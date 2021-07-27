Бои в Афганистане переросли в личную трагедию: Убит сын одного из переговорщиков

В Афганистане, где идёт активный процесс переговоров с талибами, был убит сын одного из участников переговорной группы.

В провинции Хост на востоке страны в столкновениях с правительственными силами был убит сын одного из участников переговорной группы талибов. Как сообщил представитель движения, в боях погиб младший сын участника переговорной группы талибов Мухаммада Наби Омари.

"Интерфакс" напоминает, что межафганские мирные переговоры, начатые в прошлом году в Дохе, до сих пор не принесли реальных результатов.

Тем временем в Афганистане ситуация обостряется. По информации телеканала 1TV, на юге страны, в районе КПП провинции Гильменд прогремел взрыв. У пропускного пункта взорвался заминированный автомобиль. В результате происшествия двое сотрудников полиции погибли, ещё четверо получили ранения.

Кроме того, в армии Афганистана заявили, что намерены в ближайшее время начать операции по возвращению регионов, захваченных талибами.