Бог, традиции и русский народ: Путин определился с важнейшими поправками в Конституцию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ко второму чтению в Госдуме президент России Владимир Путин внёс серию поправок. Если быть совсем точными, в новом президентском пакете таких три. Касаются они упоминания Бога в Основном законе страны, а также положения о преемственности России в отношении СССР. Кроме того, поправками президента к законопроекту о Конституции России устанавливается, что русский народ является государствообразующим, добавил Володин.

Все поправки внесены в понедельник, 2 марта.

В то же время вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в ходе брифинга добавил, что третья поправка Путина касается утверждения брака в России. Это союз мужчины и женщины.

"В последний день принятия поправок в Конституцию и в первый день Великого поста президент Владимир Владимирович Путин внёс в Госдуму свои предложения. Они изложены на 24 страницах. Для меня же самым важным является предложение о закреплении в Основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. И я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства", - сказал Толстой.

Надо сказать, поправки о традиционных ценностях и исторической преемственности России отстаивал ранее целый ряд экспертов. В том числе учредитель Царьграда Константин Малофеев представил их в своём списке необходимых нашей Конституции изменений.

Кроме того, представители всех основных религиозных конфессий в России на прошлой неделе обобщили свою позицию касаемо упоминания Бога в Основном законе страны. Православные, мусульмане, иудеи и буддисты уверены, что Конституция должна содержать подобный отсыл.

Позиция верующих

В ходе заседания Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета представители всех крупнейших религиозных конфессий в России поддержали поправку Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об упоминании Бога в Конституции России.

Обозначив себя - "мы, участники объединённого заседания Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета, представляющие христианские, исламские, иудейские и буддийские общины России", собравшиеся приняли коммюнике, содержащее пять пунктов. Царьград приводит текст полностью:

1. С удовлетворением отмечаем участие российского общества, в том числе верующих наших религий, в обсуждении Конституции Российской Федерации и внесении поправок в неё, рассматриваем это как свидетельство гражданской зрелости и ответственности за судьбы Отечества.

2. Утверждая мир в многонациональной и многоконфессиональной стране, поддерживаем предложение о внесении упоминания Бога в текст обновлённой Конституции, рассматриваем это как закрепление ценности религиозных убеждений народов нашей страны, исторически и культурно связанных с представляемыми нами религиями, а также духовной преемственности по отношению к нашим предкам.

3. Считаем важными конституционные поправки, закрепляющие представление о браке как о союзе мужчины и женщины, нормы, направленные на защиту традиционных семейных ценностей, в том числе права родителей обеспечивать такое образование и обучение детей, которое соответствует их религиозным и философским убеждениям, на защиту истории и культуры нашей страны, статуса русского языка, на поддержку соотечественников, сохранение памяти защитников Отечества.

4. Напоминаем о том, что поддержка семьи, как следует из позиции Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета, является непременным условием того, чтобы наша страна была процветающей, нравственно крепкой и духовно богатой.

5. Приветствуем те изменения в Конституции, которые создадут дополнительные условия для обеспечения социально-экономического благополучия и единства Российской Федерации.

План возвращения величия России

Председатель Общества исторического просвещения "Двуглавый орёл", учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев в ходе Всероссийского съезда организации говорил о плане возвращения величия России - без "двойных агентов" для русского православного большинства.

Целиком и полностью этот план, озвученный Малофеевым с трибуны Всероссийского съезда общества "Двуглавый орёл", основан на принципах сбережения народа. Кроме того, Малофеев отметил задачи на 2020 год, когда общество будет сосредоточено на стратегии "Русская мечта - 2050".

Свой доклад Малофеев начал с напоминания о событиях, которые случились в России в начале года, отметив, что совершенно провидческим образом ещё до этого съезд был перенесён на февраль. И это прекрасно, поскольку можно акцентировать внимание на важных моментах в свете перемен внутри страны.

"15 января президент выступил с посланием, объявил об изменениях в Конституции, и поэтому мы сейчас с вами живём практически в другой стране.

Мы обсуждаем поправки в Конституцию, которые должны изменить ту страну, что началась в 1993 году. Нас это не может не радовать, потому что Конституция 1993 года была Конституцией русской трагедии.

В октябре 1993 года в столице нашей Родины была гражданская война, а через два месяца после этого принимается Основной закон. Надо ли говорить, что это было в нездоровом обществе? Состояние общества было очень тяжёлым, это было дно и в социальном смысле - государство лежало в разрухе, и в международном смысле - с точки зрения отношения стран мира к нам".

В этой связи работа над поправками к Конституции - важнейшее событие, которое сегодня происходит в жизни нашей страны. Это и возможность избавиться от примата международного права в тексте Основного закона России, и инструмент для поддержки семьи, а также традиционных ценностей, подчеркнул Константин Малофеев.

"Закрепить русский народ в Основном законе страны"

Кроме того, поправки должны стать инструментом для закрепления русского народа в Основном законе страны. В десятках конституций стран мира нет проблемы с собственной идентичностью. К сожалению, наш Основной закон представляет собой торжество меньшинств над большинством. Это касается и общности русского народа, и упоминания Бога, отметил Малофеев. Председатель "Двуглавого орла" привёл европейское исследование, согласно которому в России живёт лишь 4 процента атеистов. В России есть русское православное большинство, и оно заслуживает упоминания в Конституции, уверен Малофеев.

Особенно важно закрепление в Основном законе принципов народосбережения - это решение проблем демографии через заботу о семье, добавил Малофеев.

Напомним, Константин Малофеев ранее представил собственные поправки в Основной закон. Помимо перечисленного, он говорил, например, об исторической правопреемственности России. Сегодняшний Основной закон не учитывает тысячелетней истории страны, а Россия будто бы наследница только Советского Союза. Это неправильно. Весь период Российской Империи пропал, но возвращение правопреемственности в Конституцию могло бы снять проблему.

В деталях о поправках к Конституции - таких, какие бы объединили нас, с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывает здесь. Кроме того, мнениями в рамках дискуссии об изменении основного документа страны мы делимся в специальном разделе сайта.