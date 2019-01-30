Богачи и банкиры: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о выходе «красных платков» Макрона на улицы Парижа

«В их поучительных речах звучал призыв к «жёлтым жилетам» принять республиканские ценности уважения к власти и побольше работать, дабы лучше сводить концы с концами. Квинтэссенция неолиберального подхода к соотечественникам была видна невооружённым глазом. Богатые парижские горожане даже не скрывали своего презрения к требованиям социальной справедливости, считая, что все проблемы сводятся к нежеланию бедняков трудиться ради собственного блага».

Воскресенье, 27 января, в Париже ознаменовалось чрезвычайно любопытным мероприятием. Около 10 тыс. человек прошли маршем от площади Нации до известной по историческим хроникам революций площади Бастилии. Необычным это шествие делали не только красные платки манифестантов, но и лозунги в поддержку действующей власти. И это на фоне всё более сильного недовольства народных масс политикой Макрона.

Формально движение «красных платков», созданное как группа в Facebook в ноябре месяце, позиционирует себя в качестве «демократического ответа» жестокости и уличной борьбе «жёлтых жилетов». Однако, по сути, речь идёт о своего рода богатых титушках, которых смогла собрать партия власти «Республика идёт вперёд». Независимые наблюдатели могли заметить, что среди «красных платков» было около 15 депутатов от партии и несколько сенаторов, которые приняли участие в шествии.

При этом никого не удивило, что среди участников марша было много белых воротничков, работников банковского сектора, финансистов, напуганных зажиточных пенсионеров из богатого XVI района Парижа — словом, всех тех, кто является антагонистами «жёлтых жилетов». В их поучительных речах звучал призыв к «жёлтым жилетам» принять республиканские ценности уважения к власти и побольше работать, дабы лучше сводить концы с концами. Квинтэссенция неолиберального подхода к соотечественникам была видна невооружённым глазом. Богатые парижские горожане даже не скрывали своего презрения к требованиям социальной справедливости, считая, что все проблемы сводятся к нежеланию бедняков трудиться ради собственного блага.

Неудивительно, что славящийся своим бунтарским духом Париж проигнорировал пафос «красных платков». Власть очень быстро теряет лицо и не может найти методов противодействия народному недовольству. К сожалению, никто ещё не написал Макрону методичку о том, как предотвратить не искусственную «оранжевую революцию», а реальный бунт. Попытки вывести на улицу своих сторонников под маской независимого движения не смогут помочь в долгосрочной перспективе. Опыт других стран чётко показывает, что защищать власть можно только с чистым сердцем и поддержкой простого народа. Но откуда у бывшего банкира Ротшильдов взяться таким ценностям? Он слишком далёк от нужд людей и верит в могущество политтехнологий, поэтому обречён на поражение.

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