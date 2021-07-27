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Бои в Афганистане переросли в личную трагедию: Убит сын одного из переговорщиков
27 июля 2021, 22:35 • 42 • В мире
В Афганистане, где идёт активный процесс переговоров с талибами, был убит сын одного из участников переговорной группы.
В провинции Хост на востоке страны в столкновениях с правительственными силами был убит сын одного из участников переговорной группы талибов. Как сообщил представитель движения, в боях погиб младший сын участника переговорной группы талибов Мухаммада Наби Омари.
"Интерфакс" напоминает, что межафганские мирные переговоры, начатые в прошлом году в Дохе, до сих пор не принесли реальных результатов.
Тем временем в Афганистане ситуация обостряется. По информации телеканала 1TV, на юге страны, в районе КПП провинции Гильменд прогремел взрыв. У пропускного пункта взорвался заминированный автомобиль. В результате происшествия двое сотрудников полиции погибли, ещё четверо получили ранения.
Кроме того, в армии Афганистана заявили, что намерены в ближайшее время начать операции по возвращению регионов, захваченных талибами.
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