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Богдан высказался по поводу обмена между Россией и Украиной
06 сентября 2019, 23:54 • 47 • Украина
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан высказался по поводу взаимного освобождения удерживаемых лиц с Россией.
РИА Новости
«Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить», — цитирует «Интерфакс-Украина» Богдана.
Он отметил, что свобода, здоровье и воля граждан Украины — это наивысшие ценности для украинского государства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Киев совместно объявят о решениях по обмену.
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