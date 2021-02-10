"Бог им судья": на попытку Украины закрыть аккаунт Крыма в "Твиттере" отреагировали в России

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Голубая галочка вывела из себя представителей Незалежной

Активность, которую украинские дипломаты развернули вокруг страницы крымского подразделения МИД РФ в соцсети "Твиттер", выглядит, по меньшей мере, странно. Аккаунт открыт с 2015 г., но только сейчас почему-то вызвал недовольство Киева. На это обратил внимание и.о. представителя МИД РФ в Симферополе Артем Березовский.

"Происходящее можно охарактеризовать единственной фразой – правда глаза режет. (…) Успехи Крыма, которыми мы делимся с зарубежным зрителем, видимо, не могли пройти незамеченными у наших украинских партнеров, но бог им судья",

– приводит РИА "Новости" слова российского дипломата. Он подчеркнул, что в крымском Твиттер-аккаунте МИДа публикуется исключительно достоверная информация, отвечающая правилам соцсети.

Ранее посол Киева в Вашингтоне Владимир Ельченко потребовал от руководства Twitter деактивации страницы подразделения МИД РФ в Крыму, указывая, что российскую власть на полуострове нельзя считать легитимной и ее страницы в интернете не могут быть обозначены как официальные.

На твиттер-странице МИД России в Крыму @PMSimferopol отмечена дата регистрации аккаунта: март 2015 года. Аккаунт помечен голубой галочкой, который означает, что учетная запись была проверена и что она "занимает важную позицию в категории правительственных, новостных, развлекательных или других специализированных учетных записей".

Ранее на Украине запретили три телеканала, обвинив их в российской пропаганде.