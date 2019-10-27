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Богдан Безпалько: Зеленский показал импотенцию власти, а националисты 10 тысяч на Донбасс не двинут!

27 октября 2019, 20:24  •  193 • В России

После жесткого разговора президента Зеленского с добровольцем-националистом в населенном пункте Золотое в зоне разграничения на Донбассе, командир печально известного подразделения «Азов» Андрей Билецкий заявил, что «вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча». А подумав, сказал, что, может, и 10 тысяч.

То есть националисты незалежной прямо угрожают президенту страны и главнокомандующему вооруженными силами , а тот… ничего конкретного не предпринимает.

Прокомментировать ситуацию «КП» попросила известного эксперта, члена президентского совета по межнациональным отношениям Богдана Безпалько.

- Угрозы одного из лидеров украинских националистов о вводе тысяч радикалов на Донбасс реальна? Как должен реагировать Зеленский?

- Угрозы националистов в адрес Зеленского выглядят достаточно комично. В реальности они не обладают таким большим потенциалом. Билецкий командует полком, в котором по спискам, попавшим в сеть, около 600 человек. Мне непонятно, почему командующий армией, глава государства не может справиться с кучкой праворадикалов.

Эксперт, член президентского совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Не может или не хочет?

- Если он не может — это показывает ничтожность и его власти, и его госаппарата. Если не хочет такого сделать — это значит, что от праворадикалов он отличается только риторикой. Что он будет дальше делать? Скорее всего, ничего. Какие то условия попытается оговорить перед встречей в нормандском формате. Заведомо невыполнимые, неприемлемые для России и республик Донбасса.

- Сыграет на срыв договоренностей?

- Он потом опять постарается переложить вину не на радикалов, на того же Билецкого — а на российскую сторону. Мол, именно она не дает возможность встретиться в нормандском формате - чтобы начать процесс нормализации.

- Эта пикировка с боевиком-радикалом в Золотом, сделанная на камеры, произошла и для этого в том числе?

- Точно так утверждать сложно, но инсценировка эта унизительна и для самого Зеленского - ведь человек на высшем посту утверждает, что он не лох и пытается уговаривать праворадикалов. Но его логика должна быть другой: какой там уговор — вывести танки и расстрелять к черту! Они же восстали против государства! Эти боевики такие же повстанцы против Киева, с точки зрения украинской госвласти, как и те, кто воюют за Донецк и Луганск с другой стороны. Ну, и почему государство в лице гарант и его вооруженные силы не может с ними справиться? Почему он их должен уговаривать - он их должен изолировать или уничтожить!

Командир подразделения «Азов» Андрей Билецкий.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Может, Зеленский их просто боится или все таки в большей степени это игра на публику? Ведь националистический электорат ему сейчас не так уж нужен — он выиграл и президентские выборы и выборы в Раду.

- Значит, это импотенция президентской власти . И никакой он к черту не верховный главнокомандующий. Он должен не уговаривать, а карать за неисполнение своих приказов! Страха здесь нет — он националистов не боится. Если бы он их боялся — к ним бы не приехал.

- Власть не может осадить националистов, националисты реально не могут собрать те тысячи с оружием, которыми угрожают?

- Одни наглые импотенты - с громкими заявлениями, другие более скромные. На серьезные действия на Донбассе не способны ни те, ни другие .

- Многотысячного марша радикалов на Донбасс не будет?

- Марш, может, и будет, но ничтожный. На всей Украине людей который разделяют крайне радикальные идеи - 20-25 тысяч. Из них тех, кто способен взять в руки оружие — две- три тысячи.

- То что в Америке заговорили о внесение того же «Азова» в список террористических организаций на умонастроения, на численность националистов в военизированны подразделениях повлияло?

- Не повлияло никак. Это люди со сложившимися убеждениями. И им все равно, что говорят американцы. И они знают, что американцы продолжают поддерживать курс Киева, и жестких мер по отношению к ним применять в реальности не будут.

Зеленский добровольцу в Золотом: Я президент страны, а не лох.

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