Бои под Иловайском: в Британии заявили о российских войсках

Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian. Исследователи утверждают, что они собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, на которых запечатлены российские вооруженные конвои на территории Украины. Кроме того, как они заверяют, у них есть фотографии танка Т-72Б3, по утверждению специалистов, в то время такая техника была на вооружении только у российской армии.

Forensic Architecture обнародовала видео, в котором говорится, что доказательства были собраны из открытых источников по запросу Европейского центра защиты прав человека. В частности, утверждается, что 3 сентября по окончании боев в 10 км к югу от Иловайска была замечена колонна военных транспортных средств. В открытых источниках также были обнаружены новые транспортные средства и военные лагеря. В конце августа на снимках с российской стороны границы якобы было запечатлено движение конвоя, удаляющегося от Украины, заявили исследователи.

Собранные доказательства они планируют использовать при подаче судебных исков против Москвы со стороны украинских военных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Бои под Иловайском, более известные как Иловайский котел, происходили в августе 2014 года. Тогда крупная группировка украинских войск была взята в кольцо вооруженными силами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). При попытке прорыва окружения вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли тяжелые потери. Как указала Генпрокуратура Украины в отчете о расследовании случившегося под Иловайском, в результате погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения.

В августе прошлого года состоялась пресс-конференция, на которой начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев заявил о больших потерях среди российских военных в ходе боев под Иловайском. По его словам, как подсчитал Генштаб Украины, погибли около 300 бойцов вооруженных сил ДНР, а также более 200 военнослужащих российской армии.

Он утверждал, что всего за несколько месяцев в 2014 году в боях погибли около 1,7 тыс. служащих регулярной российской армии, в том числе и 200 погибших под Иловайском.

Ноздрачев также сообщил, что якобы порядка 300 российских военных были ранены в иловайских боях.

Полковник рассказал, что безвозвратные потери украинских силовиков в котле оцениваются в 366 бойцов, 150 из которых — военнослужащие ВСУ. По его словам, на сегодняшний день пропавшими без вести считаются 84 силовика. При этом 11 бойцов ВСУ и сотрудников МВД, попавших под Иловайском в плен, до сих пор удерживаются на территории ДНР.

В ГПУ обозначили главной причиной поражения украинских войск вторжение на территорию Украины регулярных подразделений российской армии. Как утверждают в Генпрокуратуре страны, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года перешли границу и двинулись к Иловайску сразу девять батальонно-тактических групп. Их общая численность, по данным украинской стороны, составляла 3,5 тыс. бойцов, на вооружении которых было до 60 танков и 320 бронемашин, до 60 орудий, 45 минометов и пять противотанковых ракетных комплексов. В ГПУ уверены, что именно этим силам удалось окружить и разгромить под Иловайском несколько добровольческих батальонов МВД Украины и подразделения ВСУ.

В начале августа 2015 года Шевченковский районный суд Киева решил взять под стражу начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. В Киеве считают, что именно он и еще десять российских военнослужащих «организовывали, готовили и развязывали вооруженный конфликт на территории Украины».

При этом Москва неоднократно опровергала участие частей российской армии в украинском конфликте. Об отсутствии на Украине регулярных российских войск заявлял и сам президент Владимир Путин.

«Мы никогда не говорили, что там [на Украине] нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере, но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу», — сказал Путин 17 декабря 2015 года на традиционной большой пресс-конференции.

На следующий день его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что под занятыми «решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере», людьми президент имел в виду добровольцев.

«Очевидно, если вы прочитаете слова Путина непредвзято, вы вспомните, что он неоднократно говорил о наших согражданах, гражданах России, гражданах других стран СНГ, которые самостоятельно отправляются. Кто-то не имеет определенной сферы занятий, кто-то использует отпуск, кто-то берет отпуск за свой счет. Такие люди действительно есть, они отправляются туда», — уточнил Песков.