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Богатые страны скупили большинство вакцин от коронавируса. Украина просит не забывать о ней

09 января 2021, 22:35  •  47 • Украина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уведомила о том, что богатые страны скупили практически всю вакцину от COVID-19, в то время как бедные неизвестно когда получат препараты. Украина, относящаяся к бедным странам, просит западных партнёров не забыть о ней и пишет письма соответствующего содержания.

Состоятельные страны скупили большую часть вакцины, в то время, когда страны со средним и низким уровнем дохода еще не получили вакцину, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. В настоящий момент вакцинацию проводят 42 страны, из них 36 – это богатые страны, оставшиеся 6 – страны со средним уровнем доходов.

«Очевидная проблема заключается в том, что страны с низким и средним уровнями доходов еще не получают вакцину. Это проблема, которую мы можем и должны решить вместе с помощью COVAX и ACT-Accelerator», - заявил руководитель ВОЗ.

Он отметил, что сначала богатые страны, которые являются участниками инициативы COVAX, скупили большую часть поставок вакцин, а теперь заключают дополнительные двусторонние соглашения, что потенциально увеличивает цену для всех и означает, что люди из группы высокого риска в бедных странах не получают вакцину.

Украина, предполагая именно такое развитие событий, еще в конце декабря написала письма западным партнерам с напоминанием о себе. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль опасается, что «Украина может получить вакцину позже, чем может себе это позволить». Об этом он написал в письме к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на датированное 30 декабря письмо премьер-министра, которое есть в их распоряжении.

«Текущая ситуация свидетельствует, что мы сможем получить вакцину от Фонда COVAX и в рамках двусторонних договоров с производителями не ранее марта 2021 года, то есть позже, чем мы это сможем себе позволить. Такой подход может привести к определенной изоляции Украины относительно стран ЕС, в частности тех, границы которых граничат с Украиной. В связи с этим мы нуждаемся в более тесном взаимодействии с ЕС и содействии раннему доступу граждан Украины к вакцинации», - говорится в письме Шмыгаля.

Премьер-министр утверждает, что такое взаимодействие станет важным сигналом солидарности Европы «для нашего населения, наших друзей и оппонентов». Очевидно, под «оппонентами» Шмыгаль подразумевает Россию, чью вакцину от коронавируса Украина отказывается принимать.

«С целью координации возможной передачи вакцины от ЕС и других наших партнеров мы создали совместное переговорную группу, информация о составе которой будет передана по дипломатическим каналам. В этом контексте предлагаю, чтобы представители указанной Группы, соответствующих институтов ЕС и государств-членов безотлагательно провели переговоры для планирования возможных следующих шагов. Это позволит Украинской стороне обеспечить необходимый уровень готовности», - пишет Шмыгаль.

Напомним, в настоящий момент Украина намерена колоть своих граждан китайской вакциной производства компании Sinovac Biotech. О подписании соответствующего контракта на закупку препарата стала известно 30 декабря 2020 года. Речь идет о 1 913 316 доз, поставки начнутся в течение 30 дней после регистрации вакцины - препарат находится на третьей стадии клинических испытаний. Еще 1,2 млн доз Украина получит в рамках европейской инициативы COVAX, поставки начнутся в марте. Очевидно, что такого количества вакцин хватит для прививания только лишь небольшой части населения страны.

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