. Стороны решили, что детали перемирия согласуют позднее.
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