Богдан высказался по поводу обмена между Россией и Украиной

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан высказался по поводу взаимного освобождения удерживаемых лиц с Россией.

«Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить», — цитирует «Интерфакс-Украина» Богдана.

Он отметил, что свобода, здоровье и воля граждан Украины — это наивысшие ценности для украинского государства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Киев совместно объявят о решениях по обмену.