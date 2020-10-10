Бои в Нагорном Карабахе стихнут к полудню: Москва помогла Армении и Азербайджану договориться

В Москве прошли переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве российского МИД. 10-часовая встреча, которая стала ответом на обращение президента Владимира Путина, завершилась договорённостью о прекращении огня.

По словам Сергея Лаврова, бои в Нагорном Карабахе стихнут к полудню. Главная цель этого шага - обмен пленными и телами погибших. Посредником будет являться Международный комитет Красного Креста.

Второе достижение встречи в Москве - договорённость о начале субстантивных переговоров. Они должны привести к "скорейшему достижению мирного урегулирования". Формат переговоров останется неизменным. Стороны решили, что детали перемирия согласуют позднее.