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Богатые и коронованные. Украинская элита отказывается от палат для простых смертных

29 марта 2020, 07:35  •  139 • Украина

Никогда еще украинские VIP-персоны не были так близки к гибели. Им впервые пришлось столкнуться с реалиями украинской медицины и даже побывать в палатах, где лежит простой люд. И это притом что они сами и привезли вирус в Украину из заграничных курортов
Лечение по привилегии

Впервые сливкам украинского общества приходится пользоваться отечественной медициной, а не лететь в иностранные клиники. Им впервые пришлось обратиться за помощью к врачам и медсестрам, которые для них все это время не существовали, и лежать в палатах не с евроремонтом и спецобслуживанием, а в обычных городских больничках.


Украинские заробитчане, которые после того, как пандемия пошла гулять по Европе, остались без заработка и заторопились к родным пенатам, первые развезли «китайскую заразу» по селам и городкам. Но не отстали от них богатые и знаменитые. Правда, свой вирус они привезли не со строек Италии, а с дорогих международных курортов. Как показывает статистика, по состоянию на 26 марта, по заражению коронавирусом лидирует один из районов Киевской области. 52% подтвержденных случаев были выявлены на Обуховщине. Именно в этом районе живет украинская элита, в том числе и бывшие президенты Украины Петр Порошенко с семьей, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и прочие не менее известные политики и бизнесмены. Дом нынешнего президента Украины Владимира Зеленского тоже находится в этом районе.

Как отмечают медики, пациенты из Обуховского района привезли болезнь из-за границы, куда отправились отдыхать, несмотря на уже действующий в некоторых странах карантин. На сегодня 75% жителей с подозрением на коронавирус живут в трех районах вокруг Киева.

Поначалу болезнь выявили у народного депутата, члена депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова. Это случилось 18 марта. На внеочередном заседании ВР он не был, уже чувствовал себя плохо, но до этого приходил в комитет. Он живет в Обуховском районе Киевской области и заразился за границей, куда повез жену на 8 марта. Она, к слову, тоже подцепила коронавирус, но отделалась легкой формой, как и сам депутат.

Позже коронавирус обнаружили еще у двух депутатов: члена фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александра Лукашева и представителя фракции «Слуга народа» Руслана Горбенко. У депутата группы «Доверие» Сергея Вельможного заболел сын, у самого народного избранника вирус не выявили. Четвертым депутатом Верховной Рады, заразившимся коронавирусом, стал внефракционный Сергей Рудик.

А во вторник слег в больничку экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, тест на коронавирус у него оказался положительный. Правда, после двух дней, проведенных в киевской городской клинической больнице №8, миллионер Хорошковский сбежал на домашнее лечение. А ведь эта больница, которую по-старому называют Александровской, на фоне многих районных выглядит по-божески, да и работают там известные врачи-инфекционисты. Именно в нее кладут на лечение VIP-персон из пригорода, хотя по протоколу всех жителей Киевской области должны везти в районную больницу в Белую Церковь. Но «элите» там не нравятся — ни те условия и лечение.

Так, недавно в Александровскую больницу поступили трое из Обуховского района. Одним из них оказался житель Козина, владелец десятков компаний Александр Желтан, тот самый, который когда-то был бизнес-партнером одиозного Игоря Кононенко и фигурировал в скандале с отводом земельного участка посреди дорожной развязки в Киеве под СТО. В ту же больницу привезли и владелицу сети ресторанов Mastergood Раису Манжолу. Туда же доставили и 19-летнюю Софию Полищук, сожительницу владельца «Андрушевского маслозавода» гражданина РФ Армена Меликяна. На этом список пригородных VIP-персон не заканчивается.

Элита требует внимания

Медсестры из Александровской уже столкнулись с хамством со стороны новых пациентов, которые требуют к себе особого внимания и отношения. Капризные и перепуганные ВИПы заставляют медперсонал находится рядом круглосуточно. Тот факт, что сейчас на счету каждая медсестра, что все медработники работают на износ, ВИПов не волнует. С их точки зрения, и врачи и медсестры не более чем прислуга, которая должна подавать заказанную из ресторана еду по всем правилам этикета, а также удовлетворять любой каприз по первому требованию.

VIP-пациенты потребовали организовать для политиков отдельные палаты, где бы они могли находиться в сопровождении своих охранников. Киевские власти тут же издали приказ о создании в медучреждениях специальных условий для VIP-пациентов. В приказе сказано, что подобные условия особым лицам должны быть предоставлены в 17 больницах Киева.

Список особых условий для особых лиц поражает своим простодушным хамством. Палаты должны быть площадью минимум 13 кв. м с затемненными окнами и отдельным санузлом. Они должны быть изолированы от остальных помещений. Для каждого особого пациента должен храниться резерв медикаментов и медицинского оборудования. В палате или возле нее должен располагаться круглосуточный сестринский пост. Есть требования и к членам бригад экстренной помощи для высокопоставленных пациентов: каждая бригада должна быть сформирована из врача, водителя и двоих фельдшеров, которые имеют опыт работы в учреждениях экстренной помощи от 5 лет. По словам медперсонала Александровской больницы, для так называемой «Куршавельской группы» переоборудуют ординаторские на VIP-палаты.

VIP-палаты — необходимость…

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что распоряжение об обустройстве в больницах «якобы VIP-палат для депутатов и других чиновников» было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны, Минздрава и обращения на их основании Государственного управления делами при президенте.

«Речь о том, что на случай заболевания первые лица государства должны иметь определенные условия — отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И не только в Украине», — написал мэр столицы в Telegram.

Кличко сообщил, что разговаривал по этому поводу с президентом Владимиром Зеленским, и он «готов, и настроен отменить приказы, о которых идет речь»: «Надеюсь, это произойдет. И мы будем за это благодарны». Такой приказ распространяется на узкий круг лиц: ныне действующего президента, премьера, спикера ВР, главы администрации президента, а также на всех, кто когда бы то ни было занимал эти посты.

Будет отменен этот приказ или нет, богатые и знаменитые не умрут. Они уже закупили аппараты для искусственной вентиляции легких и поставили их у себя в гаражах — на всякий случай. Правда, о том, кто будет их подключать к этим аппаратам в случае необходимости, найдутся ли лишние бригады реаниматоров, они не подумали.

«Интересно, что нашей элите всегда было наплевать на состояние медицины в стране. Они лечились за границей или же в Феофании (частная клиника в одном из красивейших районов Киева. — Ред.). Возможно, некоторые сейчас очень жалеют, что в Феофании не создали инфекционное отделение, тогда им это не надо было, а теперь приходится лечиться там же, где народ. Да, были попытки лечиться в частных клиниках, по крайне мере, они там сдавали тесты на коронавирус, и даже был скандал с одной из клиник, которая скрывала от МОЗ результаты. Но инфекционные, вирусные заболевания не профиль частных учреждений. Они к наплыву пациентов, даже элитных, не готовы. И вообще, как рассказал один из владельцев частного медучреждения, у них всего-то несколько аппаратов для вентиляции легких и они их держат для своих — родственников и близких. Вот такие дела печальные», — рассказывает врач-реаниматолог Валерий Косин.

А в это же время простые украинцы должны решать проблемы самостоятельно и рассчитывать на свободную койку в каком-нибудь захолустье.

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