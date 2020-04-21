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Богачи готовят бункеры для самоизоляции. На случай, "когда биооружие будет уничтожать бедняков"

21 апреля 2020, 02:10  •  51 • В мире
Политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов рассказал о публикации Bloomberg про план спасения американских богачей. "Когда биооружие будет уничтожать бедняков", обеспеченные люди укроются в бункерах.
Один из руководителей крупной корпорации в Кремниевой долине США ещё в начале марта связался с директором фирмы по изготовлению и оборудованию бункеров для выживания. Он хотел узнать, как открыть потайную дверь в убежище, которое расположено в Новой Зеландии. Этот бункер ранее никогда не использовался, а потому его владелец никак не мог вспомнить, как разблокировать вход. Этот бизнесмен живёт в Нью-Йорке - городе-лидере по количеству заражённых и числу летальных исходов в мире.
"Богачи уже приготовились к самоизоляции. Они тестируют свои бункеры на случай, когда биооружие будет уничтожать бедняков", - передал суть статьи Камран Гасанов в своём Telegram-канале KamranLeaks.
Скриншот: Telegram/@KamranLeaks
В публикации Bloomberg сказано, что обеспеченные американцы уже давно выбрали Новую Зеландию в качестве убежища на случай конца света. Сейчас богачи обеспокоены новым вирусом-убийцей, который может предоставить им шанс использовать наконец бункеры, в которые вложено так много денег.
Список владельцев бункеров не разглашается. Новую Зеландию они выбрали не случайно. Территория достаточно изолированная, население относительно невелико, экология прекрасная, природа потрясающая, медицинское обслуживание высокого уровня. Из 4,9 миллиона граждан только 1 431 заражённый и всего 12 летальных исходов. Число же погибших от COVID-19 в США составляет больше 41,3 тысячи человек.
Bloomberg рассказал, что стоимость бункера составляет около трёх миллионов долларов. Стоимость может быть намного выше. Например, убежище с роскошной ванной, тиром, спортзалом, игровой комнатой, кинотеатром и медицинским блоком со специальными кроватями обойдётся в восемь миллионов.

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