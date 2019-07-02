Бои в Донбассе: журналисты попали под минометный обстрел

Российские журналисты попали под обстрел на западе Донецка. Корреспондент ВГТРК Андрей Руденко вместе со съемочной группой отправился снимать последствия ночных и утренних ударов ВСУ по поселку Александровка.

«Это было в районе 14.10 — 14.20. Шла фиксация последствий обстрела поселка», — рассказал Руденко РИА «Новости», отметив, что стреляли минами 120-го калибра.

И во время съемки, по словам российского журналиста, со стороны украинских силовиков начались выстрелы из минометов. Тем не менее, журналисты успели найти укрытие, в результате никто не пострадал.

Между тем, телеведущая Ольга Скабеева разместила видео с места происшествия в своем инстаграме. На записи слышны крики «Лежать!» и звуки выстрелов. На заднем плане видны клубы густого дыма. «Пострадавших нет, слава Богу!» — подписала видео российская журналистка.

Под обстрел украинских силовиков попали также сотрудники пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), а также репортеры агентства News Front, передает РИА «Новости».

Как сообщает издание, за последние сутки украинские военнослужащие 35 раз нарушили режим перемирия. В то же время, по информации представителей республики, ВСУ осуществляли артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов в Донбассе в течение всей недели.

Это не первый случай попадания журналистов под обстрел украинских силовиков. Так, корреспонденты РИА «Новости», News Front и независимые журналисты попали под огонь на окраине Донецка в конце июня. По словам журналистов News Front, украинские наводчики могли начать стрелять специально, заметив съемочную группу.

Как рассказал фотокорреспондент РИА «Новости» Александр Гаюк, корреспонденты приехали снимать разрушения от предыдущих атак силовиков. «Через некоторое время начался обстрел, работали минометы. Слава богу, все живы и здоровы», — вспомнил он. Гаюк добавил, что группа журналистов прибыла на место съемок в сопровождении представителей пресс-службы Народной милиции ДНР.

По мнению начальника пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниила Безсонова, украинские военнослужащие вели обстрел целенаправленно.

«Примечательно, что вооруженные формирования Украины предвидели приезд съемочных групп на места своих преступлений, но не только не прекратили, но и целенаправленно усилили обстрелы населенных пунктов», — заявил Безсонов.

В ведомстве обратились к международным организациям с призывом прекратить провокации со стороны Украины. Представитель ДНР попросил оказать давление на киевские власти, проведя тщательное расследование инцидента и наказав виновных.

Это происшествие, как считает секретарь СЖР, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир, является прямым нападением на свободу слова, передает РИА «Новости».

«Оценивать эту ситуацию нельзя иначе как кроме преступления, потому что обстрел журналистов, атака на журналистов, попытка убийства журналистов — это прямая атака на свободу слова», — сказал он, отметив, что этот обстрел также является посягательством на исполнение журналистами своего профессионального долга.

Кроме того, Шафир предположил, что эта атака могла быть целенаправленной, так как не впервые проводилась на территории Донбасса. По его мнению, этого «исключать нельзя» из-за неоднократных обстрелов журналистов в том числе и с летальным исходом, сказал Шафир, вспоминая гибель съемочной группы ВГТРК в 2014 году.

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После инцидента омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила о нападении на корреспондентов международным правозащитным организациям. Таким образом, она использует «все доступные средства» для того, чтобы впредь не было допущено дальнейших нарушений прав и свобод человека.

«Соблюдение международного гуманитарного права является обязательным условием недопущения критического ухудшения социально-гуманитарной ситуации и мирного урегулирования конфликта в Донбассе», — обратила внимание Морозова.