Бог, семья, русский народ: Путин внёс поправки к Конституции на рассмотрение Госдумы • 19 • Аналитика

Президент Российской Федерации Владимир Путин представил на рассмотрение Государственной Думы РФ поправки к основному закону страны – ее Конституции. Их содержание уже стало предметом дискуссий в российском обществе.



Представленный на 24 страницах документ содержит целый ряд поправок, выдержанных в консервативном духе и способных оказать значительное влияние на дальнейшее развитие внутренней, да и внешней политики страны. Во-первых, президентом предложена поправка о внесении в Конституцию РФ положения о государствообразующей роли русского народа. Таким образом, на конституционном уровне будет подчеркнуто, что Россия – в первую очередь государство русского народа.







Во-вторых, несмотря на светский характер российского государства, президент предложил внести в Конституцию РФ понятие «Бог».



Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство,

- значится в президентской поправке.



Инициатива упоминания Бога в Конституции РФ исходит от патриарха Кирилла. Предстоятель РПЦ еще в феврале 2020 г. призвал молиться, чтобы в российском основном законе упоминалась «такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога».



В-третьих, в Конституции РФ предложено закрепить определение семьи как союза мужчины и женщины. Очевидно, что данная мера потребовалась на фоне продолжающейся в мире волны легализации однополых браков. Подчеркивая в Конституции, что семью могут создать лишь мужчина и женщина, президент, тем самым, предлагает лишить сторонников однополых браков возможности придания такой форме отношений официального статуса семьи, по крайней мере, без изменения основного закона страны.



Также в Конституции предложено закрепить правопреемственность Российской Федерации по отношению к Советскому Союзу на своей территории, а также в международных обязательствах и договорах, членстве в международных организациях.



Предлагается и еще один пункт – о почитании памяти защитников Отечества и недопустимости пересмотра их подвига. До этого думским комитетом уже были утверждены поправки, предусматривающие запрет любого отчуждения территорий, входящих в состав России, а также призывов к отчуждению территорий.



Таким образом, поправки Владимира Путина носят отчетливо консервативный, традиционалистский характер. Президент намеревается консолидировать вокруг себя сторонников традиционных ценностей, для которых такие понятия как русский народ или семья священны. Но за поправками о государствообразующей роли русского народа или о семье как союзе мужчины и женщины можно не заметить ряд не менее существенных поправок, которые могут в корне изменить всю существующую систему власти.



Так, в Конституции РФ может быть закреплено существование Государственного совета. формируемого президентом страны. Также прописывается, что президент будет осуществлять общее руководство страной, что фактически превращает его в главу исполнительной власти России.





Не менее интересно и предложение включить в Конституцию положение о неприкосновенности бывшего президента Российской Федерации. Хотя неприкосновенность была подтверждена законодательно еще в самом начале правления Владимира Путина, что многими было воспринято как стремление оградить тогда еще живого Бориса Ельцина от возможного уголовного преследования, теперь пункт о неприкосновенности экс-президентов внесут в Конституцию РФ.



Надо отметить, что президентские поправки уже встретили неоднозначную реакцию в российском обществе, что и не удивительно, учитывая его очень сложный этнический, конфессиональный состав, полярные политические взгляды наших сограждан и многие другие факторы. Так, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин обратил внимание на то, что не стоит отходить от формулировки о многонациональном народе России, а также подчеркнул, что понятие «Бог» по-разному воспринимается различными конфессиями: иудеи, например, запрещают упоминание его имени всуе, а буддистам идея Бога-творца вообще чужда.



Для многих сторонников светских ценностей такие поправки как упоминание Бога могут рассматриваться как попытки архаизации основного закона страны со всеми вытекающими последствиями. Впрочем, среди основной части населения отношение к возможному изменению Конституции РФ скорее пассивно-спокойное: нет ни ярко выраженных восторгов, ни проявлений недовольства.







В любом случае, россияне смогут выразить свое отношение к поправкам в Конституцию, проголосовав 22 апреля 2020 года за или против поправок. Если более 50% пришедших на референдум поддержат поправки, они будут приняты. Президент Российской Федерации Владимир Путин представил на рассмотрение Государственной Думы РФ поправки к основному закону страны – ее Конституции. Их содержание уже стало предметом дискуссий в российском обществе.Представленный на 24 страницах документ содержит целый ряд поправок, выдержанных в консервативном духе и способных оказать значительное влияние на дальнейшее развитие внутренней, да и внешней политики страны. Во-первых, президентом предложена поправка о внесении в Конституцию РФ положения о государствообразующей роли русского народа. Таким образом, на конституционном уровне будет подчеркнуто, что Россия – в первую очередь государство русского народа.Во-вторых, несмотря на светский характер российского государства, президент предложил внести в Конституцию РФ понятие «Бог».- значится в президентской поправке.Инициатива упоминания Бога в Конституции РФ исходит от патриарха Кирилла. Предстоятель РПЦ еще в феврале 2020 г. призвал молиться, чтобы в российском основном законе упоминалась «такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога».В-третьих, в Конституции РФ предложено закрепить определение семьи как союза мужчины и женщины. Очевидно, что данная мера потребовалась на фоне продолжающейся в мире волны легализации однополых браков. Подчеркивая в Конституции, что семью могут создать лишь мужчина и женщина, президент, тем самым, предлагает лишить сторонников однополых браков возможности придания такой форме отношений официального статуса семьи, по крайней мере, без изменения основного закона страны.Также в Конституции предложено закрепить правопреемственность Российской Федерации по отношению к Советскому Союзу на своей территории, а также в международных обязательствах и договорах, членстве в международных организациях.Предлагается и еще один пункт – о почитании памяти защитников Отечества и недопустимости пересмотра их подвига. До этого думским комитетом уже были утверждены поправки, предусматривающие запрет любого отчуждения территорий, входящих в состав России, а также призывов к отчуждению территорий.Таким образом, поправки Владимира Путина носят отчетливо консервативный, традиционалистский характер. Президент намеревается консолидировать вокруг себя сторонников традиционных ценностей, для которых такие понятия как русский народ или семья священны. Но за поправками о государствообразующей роли русского народа или о семье как союзе мужчины и женщины можно не заметить ряд не менее существенных поправок, которые могут в корне изменить всю существующую систему власти.Так, в Конституции РФ может быть закреплено существование Государственного совета. формируемого президентом страны. Также прописывается, что президент будет осуществлять общее руководство страной, что фактически превращает его в главу исполнительной власти России.Не менее интересно и предложение включить в Конституцию положение о неприкосновенности бывшего президента Российской Федерации. Хотя неприкосновенность была подтверждена законодательно еще в самом начале правления Владимира Путина, что многими было воспринято как стремление оградить тогда еще живого Бориса Ельцина от возможного уголовного преследования, теперь пункт о неприкосновенности экс-президентов внесут в Конституцию РФ.Надо отметить, что президентские поправки уже встретили неоднозначную реакцию в российском обществе, что и не удивительно, учитывая его очень сложный этнический, конфессиональный состав, полярные политические взгляды наших сограждан и многие другие факторы. Так, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин обратил внимание на то, что не стоит отходить от формулировки о многонациональном народе России, а также подчеркнул, что понятие «Бог» по-разному воспринимается различными конфессиями: иудеи, например, запрещают упоминание его имени всуе, а буддистам идея Бога-творца вообще чужда.Для многих сторонников светских ценностей такие поправки как упоминание Бога могут рассматриваться как попытки архаизации основного закона страны со всеми вытекающими последствиями. Впрочем, среди основной части населения отношение к возможному изменению Конституции РФ скорее пассивно-спокойное: нет ни ярко выраженных восторгов, ни проявлений недовольства.В любом случае, россияне смогут выразить свое отношение к поправкам в Конституцию, проголосовав 22 апреля 2020 года за или против поправок. Если более 50% пришедших на референдум поддержат поправки, они будут приняты. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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