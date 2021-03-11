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"Боевые велосипеды передадут?": в России оценили обещание Эстонии помочь Украине вернуть Крым

11 марта 2021, 21:25  •  70 • Политика
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Таллин отказывается признавать российскую принадлежность полуострова
Эстония готова помочь Украине "вернуть" Крым. Об этом рассказал председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон.
Как написал политик в "Фейсбук", что Таллин будет работать над тем, чтобы случилась "деоккупация" полуострова. По его словам, для этого необходимо, чтобы Запад выступал единым фронтом, а сама Украина не переставала продвигать свои интересы, уточняет URA.RU.
Российские интернет-пользователи лишь посмеялись, прочитав эту новость. Читатели РИА "Новости" предположили, что Эстония "передаст свои боевые велосипеды" Незалежной, в этом и будет заключаться ее помощь.
"Эстония решила напомнить, о своем существовании", "Работать над этим они будут совместно в отдельной палате", "Наконец до Эстонии дошла новость о возвращении Крыма на родину", " Что? Эстония? Я уже не могу хохотать. Новость просто бомба",
– не унимались россияне.
Эстония не единственная страна, которая делала подобное заявление. Не так давно стало известно, что Великобритания предложила программу "Открытое будущее", которая должна профинансировать "возвращение" Крыма на Украину.
В Москве же не раз указывали на то, что подобному не бывать никогда, а принадлежность Крыма не обсуждается. Эксперты также обращают внимание на то, что Украине лучше забыть о полуострове, жители которого с радостью воссоединились со своей родиной.

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