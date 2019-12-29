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Богдан Безпалько: До обмена «всех на всех» время еще не пришло

29 декабря 2019, 19:09  •  72 • В России

В воскресенье, на контрольном пункте «Майорское» под Горловкой состоялся обмен задержанных лиц между официальным Киевом и республиками Донбасса. Сначала речь шла о том, что республики передадут украинской стороне 55 задержанных в обмен на 87 человек. Позже со слов омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой стало известно, что около 20 человек «киевского списка» участвовать в обмене отказались . Они «захотели остаться на украинской территории». Два человека решили остаться в ДНР. В итоге к 16.00 по московскому времени стало известно о завершении обмена. По предварительным данным, Киев получил 81 человека, Донецк и Луганск — 139.

Киев гарантировал «юридическую очистку» для всех, прошедших обмен. Печально известный «режиссер» Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку терактов, в своем стиле заявил, что «отдали убийц» и «все, за что боролись, идет прахом».

За комментариями «КП» обратилась к известному политологу Богдану Безпалько.

- По словам представителей Донецка, два десятка человек отказались от обмена из-за юридических проблем, но ведь там должны были снять судимости?

- Да, это и было проблемой еще перед началом обмена. На многих задержанных на Украине оказывалось и оказывается давление. Во первых, чтобы они признали вину. Во вторых, чтобы написали прошение о помиловании. Для некоторых признание вины является принципиально невозможно. А ряд людей сидят, не осужденные.

До обмена «всех на всех» время еще не пришлоФото: REUTERS

- Сидят в СИЗО без приговора?

- Конечно. В результате нарушения Уголовного кодекса УКраины их дела могли быть просто закрыты. Без вынесения приговора. Не исключаю, что ряд прошений о помиловании могла писать украинский омбудсмен. На некоторых давят, чтобы они отказались от обмена — дабы вместо них кого-то менее значимого отправили на обмен. Возможно, такое давление и увенчалось успехом. Давление могло быть и на их близких.

- Вы лично знаете кого-то из тех, кто сегодня будет на свободе?

- Знаю про Мехти Логунова. Он уже осужден судом — но он не признает свою вину. Потому что это означало бы отказ от своей позиции. Признание того, чего не делал.

- Почему обмен не равный, как в прошлый раз?

- Цифры корректируются постоянно. И корректируются, в первую очередь, украинской стороной. Звучала и цифра 130 на 80.

- Отчего пока не сработала формула всех на всех?

- Это возможно, но в других условиях, более благоприятных. Пятерых беркутовцев освободили, троих из них из под ареста в изоляторе. Так там Порошенко разразился протестами, и выезд из СИЗО им пытались блокировать националисты.

- Позиция официального Киева в вопросе обменов смягчается?

- Пока все жалуются, что люди находятся под давлением. Того же Мехти Логунову соседи по камеру угрожали избить или облить кипятком. Давление шло через уголовников. Игорь Джадан рассказывал про давление. С украинской стороны обмен - вымученная мера. Украина с большим трудом демонстрирует волю к миру. Сначала разведение сторон, сейчас обмен. Но все равно лукавят и давят на людей.

В воскресенье, на контрольном пункте «Майорское» под Горловкой состоялся обмен задержанных лицФото: REUTERS

- Зеленский все-таки выполняет предвыборные обещания?

- Он может ничего не выполнять — но это очень малый процент из обещанного. Обещал мир - но мира нет. Не выполняет Минские соглашения в полном объеме. Добился возвращения трех корабликов с экипажами. Но, например 25 декабря ДНР обстреливалась из БМП, есть разрушения и раненые. И прямого диалога Киева и Донецка с Луганском нет.

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- Звучала цифра в 160 сторонников ДНР и ЛНР, которые могли бы быть обменяны.

- Думаю, цифра значительно больше. Люди могут не только находиться в плену или в СИЗО, они могут быть и убиты уже. Ко мне обращались по поводу установления факта либо того, что человек в плену, либо что он мертв. Александр Геннадьевич Милов, гражданин Украины из города Тореза, улица Алмазная, 1969 года рождения. Его дома уже нет, дом разбомбили. Сам он был механик-водитель танка. Позывной «Седой». Его родные ничего о нем не знают, он пропал без вести в 2014-м.

Дарья Морозова - уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики.Никита МАКАРЕНКОВ

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