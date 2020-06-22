|
Богатым американцам пощекотали нервы Путиным: "Россия справилась"
22 июня 2020, 06:00 • 46 • Политика
Издание Fox News одним сюжетом собрало многочисленные комментарии в поддержку России и Владимира Путина. На фоне нарастающих протестов в США богатым американцам пощекотали нервы, утверждая, что "Россия справилась". Больше деталей в сюжете Царьграда.
Телеканал Fox News показал сюжет о праздновании Дня России в Москве. Американцы позавидовали улыбкам и спокойствию русских, отметив, что в этом огромная заслуга президента. "Путин смеётся последним", - написали люди, сравнивая ситуацию в России и США.
В комментариях под сюжетом десятки людей с горечью констатировали: величие США рушится. Виной всему, по мнению американцев, представители демократической партии у власти. Террористы в стране маскируются под митингующих, чиновники не обращают внимания на прямые предписания Белого дома и заигрывают с радикально настроенными гражданами.
"Россия справилась с внутренними протестами. И с терроризмом. Вообще со всем, что угрожало существованию державы. Разве это не главное? - пишут пользователи. - Да, быть может, во время этого пострадало много гражданских, но это цена спокойствия и процветания".
Российского лидера в комментариях консервативного издания называли гением политики. В беседе с Царьградом политолог, доцент Финансового университета при правительстве России отметил, что в данном случае речь идёт о политическом лидерстве.
"О Путине говорят как о политическом тяжеловесе. Потому что в условиях политической волатильности и кризиса субъектности, когда непонятно с кем в мире разговаривать и с кем договариваться, и кто может выполнить условия, Путин, конечно, как и Си Цзиньпин в Китае, выглядит столпом стабильности", - отметил эксперт.
Именно поэтому граждане США так остро ощутили контраст с Россией, где улыбающиеся люди отмечают национальный праздник, на улицах городов спокойно, а власть уверена в своих решениях. Больше деталей феномена в сюжете Царьграда.
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июня 2020, 06:00
|
16 июня 2020, 19:00
|
16 июня 2020, 09:00
|
20 июня 2020, 00:00
|
18 июня 2020, 16:00
|
16 июня 2020, 01:00
|
18 июня 2020, 07:00