Ситуации в Казахстане уже давно нельзя охарактеризовать как протесты населения. Две главных темы минувшего дня - бои в Алма-Ате и паника из-за биооружия.

Ряд СМИ сообщили, что под Алма-Атой в течение нескольких часов во второй половине дня 8 января продолжались вооружённые столкновения. Речь шла о трассе Алматы - Бишкек, а именно об окрестностях посёлка Райымбек. Впрочем, о жертвах и пострадавших не сообщалось.

В МИД Казахстана опровергли эти данные. Однако стало известно, что Алма-Ата взята в кольцо блокпостов. Десятки военных проверяют документы у всех выезжающих, а также досматривают автомобили. Возле блокпостов дежурят экипажи в БТР.

В целом информация, поступающая из Казахстана, обрывочна. Многие данные передаются не официальными источниками, а очевидцами и участниками событий. В Алма-Ате бандиты и мародёры разграбили всё, что только могли.

Источники Царьграда сообщили о нападении на биолабораторию. Очевидцы рассказали о "куче народа в химзащите".

Ранее экс-депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко предполагал подобное развитие событий. Он отмечал, что биолаборатория в Казахстане была проектом США.

Напомним, с начала 2022 года Казахстан сотрясают массовые протесты. Изначально люди выступали против подорожания сжиженного газа. В Алма-Ате началось мародёрство. Этим занимались уже не мирные жители, а боевики. Они также совершили ряд нападений на госучреждения, начали отбирать оружие у силовиков.

В Казахстане введён режим чрезвычайного положения. Стартовала контртеррористическая операция. Утром 5 января в отставку было отправлено правительство. Президент Касым-Жомарт Токаев стал главой Совета безопасности. Он обратился в Организацию Договора коллективной безопасности с просьбой оказать содействие "в преодолении террористической угрозы". В ОДКБ приняли решение отправить в Казахстан миротворцев.