Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Великобритания вновь тормозит: Палата лордов согласовала отсрочку Brexit
"Был в списке, но…": Киев не отдает России пленного танкиста Гаджиева
«Спекуляции американского истеблишмента»: как США пытаются добиться военного пре...
Первый президент Украины высказался о сокращении числа депутатов Рады
Главная / Украина

Богдан высказался по поводу обмена между Россией и Украиной

06 сентября 2019, 23:54  •  47 • Украина
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан высказался по поводу взаимного освобождения удерживаемых лиц с Россией.
 
РИА Новости
 

«Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить», — цитирует «Интерфакс-Украина» Богдана.

Он отметил, что свобода, здоровье и воля граждан Украины — это наивысшие ценности для украинского государства. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Киев совместно объявят о решениях по обмену.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
06 сентября 2019, 14:09
Лукашенко предложил совместную Олимпиаду с Россией или Украиной
06 сентября 2019, 23:54
На Украине намерены создать агентство для управления госдолгом
06 сентября 2019, 10:54
Серена Уильямс одержала победу над Свитолиной и вышла в финал US Open
06 сентября 2019, 17:24
На украинской ГТС протестировали реверсный режим прокачки газа
06 сентября 2019, 14:09
Зеленский выступил против легализации оружия на Украине
06 сентября 2019, 14:09
В ГБР уточнили число связанных с Порошенко уголовных дел
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 сентября 2019, 00:09
"Уничтожение граждан": В украинской Раде подвели итоги работы "Доктора...
07 сентября 2019, 00:09
Зеленский назвал сроки обмена заключенными, скромно "забыв" про пленного та...
07 сентября 2019, 00:09
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
07 сентября 2019, 00:09
Как Феликс-соблазнитель разваливал "режим КГБ" в России: Кем был генерал-&q...
07 сентября 2019, 00:09
Зеленский подставил? Адвокат рассказал, как танкисту Гаджиеву во второй раз пытаются ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 сентября 2019, 14:09
"Путин заставит Зеленского пустить воду в Крым". Грядёт "большая сделка" Москвы и Киева?
04 сентября 2019, 03:54
"Полвека репрессий": Болгарские дипломаты неприятно удивили российских словами о роли СССР в победе над нацистами
03 сентября 2019, 05:09
"Аркашка, ты как там в бункере-то?": Бабченко подняли на смех из-за его "Зе сентября"
31 августа 2019, 21:54
"Разрушит свой унитаз, а не Россию": Пригожин резко ответил Кикабидзе
04 сентября 2019, 13:39
"Получила то, ради чего строила из себя потерпевшую": Трамп передал Польше "отличное сообщение"
05 сентября 2019, 02:39
Полчаса на развёртывание С-300: Как американцы по-своему решили уничтожить российские ЗРК
05 сентября 2019, 18:39
«Все рабочие пчёлы погибли ещё в июне»: из-за производства рапса для Европы в России начались проблемы с мёдом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.