Боевые лазеры авиационного базирования: в перспективы верят не все • 35 • Аналитика

Одно из современных направлений в сфере оборонных исследований и разработок – боевые лазеры. Несколько стран занимаются деятельностью в этой сфере. Россия в числе передовых. На вооружение ВС РФ поставлен боевой лазерный комплекс «Пересвет», который может быть использован в качестве одного из сегментов системы противовоздушной и противоракетной обороны.





В свою очередь в системе исследований создания боевых лазеров есть особая, если можно так выразиться, ниша. Это боевые лазерные комплексы авиационного базирования. В перспективе, как предполагается, истребители 6-го поколения (то, что последует за F-22, F-35, J-20 и Су-57) в качестве основного вооружения смогут использовать именно боевые лазерные установки. Однако в такие перспективы сегодня готовы верить далеко не все.



Одним из скептиков в данном вопросе является глава исследовательского департамента министерства обороны США Майк Гриффин. По его словам, эксперимент с боевыми лазерами для средств боевой авиации может иметь место. Но, как полагает Гриффин, говорить о том, что с помощью лазера один самолёт сможет сбить другой при том уровне технологий, который есть сейчас и который будет в среднесрочной перспективе, не нужно.



Свои соображения по этому поводу Гриффин высказал в ходе дистанционного заседания Круглого стола по вопросам безопасности и космической деятельности.



Гриффин:



Я скептически настроен в отношении того, что мы сможет поставить на самолёт лазер большой мощности и использовать его, например, для поражения ракет противника даже с относительно близкого расстояния.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Пентагоне пытаются развернуть работы в рамках экспериментальной программы для ВВС США. Она нацелена на создание до 2030 года боевой лазерной установки, способной в воздухе осуществлять перехват ракет как минимум двух классов- «воздух-воздух» и «земля-воздух».



Проблем при реализации такой программы более чем достаточно. Одна из них – необходимость энергопитания лазера для создания импульса, который смог бы вывести из строя ракету в полёте. Ни один современный накопитель энергии нельзя эффективно использовать на истребителе. Причина - масса и габариты.



Под те батареи, которые используются для боевого лазера наземного базирования, подойдёт, разве что, военный транспортник. Но только энергоустановка займёт основное полезное внутреннее его пространство, а потому пока не просматривается особого смысла в использовании таких самолётов как носителей боевого лазерного оружия. Защищать самого себя? Но какой смысл будет в его перелёте без полезного груза? Обеспечивать защиту других самолётов? Но в таком случае каких?.. Уж точно не истребителей, учитывая скоростные параметры. Стало быть, других самолётов того же класса. Но насколько это целесообразно, тоже пока большой вопрос.



В этой связи эксперты предлагают решать задачу по оптимизации мощности боевого лазера и энергоустановки, обеспечивающей накачку. В частности, выделяется такой аспект, как использование относительно маломощного лазера не для уничтожения ракет противника, а, например, для их дезориентации в пространстве.



Одно из предложений состоит в том, чтобы лазер не «сжигал» ракету в её полёте, а создавал цель-«обманку», буквально вычерчивая её в пространстве. Этакий вариант лазерного шоу с военными целями. Но задача только на первый взгляд может показаться относительно легко решаемой. Одно дело – лазерное шоу для зрителей, другое дело – экспонирование лазерного луча определённой мощности в пространстве так, чтобы его «заметила» ракета и спутала с реальной целью. Если такая задача в ближайшее время будет решена хотя бы на уровне теоретических изысканий, то у авиационных боевых лазеров действительно может оказаться большое будущее при малых габаритах энергоустановки. Одно из современных направлений в сфере оборонных исследований и разработок – боевые лазеры. Несколько стран занимаются деятельностью в этой сфере. Россия в числе передовых. На вооружение ВС РФ поставлен боевой лазерный комплекс «Пересвет», который может быть использован в качестве одного из сегментов системы противовоздушной и противоракетной обороны.В свою очередь в системе исследований создания боевых лазеров есть особая, если можно так выразиться, ниша. Это боевые лазерные комплексы авиационного базирования. В перспективе, как предполагается, истребители 6-го поколения (то, что последует за F-22, F-35, J-20 и Су-57) в качестве основного вооружения смогут использовать именно боевые лазерные установки. Однако в такие перспективы сегодня готовы верить далеко не все.Одним из скептиков в данном вопросе является глава исследовательского департамента министерства обороны США Майк Гриффин. По его словам, эксперимент с боевыми лазерами для средств боевой авиации может иметь место. Но, как полагает Гриффин, говорить о том, что с помощью лазера один самолёт сможет сбить другой при том уровне технологий, который есть сейчас и который будет в среднесрочной перспективе, не нужно.Свои соображения по этому поводу Гриффин высказал в ходе дистанционного заседания Круглого стола по вопросам безопасности и космической деятельности.Гриффин:Стоит отметить, что на сегодняшний день в Пентагоне пытаются развернуть работы в рамках экспериментальной программы для ВВС США. Она нацелена на создание до 2030 года боевой лазерной установки, способной в воздухе осуществлять перехват ракет как минимум двух классов- «воздух-воздух» и «земля-воздух».Проблем при реализации такой программы более чем достаточно. Одна из них – необходимость энергопитания лазера для создания импульса, который смог бы вывести из строя ракету в полёте. Ни один современный накопитель энергии нельзя эффективно использовать на истребителе. Причина - масса и габариты.Под те батареи, которые используются для боевого лазера наземного базирования, подойдёт, разве что, военный транспортник. Но только энергоустановка займёт основное полезное внутреннее его пространство, а потому пока не просматривается особого смысла в использовании таких самолётов как носителей боевого лазерного оружия. Защищать самого себя? Но какой смысл будет в его перелёте без полезного груза? Обеспечивать защиту других самолётов? Но в таком случае каких?.. Уж точно не истребителей, учитывая скоростные параметры. Стало быть, других самолётов того же класса. Но насколько это целесообразно, тоже пока большой вопрос.В этой связи эксперты предлагают решать задачу по оптимизации мощности боевого лазера и энергоустановки, обеспечивающей накачку. В частности, выделяется такой аспект, как использование относительно маломощного лазера не для уничтожения ракет противника, а, например, для их дезориентации в пространстве.Одно из предложений состоит в том, чтобы лазер не «сжигал» ракету в её полёте, а создавал цель-«обманку», буквально вычерчивая её в пространстве. Этакий вариант лазерного шоу с военными целями. Но задача только на первый взгляд может показаться относительно легко решаемой. Одно дело – лазерное шоу для зрителей, другое дело – экспонирование лазерного луча определённой мощности в пространстве так, чтобы его «заметила» ракета и спутала с реальной целью. Если такая задача в ближайшее время будет решена хотя бы на уровне теоретических изысканий, то у авиационных боевых лазеров действительно может оказаться большое будущее при малых габаритах энергоустановки. Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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