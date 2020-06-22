Богатым американцам пощекотали нервы Путиным: "Россия справилась"

Телеканал Fox News показал сюжет о праздновании Дня России в Москве. Американцы позавидовали улыбкам и спокойствию русских, отметив, что в этом огромная заслуга президента. "Путин смеётся последним", - написали люди, сравнивая ситуацию в России и США.

В комментариях под сюжетом десятки людей с горечью констатировали: величие США рушится. Виной всему, по мнению американцев, представители демократической партии у власти. Террористы в стране маскируются под митингующих, чиновники не обращают внимания на прямые предписания Белого дома и заигрывают с радикально настроенными гражданами.

"Россия справилась с внутренними протестами. И с терроризмом. Вообще со всем, что угрожало существованию державы. Разве это не главное? - пишут пользователи. - Да, быть может, во время этого пострадало много гражданских, но это цена спокойствия и процветания".

Российского лидера в комментариях консервативного издания называли гением политики. В беседе с Царьградом политолог, доцент Финансового университета при правительстве России отметил, что в данном случае речь идёт о политическом лидерстве.

"О Путине говорят как о политическом тяжеловесе. Потому что в условиях политической волатильности и кризиса субъектности, когда непонятно с кем в мире разговаривать и с кем договариваться, и кто может выполнить условия, Путин, конечно, как и Си Цзиньпин в Китае, выглядит столпом стабильности", - отметил эксперт.

Именно поэтому граждане США так остро ощутили контраст с Россией, где улыбающиеся люди отмечают национальный праздник, на улицах городов спокойно, а власть уверена в своих решениях. Больше деталей феномена в сюжете Царьграда.