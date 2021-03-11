"Боевые велосипеды передадут?": в России оценили обещание Эстонии помочь Украине вернуть Крым

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Таллин отказывается признавать российскую принадлежность полуострова

Эстония готова помочь Украине "вернуть" Крым. Об этом рассказал председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон.

Как написал политик в "Фейсбук", что Таллин будет работать над тем, чтобы случилась "деоккупация" полуострова. По его словам, для этого необходимо, чтобы Запад выступал единым фронтом, а сама Украина не переставала продвигать свои интересы, уточняет URA.RU.

Российские интернет-пользователи лишь посмеялись, прочитав эту новость. Читатели РИА "Новости" предположили, что Эстония "передаст свои боевые велосипеды" Незалежной, в этом и будет заключаться ее помощь.

"Эстония решила напомнить, о своем существовании", "Работать над этим они будут совместно в отдельной палате", "Наконец до Эстонии дошла новость о возвращении Крыма на родину", " Что? Эстония? Я уже не могу хохотать. Новость просто бомба",

– не унимались россияне.

В Москве же не раз указывали на то, что подобному не бывать никогда, а принадлежность Крыма не обсуждается. Эксперты также обращают внимание на то, что Украине лучше забыть о полуострове, жители которого с радостью воссоединились со своей родиной.

Эстония не единственная страна, которая делала подобное заявление. Не так давно стало известно, что Великобритания предложила программу "Открытое будущее", которая должна профинансировать "возвращение" Крыма на Украину.