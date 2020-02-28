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Бог един - христианский, мусульманский, иудейский. Конституция должна поставить точку в вековом неверии

28 февраля 2020, 07:09  •  100 • Политика
Представители основных конфессий России сходятся во мнении: в Конституции страны должно быть упоминание Бога, и это поставит точку в столетии неверия. Бог един - христианский, мусульманский, иудейский, подчеркнул сегодня Джамбулат Умаров.
Россия 2020 года до сих пор отчасти живёт в реалиях 1990-х и даже 1920-х годов. Речь о её конституционном пространстве, духе её Основного закона. Так, несмотря на 13-ю статью Конституции о том, что в нашей стране "никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной", в российском законодательстве до сих пор преобладает идеология секулярная, а по сути - атеистическая.
Ситуация может измениться усилиями представителей разных конфессий. Ранее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил упоминание Бога в Конституции России.
Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог, - призвал Патриарх Кирилл. - Потому что большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других.
Эта инициатива совпадает и с предложением учредителя Царьграда, заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константина Малофеева. По мере обсуждения поправок в Основной закон страны упоминание Бога поддержали и православные, и мусульмане, и иудеи, и приверженцы буддизма.

Джамбулат Умаров: "Мы говорим - Бог"

Мусульмане выступают в поддержку предложения внести в Конституцию России упоминание Бога. И это ответ на многие провокации, звучавшие в последние дни. Как подчеркнул в своём видеообращении министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, ссылки либералов на то, что мусульмане веруют в Аллаха, а не в Бога, попросту некорректны.
Аллах - это и есть по-арабски Бог. Точно так же как по-арабски Аллах - по-русски это Бог. Как и у немцев, как у англичан, как у иудеев. Бог он един, и Бог Моисея, и Бог Христа, и Бог пророка Мухаммеда - он един со времён авраамических. Поэтому не нужно переживать, господа либералы, по поводу нашего общего христианского, мусульманского, иудейского Бога. Он у нас един, - подчеркнул он.
Представители разных конфессий едины в своём понимании происходящего. Нет никакого противостояния, но есть желание утвердить Бога в Основном документе страны. Более того, сегодня, впервые после ста лет безбожного, атеистического мрака, после ста лет нигилизма и неверия к нам документально, конституционно возвращается Бог, подчеркнул Умаров.
"Даже те, кто были проводниками этого воинствующего атеизма, - Геннадий Андреевич (Зюганов - ред.) недавно выступил с заявлением о том, что даже коммунисты не возражают против Бога в Конституции (сегодня не возражают против инициативы о Всевышнем). Но вот появились кое-кто из так называемого либерального лагеря, которые очень сильно распереживались о мусульманах".
Эти поборники либерализма считают, что мусульманин будто бы не сможет произносить клятву с упоминанием Бога. Умарову непонятны подобные сомнения. Как раз потому, что Бог един.
"Мы, как народы России и люди, которые говорят на государственном языке, в том числе на языке народообразующем - русском, мы говорим - Бог. Поэтому никаких возражений по нашей конфессии. Это вам скажет любой мусульманин от алима до простого дэхканина, что по-арабски Аллах - это и есть Бог".
И если уж зашла речь о клятве первого лица страны в ситуации, когда Бог будет упомянут в Конституции, Джамбулат Умаров готов привести вариант присяги, который не будет смущать никого. Своё правление лидер России просто начнёт с клятвы Всевышнему - "Всевышнему, который является творцом всех государств, небес и земли и творцом нас с вами".
Клянусь перед Богом и гражданами России при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию.
В завершение своего обращения Джамбулат Умаров пожелал счастья каждому, ещё раз подчеркнув: нет ничего страшного в упоминании Бога в Конституции.
"Клянусь вам Богом, Аллахом, Единым творцом", - поставил точку Умаров.

"Вера в добро и справедливость без веры в Бога содержит в себе зачатки лицемерия"

Альбир хазрат Крганов, муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России в беседе с Царьградом ранее подчёркивал:
"Сегодня даже в конституциях европейских секулярных государств присутствует упоминание Бога, Творца. Поэтому и у нас можно было бы выйти с этой инициативой. Конечно, необходимо широкое общественное обсуждение, чтобы эти формулировки объединяли всех нас в нашей стране с учётом того, что мы - многорелигиозное государство, и чтобы это не вызвало противоречий в нашем обществе".
Помощник муфтия Республики Дагестан Мухаммад Магомедов добавлял:
"Вера в Бога, которую также предлагается внести в преамбулу Конституции, есть основа совершения добра и справедливости. Вера в добро и справедливость без веры в Бога содержит в себе зачатки лицемерия. Человек, уверовавший во Всевышнего, сам приходит к совершению добра и справедливости, согласно следованию любой религии. Вера порождает в человеке глубокую ответственность за свои действия. Верующие люди тем отличаются от неверующих, что они признают будущую жизнь, они знают, что их дела не останутся без отчёта. И получат за это награду от Всевышнего".

"Божественные ценности как существовали, так и будут существовать вечно"

Раввин Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) обратился в беседе с Царьградом и к общественным ценностям.
"Если кто-то считает, что человек произошёл от обезьяны, то, наверное, там допустимо всё, но если вы убеждены, что человека сотворил Всевышний, то важно помнить, что Бог заложил в человеческую природу только пару, состоящую из мужчины и женщины.
Поэтому записать это в Конституции - это записать то, что Бог сформулировал в Торе, в вечных ценностях, которые должны сопровождать человеческую цивилизацию. Не впервой люди пытаются выдумывать различные теории, которые дают только почву для низменных страстей. Но проходит поколение, всё это исчезает, а Тора, Бог, десять заповедей, Божественные ценности как существовали, так и будут существовать вечно".
Раввин Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР) добавил:
"Что касается упоминания веры в Бога, добро и справедливость, то важно помнить, что именно Бог проявляет Себя через добро и справедливость. И поэтому эта формулировка очень важна. Как важно видеть образ Божий в другом человеке, ибо мы созданы по образу и подобию Божию. Поэтому взгляни в глаза соседу и увидишь образ Бога. И поэтому нужно быть добрее и милосерднее друг к другу".
Постоянный представитель Буддийской традиционной Сангхи России в Москве Санжай лама (Андрей Бальжиров) уверен: мы должны коллегиально обсудить возможность упоминания Бога в Конституции.
"Как большинство поддержит, так тому и быть. Но, естественно, вера должна быть у нас в традиции. В любой традиционной религии есть понимание, что если человек поступает негативно, то за это будет наказание. В буддизме это негативные кармические последствия. И поэтому все предложенные поправки к Конституции, на мой взгляд, более чем целесообразны".
Напомним, помимо уже принятого в первом чтении президентского пакета поправок к Конституции, в основе которых лежат социальные гарантии и закрепление ответственности уровней власти, рабочая группа обсуждает поправки в преамбулу. Здесь важными стали ценностные значения. Мнениями Царьград делится в специальном разделе сайта. В том числе мы говорим о поправке, связанной с упоминанием Бога в Основном законе страны.

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