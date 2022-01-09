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Бои в Алма-Ате и паника из-за биооружия. Что происходит в Казахстане

09 января 2022, 01:40  •  117 • Политика
Ситуации в Казахстане уже давно нельзя охарактеризовать как протесты населения. Две главных темы минувшего дня - бои в Алма-Ате и паника из-за биооружия.
Ряд СМИ сообщили, что под Алма-Атой в течение нескольких часов во второй половине дня 8 января продолжались вооружённые столкновения. Речь шла о трассе Алматы - Бишкек, а именно об окрестностях посёлка Райымбек. Впрочем, о жертвах и пострадавших не сообщалось.
В МИД Казахстана опровергли эти данные. Однако стало известно, что Алма-Ата взята в кольцо блокпостов. Десятки военных проверяют документы у всех выезжающих, а также досматривают автомобили. Возле блокпостов дежурят экипажи в БТР.
В целом информация, поступающая из Казахстана, обрывочна. Многие данные передаются не официальными источниками, а очевидцами и участниками событий. В Алма-Ате бандиты и мародёры разграбили всё, что только могли.
Источники Царьграда сообщили о нападении на биолабораторию. Очевидцы рассказали о "куче народа в химзащите".
Ранее экс-депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко предполагал подобное развитие событий. Он отмечал, что биолаборатория в Казахстане была проектом США.
Напомним, с начала 2022 года Казахстан сотрясают массовые протесты. Изначально люди выступали против подорожания сжиженного газа. В Алма-Ате началось мародёрство. Этим занимались уже не мирные жители, а боевики. Они также совершили ряд нападений на госучреждения, начали отбирать оружие у силовиков.
В Казахстане введён режим чрезвычайного положения. Стартовала контртеррористическая операция. Утром 5 января в отставку было отправлено правительство. Президент Касым-Жомарт Токаев стал главой Совета безопасности. Он обратился в Организацию Договора коллективной безопасности с просьбой оказать содействие "в преодолении террористической угрозы". В ОДКБ приняли решение отправить в Казахстан миротворцев.

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