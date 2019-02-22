Богдан Безпалько: Любого президента Украины заставят «бодаться» с Москвой

- Улучшение отношений России и Украины после президентских выборах в марте возможно?

- Я не особенно верю в то, чтобы кто-то из пятерки нынешних лидеров президентской гонки, да и те из претендентов, которых мы не очень хорошо знаем — смог (или захотел бы) — изменить отношения Киева и Москвы в лучшую сторону. Все эти кандидаты ограничены жесткими рамками и условиями, которые им выставили внешнеполитические игроки. А внешнеполитические игроки пытаются максимализировать убытки России во взаимоотношениях с Украиной. Они стремятся сделать отношения России с близкими соседями максимально токсичными — и с Украиной в первую очередь. Любого, кто победит на выборах 31-го марта, заставят идти на усиление конфронтации с Москвой. Даже если это будет обещать прямые убытки для украинского государства.

- И совершенно не важно, что этот кандидат, ставший президентом, обещает сейчас, во время президентской кампании?

- Я читал обещания нынешнего лидера предвыборной гонки Зеленского относительно отношений России и Украины. Эти рассуждения выглядят двусмысленно. И больше напоминают обещания персонажей его фильмов. Как-то несерьезно они выглядят. Да и сам Зеленский не раз заявлял, что он не видит себя президентом.

- Обязательства перед внешними кураторами, невзирая на все обещания перед избирателями внутренними - не позволят новоиспеченному президенту Украины начать улучшать отношения с Россией?

- Никакой самостоятельностью Украина в последние годы не обладает. И избранный в конце марта президент ничего самостоятельно сделать не сможет. Это возможно только в случае переучреждения украинского государства и смещения нынешнего политического класса - полностью. Полной расчистки политического поля. И приходу к управлению национальных лидеров, не зависящих от внешних игроков. Увы, вряд ли такое случится в ходе предстоящих выборов. То, что независимая политика возможна, показывает пример некоторых стран — пусть не очень значимых в плане политической и военной мощи — вроде Венгрии и Мьянмы.

А у нынешних украинских лидеров всегда есть уязвимые места, на которые могут надавить. И у Порошенко, и у Тимошенко, и у Зеленского, и у Бойко.

- Есть небольшая, но положительная динамика в товарообороте России и Украины за минувший год — несмотря на воинственную риторику Киева. Почему? И есть ли для раста товарооборота хоть какие-то предпосылки?

- Динамика товарооборота может быть и дальше минимально положительной. Но с промышленным потенциалом двух стран она не сравнима. Полностью отказаться от российского сырья Украина не может — от газа, нефти, угля. Закупает часто через посредников — например, через Белоруссию. Но, к сожалению, с продолжающимся падением промпроизводства на Украине такие поставки будут сокращаться. Когда на Украине поднимут цены на газ до уровня мировых — станет рентабельным сжиженный американский газ.

- Это случится вот-вот?

- Конечно, это не произойдет в этом году, но по историческим меркам может случиться достаточно скоро. Есть вещи, от которых Украина технологически отказаться не может — например, топливо для своих четырех атомных станций Киев получает из России. Хотя и тут политические решения имеют приоритет. Пытались заменить поставки ядерного топлива из России на топливные элементы от американской компании, которая на тот момент была на грани банкротства. Политика бежит впереди экономики - и это уже привело к колоссальному падению по большинству показателей.

- Выборы в парламент этой осенью повлияют на ситуацию?

- Парламентские выборы осенью ситуацию кардинально не изменят, хотя в Киеве и пытались роль парламента усилить.

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