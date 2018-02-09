Бои без правил вице-президента США на Олимпиаде в Пхёнчхане

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Главная задача вице-президента США Майкла Пенса, возглавляющего национальную делегацию на Олимпиаде в Пхёнчхане, заключается в том, чтобы сорвать "мирное наступление" Пхеньяна, не дав обеим Кореям нормализовать отношения. Для этого сгодится всё, даже бои без правил

По дороге на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, которая пролегала через Аляску, Токио и Сеул, вице-президент США Майкл Пенс, возглавляющий на Играх-2018 делегацию США, делает одно воинственное заявление за другим. Цель: сорвать "мирное наступление" Пхеньяна и сделать всё, чтобы не допустить нормализации отношений между двумя Кореями, напряженностью между которыми США давно пользуются в своих интересах, разжигая её для ослабления стран, которые считают экономическими и геополитическими конкурентами.

Читайте также 17:11 - 06 Февраля Вице-президент США отбыл на Олимпиаду ссорить обе Кореи Отправившемуся в поездку по Дальнему Востоку вице-президенту США Майклу Пенсу, который после визита в Японию направится в Южную Корею, чтобы представлять свою страну на Олимпиаде в Пхёнчхане, будет не до представительских функций: его главной задачей станет не допустить нормализации отношений между обеими Кореями, так как напряженность в регионе выгодна Вашингтону

Угрозы, угрозы…

По итогам переговоров и на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Пенс пообещал: "США в скором времени обнародуют самую жесткую и агрессивную серию экономических санкций в отношении КНДР". "Дублер" президента США Дональда Трампа призвал изолировать Северную Корею "до тех пор, пока она не откажется от своих программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет", припугнув, что для решения "проблемы" этой страны "все варианты остаются на столе". Пенс объявил, что США и их союзники, включая Токио, "будут продолжать оказывать максимальное давление на Северную Корею" с целью денуклеаризации Корейского полуострова.



Вице-президент США Майк Пенс о "проблеме" Северной Кореи: "Все варианты остаются на столе". Фото: www.globallookpress.com



Вице-президент США Майк Пенс о "проблеме" Северной Кореи: "Все варианты остаются на столе". Фото: www.globallookpress.com

Выступая перед американскими военнослужащими на авиабазе Йокота в районе Токио после осмотра её вместе с командующим силами США в Японии генерал-лейтенантом ВВС Джерри Мартинесом, Пенс заявил, что Вашингтон будет проявлять "бдительность и решимость" в достижении своей цели – заставить Пхеньян "раз и навсегда" отказаться от ракетно-ядерной программы. Он, разумеется, не сказал, что США сделают с Северной Кореей, если она их послушается, уничтожив свою "страховку".

Эти речи стали развитием заявлений Пенса на Аляске, где он потребовал от Пхеньяна одностороннего разоружения в обмен призывы "войти в сообщество наций", обрести "лучшее будущее" и "полностью забыть" о своих ракетно-ядерных амбициях, в то время как Вашингтон намерен развивать и совершенствовать своё ядерное оружие. Вариация на древнюю как мир тему: " Что позволено Юпитеру, не позволено быку".

Пхеньян контратакует Вашингтон

Кстати, не только США. В находящейся на ножах с КНДР Японией, например, по мнению Пхеньяна, тоже создается ядерное оружие под маркой программ "мирного атома", причем с согласия американцев.

"США автоматически продлили соглашение 1988 года с Японией об использовании атомной энергии в мирных целях. Оно позволяет Токио извлекать плутоний из отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и обогащать уран. Поддерживая такие разработки своих союзников, США стали главным виновником распространения ядерных технологий по всей планете", - цитирует ТАСС комментарий северокорейского агентства ЦТАК.

В Пхеньяне называют США "главным виновником распространения ядерных технологий по всей планете". Фото: www.globallookpress.com

В Пхеньяне обращают внимание, что и некоторые другие страны "требуют предоставить им такое же право на ведение ядерных разработок, какое есть у Японии". В комментарии утверждается, что "ядерные амбиции" Токио указывают на его стремление "возродить Японскую империю" и намерения Вашингтона "использовать Японию в качестве ударной силы для вторжения в Азию".

Что едет торпедировать Пенс?

Так что о "маленькой победоносной войне" в Пхёнчхане Пенс может и не мечтать. Несмотря на возраст, 90-летний председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам, возглавляющий северокорейскую делегацию, даст ему достойный отпор. Это старый боец. Южную Корею еще ни разу не посещал северокорейский деятель столь высокого уровня. Кстати, в состав делегации КНДР на Олимпийских играх в Пхёнчхане, которая прибудет туда пятницу, входит также младшая сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, заместитель начальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи.

В общем, янки будет кому дать от пор. Неудивительно поэтому, что общения между северокорейской и американской делегациями не планируется. Мало того, как разнюхали японские журналисты, американцы просили хозяев развести их подальше на всех совместных мероприятиях. Дистанционно "бомбить" северных корейцев грозными речами - это одно дело, а встретиться с ними лицом к лицу – уже совсем другое. В таких случаях американцы обычно тушуются, если знают, что могут нарваться на отпор.

Зато в ходе Олимпиады не будет недостатка в другого рода переговорах. Как сообщил представитель офиса президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, глава южнокорейского государства будет встречаться с номинальным главой КНДР, "начиная с церемонии открытия Олимпийских игр". Иными словами, под носом у Пенса между двумя Кореями будут проходить переговоры на высшем уровне, которые могут привести к самым неожиданным результатам, а не только к развитию туризма.

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Для Вашингтона, разжигающего военную истерию вокруг Корейского полуострова, чтобы разместить в регионе свои, направленные прежде всего против России и Китая системы ПРО, держать в узде Южную Корею и Японию, конкурирующих с США в экономической сфере, это катастрофа. Так не должно быть. Ведь если обе части Кореи однажды объединятся, совместив экономическое и научное могущество Юга с военной мощью и дешевой рабочей силой Севера, ставшего даже - пусть неформальным и непризнанным - членом мирового ядерного клуба, это будет великая сила, которая не станет подчиняться американцам и подаст в этом пример другим.

Поэтому можно предположить, что Сеул не до конца искренне выступает против ракетно-ядерной программы Пхеньяна и не только потому, что сам подумывает о подобном. Почему? Потому что тогда, когда страна станет единой, это ядерное оружие станет общим и лучшей гарантией того, что Корею будут реально уважать в этом мире даже США.

Будет много истерики

Это-то и придает миссии Пенса какой-то истерический характер. И есть отчего. Помимо переговоров президентов обеих Корей, их спортсмены пройдут на церемонии открытия Игр одной командой и под общим стягом – флагом Объединения. Поэтому, по словам самого Пенса и его помощников, во всех переговорах и контактах с южнокорейцами и другими вице-президент США будет напоминать, что Северная Корея – "наиболее тиранический и репрессивный режим" на планете, что он "превратил свой народ в рабов" и находится в нескольких месяцах от того, чтобы получить возможность нанести ядерный удар по США. Ну и далее по списку. В Вашингтоне и даже Токио произвело неприятное впечатление, что Сеул настоял на переносе на более поздний срок ежегодных военных маневров с американцами Foal Eagle и учений Key Resolve, чтобы не омрачать "оттепель" с Севером. А вдруг и дальше будут откладывать?

В общем, Пенс будет, фактически, готовить своих собеседников к превентивному удару по КНДР, чтобы разжечь на полуострове войну, радикально ослабив во всех отношениях обе Кореи и испортив заодно жизнь их соседям, прежде всего, Китаю и России. Ну и, конечно, чтобы дать возможность Пентагону поиграть мускулами и выбить себе очередной астрономический военный бюджет. А, может быть, заодно и обнулить под предлогом форс-мажора неподъемный и постоянно увеличивающийся долг США, действуя, дескать, в интересах всего человечества.

Поэтому даже справедливые, на первый взгляд, обличения США северокорейского режима очень опасны. По озвученным в среду оценкам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, силовой сценарий Вашингтона на Корейском полуострове может унести "до миллиона жизней, а, может быть, и больше", и он не должен быть реализован. Так же думают и в Пхеньяне и теперь, похоже, в Сеуле, которому придется в этой ситуации хуже всех.

Латышев Сергей