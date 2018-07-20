«Богатое поле для взаимодействия»: посол Антонов рассказал о перспективах отношений России и США

В ходе саммита в Хельсинки Владимир Путин предложил Дональду Трампу конкретные пути решения конфликта в Донбассе. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая в дискуссионном клубе «Валдай». Дипломат также прокомментировал задержание в США россиянки Марии Бутиной, отметил, что в Соединённых Штатах сохраняется «токсичная атмосфера», и подчеркнул важность сотрудничества двух стран в вопросе контроля над вооружениями.

20 июля посол России в США Анатолий Антонов выступил на площадке клуба «Валдай». Дипломат прокомментировал основные моменты взаимоотношений Москвы и Вашингтона. Он отметил, что предстоит проделать большую работу по выполнению договорённостей лидеров двух стран, достигнутых в Хельсинки 16 июля.

«Он (Дональд Трамп. — RT) понимает, что здесь очень большой рынок, но сделать что-то очень трудно. То есть я к чему всё это веду? Я веду к тому, что нам предстоит очень непростая, очень тяжёлая работа для реализации этих общих, как мне показалось, пониманий между двумя президентами», — подчеркнул Антонов.

Как сообщил посол, Путин на встрече с американским коллегой внёс конкретные предложения по решению вопроса урегулирования ситуации в Донбассе. Других подробностей дипломат не привёл.

Антонов также отметил, что Киев практически не выполняет Минские соглашения и это осложняет процесс урегулирования кризиса на востоке Украины.

«Если все страны поддерживают минские договорённости, значит, их надо выполнять. А по мере того, как ситуация движется к выборам на Украине, я не вижу никакого желания украинских властей идти по пути выполнения договорённостей. Это уже начинают играть нюансы внутриполитической ситуации на Украине», — подчеркнул дипломат.

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа

Reuters

© Kevin Lamarque

Фарс задержания Бутиной

Посол России в Соединённых Штатах прокомментировал и дело о задержании гражданки РФ Марии Бутиной, которую обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США. Анатолий Антонов назвал задержание россиянки незаконным и подчеркнул, что Москва будет добиваться её освобождения.

«Понимаете, это какой-то фарс, это комедия — то, что происходит сегодня в США... Эти абсолютно незаконные обвинения, попытки не допустить встреч российских дипломатов с этой девушкой, сломать её, по сути дела», — сказал дипломат.

Он также заверил, что российская сторона пытается сделать всё возможное для освобождения Бутиной.

«Я услышал от наших коллег-дипломатов, которые посещали её, что трудно ей, естественно. Но мы пытаемся ей оказать, насколько это возможно, помощь — и будем пытаться и требовать, чтобы её освободили и она спокойно могла поехать к себе домой», — заключил Антонов.

Напомним, 19 июля российские дипломаты посетили Бутину в американской тюрьме. О её задержании стало известно 16 июля. Сама девушка уже заявила о своей невиновности. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы.

Мария Бутина

AFP

«Токсичная атмосфера»

Отвечая на вопрос журналистов о возможных встречах лидеров России и США в будущем, Антонов признался, что ему неизвестно о якобы поступившем Владимиру Путину официальном предложении посетить Вашингтон. Об этом ранее сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Я нахожусь здесь, как я могу вам подтвердить или опровергнуть? Вы имеете в виду письмо? Письма такого не видел», — заявил посол, добавив, что «российская сторона всегда была открыта к возможным предложениям» по поводу встреч глав государств.

Антонов также отметил, что ряд американских конгрессменов намерены посетить Россию.

«Американская делегация приезжала в Россию, я знаю, что планируют приехать ещё сюда коллеги, просто не хотел бы сегодня заранее обнародовать имена и цели, кто поедет сюда», — сообщил он журналистам.

Посол также отметил, что ответного приглашения российская сторона не получила, и связал это с предстоящими выборами в конгресс, которые пройдёт осенью этого года в США.

«Атмосфера очень токсичная, и сегодня очень много вопросов в отношении того, что произойдёт на этих довыборах, сумеет ли президент удержать республиканское большинство в сенате, что будет с палатой представителей», — пояснил он, говоря о запланированных на ноябрь в США промежуточных выборах, в ходе которых полностью переизбирается нижняя палата конгресса, треть верхней палаты и ряд губернаторов.

Неразрешённой остаётся и ситуация с дипломатической собственностью России в США. Москва требует вернуть принадлежащие ей здания, что, по заявлению Антонова, является одним из критериев улучшения отношений РФ и США.

«Формат 2+2»

Особо выделил Антонов тему стратегического взаимодействия между Россией и США, которая обсуждалась в ходе переговоров лидеров двух стран в Хельсинки. В частности, дипломат особо отметил важность сотрудничества в сфере контроля над вооружениями.

«Президенты обсудили проблематику стратегической стабильности, в частности, то, что касается контроля над вооружениями. Мне было очень приятно, что президент Трамп сказал слово «нераспространение». Это очень важно, что помощники президента подсказали ему ту важную проблематику, по которой нам следует, конечно же, работать. У нас очень большой потенциал, очень большой опыт взаимодействия в этой области», — заявил дипломат, подводя итоги саммита в Хельсинки.

По оценке Антонова, у России и США «богатое поле для взаимодействия» в сфере контроля над вооружениями. Посол также предложил возобновить диалог в формате 2+2, в рамках которого проходят встречи глав МИД и оборонного ведомства двух стран.

«Очень хотел бы, чтобы, к примеру, Сергей Шойгу — генерал армии, наш министр обороны, встретился с (главой пентагона Джеймсом. — RT) Мэттисом, с генералом (председателем объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозефом. — RT) Данфордом. Было бы здорово, если бы два министра обороны встретились вместе, проговорили все проблемы», — отметил Антонов.

Говоря о конкретных договорённостях, Антонов подчеркнул, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) отвечает национальным интересам и США и РФ, хотя у Москвы есть претензии к Вашингтону по выполнению его условий. На сегодняшний момент, по оценке российского посла, важно, чтобы американцы «посмотрели, проанализировали российское предложение и дали бы свой ответ про продление действия (соглашения. — RT)».

Что касается Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, то по нему с американской стороной ведутся «закрытые консультации». Антонов также подчеркнул, что ему не хотелось бы раскрывать всех деталей раньше времени. Дипломат лишь отметил, что он выступает за то, чтобы «сохранить договор РСМД на сегодняшний день, как он был подписан».