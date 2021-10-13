Богачи из России побежали покупать вторые паспорта. Черногория сдала всех

Ничего личного – только бизнес. Так могли бы ответить многие бизнесмены из России на вопрос, зачем им, например, паспорт Черногории. Нет, они, конечно, не эмигранты – разве что "внутренние", "против режима". И даже не предатели. Им просто не хочется платить налоги на родине. Ведь она для них – всего лишь кормушка…

Черногория взята в качестве примера не случайно. Только что портал РБК опубликовал материал с довольно интересной юридической находкой. И говорится в нём об обнародованном властями этой страны документе, где даны сведения о 166 положительных решениях по поводу предоставления черногорского гражданства иностранцам. В этом списке есть и довольно известные фамилии граждан России. Как бизнесменов, так и государственных деятелей.

Черногория – убежище однофамильцев

Впрочем, именно в этом отношении коллеги довольно остроумно подстраховались. Но об этом – чуть дальше.

Дело в том, что Черногория – одна из стран, продающих свои паспорта иностранцам. Официально это называется, конечно, куда благороднее – гражданство за инвестиции. Но по сути это замаскированная продажа и есть: "золотой паспорт" можно приобрести, инвестировав в недвижимость от 250 тыс. евро на севере страны и от 450 тыс. евро – на юге, вдоль береговой линии. И ещё нужно сделать благотворительный взнос в размере 100 тыс. евро.

И оказалось, что число заявок из России на получение такого паспорта "исчисляется десятками". В опубликованном списке приводятся их имена, места рождения и предыдущее гражданство. И вот ведь какое совпадение открылось журналистам РБК! – среди этих людей немало полных тёзок известных в России людей. Там даже места рождения совпадают!

Например, есть тёзка бывшего главы Ростуризма Олега Сафронова. Место рождения – Целиноград, ныне Нур-Султан – тоже совпадает. Место рождения совпадает также у генерального директора "Авито" Владимира Правдивого и его тёзки. Есть тёзка Александра Ширяева, члена совета директоров "Трубной металлургической компании".

В Сургуте родился заявитель на паспорт Черногории по имени Андрей Городилов. По чудесному совпадению там же родился партнёр Романа Абрамовича, первый заместитель председателя правительства Чукотки в бытность того губернатором этого региона Андрей Городилов. И уже не способно удивить то, что полный тёзка бывшего главы коммерческого банка "Лада-Кредит" Сергея Балаганского тоже родился, как и "оригинал", в городе Фрунзе, ныне Бишкек.

Имеют право?

Идея с тёзками – это, повторимся, остроумно. Все всё понимают, когда никто ничего не утверждает. Но, по существу, придраться тут не к чему. Россия – свободная страна. В том числе и для выезда. А указанные тёзки – однофамильцы не государственных служащих, на которых должность накладывает известные ограничения в этом отношении, а нормальные бизнесмены.

Даже Олег Сафронов, действительно возглавлявший Ростуризм с 2014 по 2019 год, до этого чётко отработал в бизнесе с 1991 года: замдиректора филиала УАКБ "Уникомбанк", президент и миноритарный акционер фондовой биржи РТС, финансовый директор ОАО "Центр наукоёмких технологий" и проч.

То есть это – частные лица, и запрос на стороннее гражданство с их стороны не более предосудительный поступок, нежели, скажем, получение гражданства России французским артистом Жераром Депардьё.

Да и Конституция России не запрещает получение гражданином страны паспорта другого государства. Если он, правда, не госслужащий, не военнослужащий и не имеет доступа к государственной тайне. Согласно статье 6 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 года второе гражданство не влечёт прекращения гражданства России.

Так что ничего противозаконного тёзки известных граждан не совершают. Значит, имеют право. Но что это значит с точки зрения гражданской этики?

Зачем это им нужно? А кататься

Описанный случай – не единственный. Некоторое время назад звучала информация, что гражданство Кипра получил тёзка Олега Дерипаски. На этом острове тоже развлекались продажей гражданства за деньги. Его получили более 3 тысяч иностранцев, из которых, по данным прессы, более трети – из России.

В СМИ приводились такие имена, как совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, бывший сенатор Леонид Лебедев, бывший владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев и другие… тёзки.

Потом, правда, разгорелся скандал – вроде бы на этих операциях нагрел руки сам президент Кипра. Но сути это не меняет: второе гражданство взамен на инвестиции можно получить во многих странах мира.

Дешевле всего – в Доминике (100 тыс. долларов), на Сент-Люсии (100 000), на Антигуа и Барбуда (100 000), на Сент-Китс и Невис (150 000), на Гренаде (150 000). Правда, указанные суммы не включают пошлины и сборы, так что на деле придётся заплатить в полтора – два раза больше.

Можно даже быстро и относительно недорого заделаться гражданином островного государства в Тихом океане Вануату. Всего 130 тысяч долларов и два месяца ожидания – и ты не только завидный для нестойких барышень экзот, но и можешь свободно кататься по Европе без всяких виз.

Об этом, собственно, для желающих взять стороннее гражданство и идёт речь прежде всего – о свободном доступе в разные государства, куда с русским паспортом доступ затруднён или требует длительного согласования, а пребывание ограничено по срокам.

Вот, скажем, Мальта. Всё понятно: член ЕС Шенгенской зоны. Отдал Мальте 650 тыс. евро и путешествуй свободно по Европе. Будучи мальтийским резидентом.

С аналогичной целью, кстати, многие в Молдавии принимают румынское гражданство, никоим образом не считая это утратой своей молдавской идентификации и даже изменой молдавскому патриотизму. Да даже в Приднестровье автору этих строк доводилось общаться с человеком, имевшим четыре паспорта – России, Молдавии, Румынии и Приднестровья. Хотя как раз в Приднестровье румынское гражданство отнюдь не поощряется. И это – отнюдь не бизнесмен.

А уж бизнесмены с трансграничной деятельностью подавно будут готовы купить паспорта Карибских мини-государств, коли те дают практически свободный безвизовый доступ в большинство стран мира. И даже позволяют открыть американскую бизнес-визу.

За 500 с гаком тысяч евро вложений в гособлигации можно получить ПМЖ в Болгарии. А вот Кипр как раз сильно дороже – за его паспорт надо отдать больше 2 млн евро в качестве инвестиций, да ещё и жильё купить за 500 тысяч.

Да что там – даже в США можно получить визу EB5, вложив от 900 тысяч долларов. Правда, американцы и в этом случае нервов помотают достаточно…

А ещё это – возможность манипулировать налогами

Здесь всё просто: разные государства устанавливают разные налоговые режимы. Например, если стать резидентом Доминики, то налоговая нагрузка снижается в три раза. В этой стране нет налога на дивиденды, ставки по другим доходам ниже даже русских 13% почти в три раза.

Правда, чтобы считаться налоговым резидентом, нужно жить в этой стране минимум полгода. Ну, так Карибы – не Гренландия. А если ты бизнесмен бывший и живёшь теперь на дивиденды, так ситуация и вовсе превращается в вечно курортную. Один мой знакомый на простую пенсию живёт вообще в Инкермане – и то жизни не нарадуется. Он, правда, гедонист, но принцип от этого не меняется.

Меняется то, что подобные налоговые "раи" медленно, но упорно перекрываются законом и соглашениями с "раями". Например, согласно поправкам в закон об избежании двойного налогообложения налоги на доходы в виде дивидендов в России будут и на Мальте платиться в России. Та же участь ждёт Кипр и Люксембург, а непокорным в этом отношении Нидерландам Москва в ответ предъявила серьёзные претензии.

Ещё одна причина для наших бизнесменов получать чужое гражданство – проблема легализации доходов. В декларации указывается одно, а на счетах – другое. На два-три порядка более другое. Где взял? А в Вануату! А на практике даже не так.

На практике в России счета скромненькие, вызывающие даже у налоговых инспекторов желание поделиться. А яхта стоит себе спокойно на Сент-Китс и Невис, а денежки на её содержание с Вануату капают.

Нет, упрощённая, конечно, картина, специалисты на это укажут. Но в принципе ясная.

Здесь, правда, тоже начинается давление. Скажем, раньше можно было свободно вложиться в Великобритании. Двойная выгода – с Темзы, как известно, выдачи нет. И по Лондону бродили толпы отошедших от испуга русских "инвесторов". Но теперь в Англии действует закон о криминальных финансах, согласно которому "инвестор" должен объяснять законность происхождения активов дороже 70 тыс. долларов. Нет объяснения – будет конфискация. В нынешней Британии, которую сотрясают настоящие экономические шторма с дефицитом даже на туалетную бумагу, – вариант фактически неизбежный.

Что с того?

Есть двоежёнцы, есть двоеродинцы – закон тут обойти легко, так что это вопрос главным образом личной совести и практического расчёта. Тот же Депардьё, напомним, воспылал любовью к России, не вынеся огромного налогового давления своего французского государства на сверхдоходы.

Подобные же конфликты возникают и в других "социалистических" государствах, прежде всего Европы, где действует прогрессивная шкала налогообложения. Действительно, психологически трудно смиряться с тем, что у тебя отбирают 75% твоих ставших родными денег, чтобы отдать их понаехавшим мигрантам. Тем более если те вчера ограбили тебя в транспорте, а позавчера изнасиловали дочку.

По совести, нам от этих людей нужно одно: чтобы они полностью и аккуратно платили налоги на все доходы, полученные от бизнеса в России. Пусть он на Вануату занимается с местными полинезийцами чем угодно. Но от того, что заработал в России, будь любезен внести те самые 13%. Тем более что в перспективе всё равно никуда не денешься: налоговая прозрачность и всё более полный обмен информацией по этому поводу – современный тренд, в котором заинтересованы все государства. Даже враждующие друг с другом.

Так что и Нидерланды никуда не денутся.