Бои русских истребителей с американскими не забыты: Кнутов о том, как мы "всё выплатили до копеечки"

В разговоре с Царьградом военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал статью в американском издании о том, что в 1950-е годы правительство США совместно с учёными разрабатывало некое ядерное оружие - "царь-бомбу" - и планировало нанести с помощью него удар по Советскому Союзу.

"В общем-то, Соединённые Штаты Америки изначально проводили политику, которая преследовала чисто американские интересы. То есть та помощь, которая оказывалась по лендлизу, да, она была важна для нас, особенно первые два года войны. Но это помощь за деньги. И мы только в 2000-е годы последние долги вернули. Единственная страна в мире, которая выплатила, что называется, всё до копеечки американцам, всем остальным они списали", - напомнил Кнутов.

Что касается послевоенного периода, он напомнил, что ещё в 1945 году были столкновения русских истребителей с американскими.

"Американцы якобы перепутали, если я не ошибаюсь. Помните, Покрышкин сбил два американских самолёта? Не помню, Покрышкин или Кожедуб. Соответственно, в последующий период разрабатываются планы. После того как была проведена бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, ведь Трумэн тогда сказал: "У меня теперь есть хорошая дубинка против русских парней". То есть имелось в виду, что атомная бомбардировка была не столько против Японии, сколько демонстрацией ядерного оружия Советскому Союзу", - пояснил Кнутов.

По его словам, начиная с 1947 года американцы стали разрабатывать планы по атомной бомбардировке СССР.

"Более того, вспомните 1953 год, война в Корее. Почему корейцы так помешаны на атомном оружии? Потому что тогда американцы, тот же Трумэн или Маккартер, генерал, командующий американской группировкой, потребовал чуть ли не 15 атомных бомб и хотел сбросить их, но ему просто не дали. Но они сбросили болванки, которые имитировали атомные бомбы. Несколько болванок на территорию Кореи было сброшено. Там, где китайские войска располагались и северокорейские. В том числе, по-моему, в район Пхеньяна. У Северной Кореи крыша поехала. А что касается Советского Союза, там планы по атомным ударам по территории нашей страны каждый год разрабатывались", - сказал Кнутов.