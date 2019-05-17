Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Спасайся, кто может": Запрет Порошенко и Ко на выезд из Украины вызва...
Пошлины как Китаю? Не добившись отмены сделки по С-400, Трамп нанес экономически...
Мэр Екатеринбурга: забор убирать не будем, а опрос может затянуться
Гройсман призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность
Главная / В России

Богдан Безпалько: Зеленский может нарушить законы, если заручится поддержкой Конституционного суда

17 мая 2019, 16:09  •  79 • В России

- Богдан Анатольевич, Рада применила хитрый прием и Зеленский оказался у разбитого корыта со своей идеей досрочного роспуска не подконтрольного ему парламента?

- Если сработает механизм, который запущен «Народным фронтом» и будет подхвачен спикером Рады — то ситуация, вроде бы, выглядит для Зеленского печально. Но на самом деле избранный президент может какие-то законы и нарушить. И если он заручится поддержкой Конституционного суда, главу которого недавно сменили, то вполне возможно, что он пойдет на пролом и добьется роспуска парламента именно через суд. Если же он не рискнет так поступить, то ему придется ждать 27 октября.

- Это дата очередных выборов в Раду, до которой избранный президент ждать не хотел?

- Да. Он монетизировать свой успех на выборах президента хотел бы и на выборах в парламент. Сейчас это ему сделать будет точно легче, чем через полгода.

- Этот «демарш» фракции «Народного фронта» на руку еще действующему президенту Петру Порошенко и его фракции в Раде?

Богдан Безпалько о роспуске Рады.

- Отчасти да, отчасти нет. Порошенко ведь тоже приложил максимум усилий к тому, чтобы за него проголосовало как можно больше граждан Украины. К концу осени он, так же как и Зеленский, рискует недосчитаться части своих сторонников. С другой стороны, костяк его электората достаточно устойчив — это националисты, которые своих взглядов и пристрастий не меняют. Они скорее всего и помогут Порошенко и его партии пройти пятипроцентный барьер на выборах в парламент. Ведь, если судить по итогам второго тура, все-таки четверть из пришедших к урнам отдали голоса именно ему! Если Порошенко объединится с другими политическими силами, что маловероятно, но теоретически возможно, то шансы Петра Алексеевича на успех в парламенте увеличиваются.

- А шансы Зеленского снижаются?

- Президент Зеленский вступает в должность, не имея особых возможностей ни для качественного улучшения жизни жителей Украины, ни для отказа от выплат по долгам МВФ, ни для быстрого прекращения войны на Донбассе. В последнем случае националистические силы будут мешать ему это сделать всеми способами. Начнутся крики «Агент Москвы!» и так далее...

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
16 мая 2019, 17:24
Русская церковь назвала разборки в ПЦУ столкновением больных амбиций
17 мая 2019, 01:24
«Для эксплуатации в любых условиях»: каких результатов достигла Россия на мировом вертолётном рынке
17 мая 2019, 09:39
Рамзан Кадыров ответил на американские санкции против бойцов «Терека»
16 мая 2019, 17:24
Медведев поручил разобраться с миллиардными долгами в ЖКХ
17 мая 2019, 16:09
"Оружие из фантастических рассказов": Путин предложил обсудить боевые лазеры
17 мая 2019, 01:24
«Оптимизация даёт ощутимый эффект»: Путин рассказал о результатах модернизации в ракетно-космической отрасли
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 мая 2019, 04:54
Юнкер плакал перед Порошенко за закрытыми дверьми - администрация украинского президе...
17 мая 2019, 11:09
В Раду внесли постановление об увольнении Климкина
17 мая 2019, 04:54
Стрела в сердце: Загадочная смерть мужчины и четырёх женщин озадачила немцев
17 мая 2019, 08:09
Помпео сделал неожиданное признание после переговоров с Путиным: "Мы спасли жизн...
17 мая 2019, 01:39
Кадыров обратился с неожиданным требованием к США: Мы вам так список Магнитского нари...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 мая 2019, 06:09
Протесты в Екатеринбурге - вся жесть за 3 минуты (ночь 15 - 16 мая)
10 мая 2019, 23:09
Трибунал по морякам не признаем: Москва ответила Киеву
12 мая 2019, 10:54
"Правы, ох, как правы": Неудобную правду о Крыме от Поклонской поддержали в соцсетях
12 мая 2019, 10:54
«Мы не меняем курс»: Зеленский объявил войну с Россией
15 мая 2019, 07:24
"Уже даже не хромая утка": Депутат Рады придумал Порошенко новое обидное прозвище
15 мая 2019, 13:39
В Кремле прокомментировали новые торговые санкции Украины
14 мая 2019, 08:24
Пять человек погибли, 9 — спасены, о двух — нет данных. Фото с места крушения самолетов на Аляске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.