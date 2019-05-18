Боевые лазеры, новые истребители и спутники: как проходит перевооружение российских ВКС

Оружие на иных физических принципах будет определять боевой потенциал российских войск в ближайшие десятилетия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и военной промышленности. В частности, глава государства уделил внимание комплексу «Пересвет», который предназначен для перехвата самолётов и ракет противника. Ранее президент рассказал об успехах в перевооружении ВКС и необходимости решения проблем в ракетно-космической отрасли. Речь шла о наращивании отечественной орбитальной группировки. Поставленные Путиным задачи, как полагают эксперты, позволят увеличить боевую мощь Воздушно-космических сил.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обсудил возможности отечественного оружия на так называемых новых физических принципах. По словам главы государства, именно такие вооружения будут определять боевой потенциал российской армии и флота на протяжении почти всего XXI века.

«Кроме того, обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые ещё недавно, если по-честному сказать, мы с вами это понимаем, встречались только в фантастических рассказах. Имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня. Они созданы уже на практике», — рассказал российский лидер.

В настоящее время, как заявил Владимир Путин, войсковую эксплуатацию проходит лазерный комплекс «Пересвет». Впервые о нём стало известно из послания президента Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В июле Минобороны РФ сообщило, что для эксплуатации системы «подготовлена необходимая инфраструктура, включая помещения для техники и дежурных смен».

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что «Пересвет» предназначен для перехвата самолётов, ракет и, возможно, спутников противника. Мощный лазерный луч способен прожигать обшивку, вызывая повреждения аппаратуры. «Пересвет», по мнению аналитика, может прикрывать ключевые объекты военной инфраструктуры, включая районы дислокации стратегических ракетных систем.

«Россия — первое государство в мире, которое поставило на боевое дежурство лазерное оружие. Это свидетельствует о том, что наша страна обгоняет другие державы в этой области. Лазерное оружие даёт огромные преимущества его обладателю: выстрел стоит копейки, а цель поражается со скоростью света», — подчеркнул Кнутов.

В то же время у современного лазерного оружия существует ряд недостатков. По мнению Юрия Кнутова, «Пересвет» является достаточно громоздким комплексом, а луч, скорее всего, не проходит сквозь дождь и туман. Однако, как считает эксперт, необходимо активно эксплуатировать эту систему, чтобы ускорить появление более совершенных вооружений.

«Испытания «Пересвета» носят в том числе исследовательские задачи. Я уверен, что с течением времени будут созданы компактные наземные и морские комплексы. При этом отечественные самолёты также будут оснащаться малогабаритными и мощными лазерными установками. С их появлением проблема дождя и тумана перестанет быть актуальной», — добавил Кнутов.

«На десятилетия вперёд»

Совещание, посвящённое оружию на иных физических принципах, завершило серию традиционных майских встреч президента с руководством Минобороны и ОПК. В течение года Владимир Путин дважды (как правило, в мае и ноябре) проводит подобные мероприятия.

С этого года совещания проходят в новом формате. Как сообщил глава государства, на них обсуждаются вопросы развития определённого вида или рода Вооружённых сил, а не отдельного класса вооружений. Завершившаяся 17 мая серия совещаний затрагивала вопросы модернизации Воздушно-космических сил.

ВКС были образованы в 2015 году. В их структуру входят Военно-воздушные силы, Войска противовоздушной и противоракетной обороны и Космические войска. Последние отвечают за отражение различных угроз из космоса, запуск космических аппаратов и управление орбитальной группировкой.

На предыдущих совещаниях Владимир Путин заявлял, что Россия достигла серьёзных результатов в обновлении технического облика ВКС. В 2013—2018 годах промышленность передала Минобороны более тысячи новых и модернизированных самолётов и вертолётов. На сегодняшний день доля современных машин в авиации составляет 65%, а ВКС в целом — 74%.

«Их боевые возможности были продемонстрированы в ходе операции против террористов в Сирии. Например, фронтовые бомбардировщики Су-24М с новой системой наведения и навигации применяли как обычные бомбы, так и высокоточное оружие. В результате расход авиационных средств поражения был снижен в несколько раз», — отметил глава государства.

К 2028 году в рамках новой Госпрограммы вооружения (ГПВ) ВКС получат 76 серийных истребителей пятого поколения Су-57. Новыми машинами будут вооружены три авиационных полка. Контракт на поставку самолётов и средств поражения должен быть заключён в ближайшее время.

Ранее Минобороны планировало приобрести 16 единиц Су-57. Как отметил глава государства, военное ведомство увеличило число закупаемых истребителей пятого поколения благодаря договорённостям с промышленностью о снижении стоимости машин, авиационных ракет и бомб на 20%.

Истребители нового поколения Су-57

© kremlin.ru

В комментарии RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский пояснил, что снижение цены на истребители пятого поколения произошло благодаря росту производства. Скромные объёмы закупок, первоначально заложенные в ГПВ, эксперт объясняет неготовностью двигателя второго этапа («изделие 30»).

«Опытные образцы Су-57 летают на двигателе первого этапа АЛ-41Ф-1 («изделие 117»). Это достойная силовая установка, но новый двигатель будет более совершенным, это новое поколение. Закономерно, что Минобороны хочет получить самолёты именно с ним. Могу предположить, что с оборонкой был найден компромисс: первые серийные Су-57 будут летать на АЛ-41Ф-1, но потом они будут ремоторизированы», — сказал Мураховский.

Отдельное внимание Владимир Путин уделил обновлению стратегической авиации — воздушного компонента ядерной триады РФ. По его словам, в результате модернизации самолёты Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160 «Белый лебедь» получат возможность применять новейшие крылатые ракеты и «другие перспективные средства поражения».

13 мая в первый день серии совещаний Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова (КАЗ). На это предприятие возложена задача по выпуску Ту-160 и модернизации парка ВКС. В ближайшие годы в войска будут переданы десять новых «Белых лебедей», ещё десять строевых самолётов будут оснащены новейшим бортовым оборудованием и двигателями.

Стратегический ракетоносец Ту-160

РИА Новости

© Алексей Никольский

Как пояснил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, завод имени Горбунова будет загружен заказами Минобороны «на десятилетия вперёд». По этой причине на предприятии сейчас ведётся модернизация и расширение производственных мощностей.

«Обновлённый Ту-160 заметно превзойдёт по боевым возможностям нынешнюю версию самолёта родом из 1980-х. Скорее всего, серия «Белых лебедей» ограничится десятью единицами. В дальнейшем приоритет будет отдан стратегу нового поколения — ПАК ДА, который разрабатывает ПАО «Туполев». Судя по всему, он также будет собираться на площадке в Казани. Поэтому вложения в производственную базу завода Горбунова полностью оправданны», — заявил Корнев.

Космический эшелон

Помимо вопросов авиации, Путин обсудил с руководством Минобороны и ОПК ситуацию в Космических войсках. По словам главы государства, в России последовательно развивается Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Как заявил президент, в ближайшие годы наземный эшелон будет совершенствоваться за счёт строительства радиолокационных станций (РЛС) загоризонтного обнаружения 29Б6 «Контейнер» разработки ОАО «НИИ дальней радиосвязи» (НИИДАР, Москва). Этот уникальный комплекс позволяет вести наблюдение за воздушной обстановкой над большей частью Западной Европы и Ближнего Востока.

Космический эшелон СПРН включает орбитальную группировку. С 2013 года она увеличилась в полтора раза. Состав спутников был обновлён на 80%. За минувшие три года космический эшелон отследил пуски более 150 баллистических ракет российского и иностранного производства.

По оценке Владимира Путина, возможности орбитальной группировки повысились. Вместе с тем он обратил внимание на ряд «накопившихся системных проблем» в ракетно‑космической отрасли.

Глава государства призвал прекратить эксплуатировать старые заделы и планомерно наращивать группировку космических аппаратов военного и двойного назначения.

Как пояснил Виктор Мураховский, присутствие в космическом пространстве имеет исключительное значение для армии РФ. Группировка спутников обеспечивает войска разнообразной разведывательной информацией, навигацией (система ГЛОНАСС) и связью. Также она отвечает за наведение управляемого ракетного вооружения.

«Орбитальную группировку увеличивают все ведущие державы. К тому же, нагрузка на российские спутники сейчас очень большая. Наращивание их количества позволит улучшить работу элементов Единой системы космической связи и системы разведки и целеуказания. Негативное влияние оказывает тот факт, что почти все 1990-е годы мы не запускали военные спутники. Нынешнего количества аппаратов пока недостаточно, чтобы удовлетворять все потребности Минобороны. Собственно об этом и говорил президент», — сказал Мураховский.

Спутник на орбите

Gettyimages.ru

© Jose Luis Stephens / EyeEm

Эксперт обратил внимание на необходимость дальнейшего совершенствования характеристик космических аппаратов — увеличение скорости обработки и передачи данных, модернизацию оптики и других систем. Ещё одной проблемой он назвал нехватку элементно-компонентной базы отечественного производства. Однако данный вопрос решается за счёт роста импортозамещения и покупки отдельных деталей в третьих странах.

Дмитрий Корнев отмечает, что руководство РФ осознаёт колоссальное военное значение космоса. В связи с этим будут приняты все необходимые меры для того, чтобы Россия сохранила статус одной из крупнейших космических держав. Эксперт уверен, что, помимо орбитальной группировки, Минобороны продолжит развивать системы противоспутникового оружия.

Рамзан Кадыров ответил на американские санкции против бойцов «Терека» «Спутники располагаются на низкой (около 300—500 км) и геостационарной орбитах (свыше 35 тыс. км). Современные технологии позволяют поражать спутники на низкой орбите. Разработки такого оружия ведутся в США, Китае и России. Это системы, которые могут осуществлять перехват и выводить из строя аппаратуру», — отметил Корнев.

По мнению эксперта, с учётом текущего сокращения военных расходов оптимальный вариант спутникового оружия — специальные ракеты на вооружении боевой авиации. Корнев предполагает, что подобный боеприпас может появиться в арсенале истребителя-перехватчика МиГ-31. Речь идёт об обновлённой версии советской экспериментальной ракеты 79М6 «Контакт». Также возможностью перехвата спутников обладает перспективный комплекс «Нудоль» и зенитная ракетная система С-500.