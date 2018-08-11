«Богдана» с польскими корнями: с какими сложностями может столкнуться Украина при производстве новой самоходки для ВСУ

Украинские оружейники создали для ВСУ новую самоходную артиллерийскую установку «Богдана» с калибром 155 мм, который используется в странах НАТО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Местные СМИ отмечают, что новая гаубица является копией польской артиллерийской установки Krab. Однако Киеву будет непросто запустить её в серийное производство, отмечают эксперты. Какие перспективы у новинки — в материале RT.

Украинская армия получила новую самоходную гаубицу с условным названием «Богдана». Об этом 10 августа заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

По словам политика, важными характеристиками новой артиллерийской установки являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня. Турчинов отметил, что специальными боеприпасами гаубица может поражать цель на расстоянии до 60 км, а также имеет «натовский 155-миллиметровый калибр».

«Оружие такого калибра отсутствовало в наших ВСУ, его не было в Советской армии, его нет и в современной Российской армии, — добавил он, подчеркнув, что оружие получило девичье имя «Богдана». — И я советую врагам Украины хорошо запомнить его».

«Богдана» ждёт своего парада

Ранее украинский военный эксперт Сергей Згурец опубликовал фотографии новой артиллерийской системы в социальной сети Facebook. На них видно, что гаубица размещена на базе грузовика КрАЗ. Как утверждают украинские СМИ, широкой публике «Богдану» покажут на параде, который готовится в Киеве по случаю Дня независимости Украины 24 августа. Некоторые дополнительные ТТХ САУ привёл на своей странице в Facebook советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Украинский танк «Оплот».

© Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com

«Ну подумаешь, САУ на колёсной базе. Ну подумаешь, автомат заряжания на шесть выстрелов. Ну подумаешь, управление, наведение, использование — всё через пульт (естественно, с возможностью работы на механических приводах). Ну подумаешь, шесть выстрелов в минуту», — написал он.

По словам помощника Порошенко, дальность выстрела осколочно-фугасным снарядом из новой пушки составит более 40 км.

Украинские СМИ сообщали о начале разработки «Богданы» ещё в 2014 году. Тогда подробных характеристик пушки не приводилось, сообщалось только, что рассматривается вариант её размещения как на колёсном, так и на гусеничном ходу.

В настоящий момент ряд украинских СМИ опубликовали информацию о том, что пушка новой самоходки «абсолютно аналогична» польской гаубице AHS Krab. Эта установка создана компанией Huta Stalowa Wola из Польши. Её калибр — 155 мм, она размещается на гусеничном шасси K9 Thunder южнокорейского производства.

Украинский военный эксперт и публицист Михаил Жирохов в разговоре с BBC News Украина и вовсе заявил, что «Богдана» — это прототип гаубицы, которую предполагалось создать из башни Krab и основы украинского танка Т-84У «Оплот». Как утверждается в публикации, прошлой осенью САУ Krab была продемонстрирована на выставке вооружений в Киеве. И уже тогда говорили, что поляки ведут переговоры о том, чтобы продать ВСУ свою пушку, которая должна заменить САУ «Акация» советского производства.

«Внутренние договорённости на выставке были. Не зря же поляки привезли «Краб» и обратно его, кстати, не увезли», — сказал Жирохов украинским журналистам.

По его словам, весь комплекс польской САУ достаточно дорог для украинского оборонного бюджета. Стоимость одной системы может превышать $1 млн, поэтому было решено закупить польскую гаубицу, а шасси для неё сделать на Украине.

Через некоторое время факт переговоров с польской стороной о поставках украинской армии пушек Krab подтвердил и командующий ракетных войск и артиллерии ВСУ генерал-майор Вячеслав Горбылёв: «Мы не первый год заинтересованно наблюдаем за динамичным развитием польской САУ калибра 155 мм Krab... Польские коллеги предлагают нам Krab как лучший вариант замены самоходок советского образца, несмотря на высокую стоимость такой платформы».

Как бы то ни было, на фотографиях, опубликованных в сети, видно, что база для самоходки используется колёсная украинского производства.

«После нескольких выстрелов развалится»

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов отметил в беседе c RT, что ему кажется вполне логичным решение Киева купить пушку польского производства.

«Дело в том, что своих артиллерийских систем Украина не производила никогда. И после того, как ресурс самоходок «Акация» калибра 152 мм, которые достались Украине от СССР, оказался почти исчерпан, стало ясно, что они будут покупать импортные образцы. Раз украинское государство видит себя в НАТО, то неудивительно, что они решили найти пушку калибра 155 мм», — рассуждает эксперт.

Он также напомнил, что Киев и Варшава имеют богатый опыт сотрудничества в оборонной сфере.

Польская самоходная гаубица AHS Krab.

© Sean Gallup/Getty Images

«Поляки предлагают им продукцию значительно дешевле образцов вооружения из других стран — Германии или США. И то украинцы не смогли позволить себе купить комплекс Krab целиком — пришлось ограничиться приобретением технологий на пушку», — сказал Фролов.

По словам эксперта, «Богдана» не является эффективным оружием — во многом из-за того, что колёсная база не сможет обеспечить надёжное функционирование самоходки.

«Я думаю, что это всего лишь некая поделка, некий макет, который в серию не пойдёт. Дело в том, что шасси грузовика КрАЗ не подходит для тяжёлой гаубицы. После нескольких выстрелов оно рассыпается. Не просто же так изначально рассматривали базу танка «Оплот», которая намного тяжелее автомобильной», — сказал специалист.

Он напомнил, что с этим шасси также имеются сложности.

«В серию эти танки не пошли. Фактически сейчас эту машину не выпускают, с трудом Украина смогла поставить в свою армию всего десять «Оплотов». А для того, чтобы ставить на их базу не танковую башню, а польскую гаубицу, надо многое перепроектировать и переделывать. В сегодняшнем своём состоянии украинская промышленность подобного себе позволить не может», — подчеркнул Фролов.

Президент центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, в свою очередь, пояснил, что основная проблема украинской оборонной промышленности не в копировании зарубежных образцов, а в том, что промышленность страны не может их производить серийно.

«В самом копировании ничего необычного нет. Я напомню, что Китай скопировал множество образцов советской техники и вооружения, а потом на их основе начал уже создавать свои разработки. Тем более что Украина никогда не производила артиллерийские системы, калибр которых превышает 37 мм», — заявил эксперт.

Ремонт старых советских танков на Львовском бронетанковом заводе.

РИА Новости

По его словам, проблема украинских оружейников в том, что им не хватает кадров и оборудования для запуска новой продукции в серию.

«Всё, что сейчас может себе позволить Украина, — это создавать штучные образцы, показывать их на парадах или выставках, а потом забывать про них. Примером может служить контракт с Таиландом на поставку им танков «Оплот». Контракт был рассчитан на 49 единиц. Киев нарушил сроки исполнения контракта дважды и поставил машины к 2017 году, а не к 2015-му, как планировалось изначально. И эта задача потребовала колоссального напряжения сил украинских оборонщиков», — напомнил эксперт.

По словам Ищенко, главной проблемой оборонной промышленности украинского государства стал кадровый голод.

«По оценке властей, из страны в последние годы уехали на заработки 10 млн человек. Первыми убыли высококвалифицированные работники, которых было много в оборонной промышленности. Украинских инженеров и рабочих с удовольствием брали на российские предприятия. Потом они получали гражданство РФ, и Украина теряла эти кадры навсегда. И сейчас, даже если чиновники и захотят наладить серийное производство тех же «Богдан», этим заниматься некому. Уйдёт уйма времени на обучение новых людей, на то, чтобы из вчерашних выпускников техникумов и вузов получились специалисты. А после этого они также уедут за рубеж. Так что я сильно сомневаюсь, что в деле создания новой САУ Украина продвинется дальше предсерийных экземпляров», — подчеркнул Ищенко.