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Бои в Харькове, авиация ВКС России уничтожает объекты ВСУ
28 февраля 2022, 19:45 • 494 • Украина
28 февраля продолжаются бои в одном из ключевых и самых горячих на сегодняшний день регионе Украины — Харькове.
Поступают сведения об ударе авиации ВКС России по технике и объектам ВСУ. Над городом поднимаются столбы дыма.
Украинские пропагандисты подтверждают провал ВСУ в Харькове и панически сообщают о «мощных ракетных обстрелах», в том числе в районе Харьковского тракторного завода.
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