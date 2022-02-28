Бои в Харькове, авиация ВКС России уничтожает объекты ВСУ

28 февраля продолжаются бои в одном из ключевых и самых горячих на сегодняшний день регионе Украины — Харькове.Поступают сведения об ударе авиации ВКС России по технике и объектам ВСУ. Над городом поднимаются столбы дыма.Украинские пропагандисты подтверждают провал ВСУ в Харькове и панически сообщают о «мощных ракетных обстрелах», в том числе в районе Харьковского тракторного завода.