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Боевые машины Евросоюза против французского майдана: Глобалистам раскрыли глаза на ″проект для мира″
09 декабря 2018, 09:54 • 299 • Политика
В Сети распространяется видео, на котором подавлять французский майдан прибыли боевые бронированные машины с флагом Евросоюза. Интернет-пользователи тут же поинтересовались у глобалистов, считают ли они и теперь, что ЕС - это ″проект для мира″?
Беспорядки во Франции, которые идут вот уже несколько недель и переросли из обычной акции протестов ″желтых жилетов″ в настоящий французский майдан, пытаются остановить не только местные полицейские и военные. Дело дошло до боевой техники Евросоюза. Видео бронированных машин с флагом ЕС сейчас активно распространяется по Сети. Интернет-пользователи, публикующие у себя эти кадры, иронично замечают глобалистам, думают ли те до сих пор, что Европейский союз - это ″проект для мира″?
″Так что теперь у нас есть боевые готовые бронированные машины с флагом ЕС, которые используются против безоружных европейских протестующих, которые выступают против авторитарного режима в поддержку ЕС, - интересуются в соцсетях. - Все еще думаете, что ЕС - это ″проект для мира″?″
Напомним, массовые протесты ″желтых жилетов″ начались еще в середине ноября на фоне заявления властей о повышении цен на бензин. Но совсем скоро к митингующим присоединились и откровенные провокаторы. Париж погряз в беспорядках и многочисленных погромах, и теперь в СМИ заговорили о французском майдане, а в Елисейском дворце подразумевают намеренную провокацию с целью госпереворота.
Счет задержанным уже приближается к тысяче человек, а протестующим по всей стране давно идет на десятки тысяч. К массовым акциями присоединились школьники и студенты.
Полиция заявляет, что никогда раньше не сталкивалась с подобной агрессией. По крайней мере, после Второй мировой войны. Для разгона митингующих стражи порядка не церемонятся - пускают в ход все, что есть: дубинки, щиты, слезоточивый газ, воду. На помощь полиции пришла и тяжелая техника. А на французских улицах замечены даже БТР с маркировкой Евросоюза.
В Сети напоминают, что именно президент Франции Эмманюэль Макрон был провозглашен ″спасителем глобализма″.
″18 месяцев спустя: имеет рейтинг одобрения 18%, и Франция в огне″, - резюмируют интернет-пользователи, публикуя видео с улиц, на котором вандалы громят витрины, машины, а французский майдан больше напоминает Великую французскую революцию 1789 года.
Те же протесты и лозунги против власти, те же погромы, те же песни на улицах городов и на баррикадах.
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