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Боевые лазеры авиационного базирования: в перспективы верят не все

21 мая 2020, 15:55  •  35 • Аналитика

Одно из современных направлений в сфере оборонных исследований и разработок – боевые лазеры. Несколько стран занимаются деятельностью в этой сфере. Россия в числе передовых. На вооружение ВС РФ поставлен боевой лазерный комплекс «Пересвет», который может быть использован в качестве одного из сегментов системы противовоздушной и противоракетной обороны.



В свою очередь в системе исследований создания боевых лазеров есть особая, если можно так выразиться, ниша. Это боевые лазерные комплексы авиационного базирования. В перспективе, как предполагается, истребители 6-го поколения (то, что последует за F-22, F-35, J-20 и Су-57) в качестве основного вооружения смогут использовать именно боевые лазерные установки. Однако в такие перспективы сегодня готовы верить далеко не все.

Одним из скептиков в данном вопросе является глава исследовательского департамента министерства обороны США Майк Гриффин. По его словам, эксперимент с боевыми лазерами для средств боевой авиации может иметь место. Но, как полагает Гриффин, говорить о том, что с помощью лазера один самолёт сможет сбить другой при том уровне технологий, который есть сейчас и который будет в среднесрочной перспективе, не нужно.

Свои соображения по этому поводу Гриффин высказал в ходе дистанционного заседания Круглого стола по вопросам безопасности и космической деятельности.

Гриффин:

Я скептически настроен в отношении того, что мы сможет поставить на самолёт лазер большой мощности и использовать его, например, для поражения ракет противника даже с относительно близкого расстояния.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Пентагоне пытаются развернуть работы в рамках экспериментальной программы для ВВС США. Она нацелена на создание до 2030 года боевой лазерной установки, способной в воздухе осуществлять перехват ракет как минимум двух классов- «воздух-воздух» и «земля-воздух».

Проблем при реализации такой программы более чем достаточно. Одна из них – необходимость энергопитания лазера для создания импульса, который смог бы вывести из строя ракету в полёте. Ни один современный накопитель энергии нельзя эффективно использовать на истребителе. Причина - масса и габариты.

Под те батареи, которые используются для боевого лазера наземного базирования, подойдёт, разве что, военный транспортник. Но только энергоустановка займёт основное полезное внутреннее его пространство, а потому пока не просматривается особого смысла в использовании таких самолётов как носителей боевого лазерного оружия. Защищать самого себя? Но какой смысл будет в его перелёте без полезного груза? Обеспечивать защиту других самолётов? Но в таком случае каких?.. Уж точно не истребителей, учитывая скоростные параметры. Стало быть, других самолётов того же класса. Но насколько это целесообразно, тоже пока большой вопрос.

В этой связи эксперты предлагают решать задачу по оптимизации мощности боевого лазера и энергоустановки, обеспечивающей накачку. В частности, выделяется такой аспект, как использование относительно маломощного лазера не для уничтожения ракет противника, а, например, для их дезориентации в пространстве.

Одно из предложений состоит в том, чтобы лазер не «сжигал» ракету в её полёте, а создавал цель-«обманку», буквально вычерчивая её в пространстве. Этакий вариант лазерного шоу с военными целями. Но задача только на первый взгляд может показаться относительно легко решаемой. Одно дело – лазерное шоу для зрителей, другое дело – экспонирование лазерного луча определённой мощности в пространстве так, чтобы его «заметила» ракета и спутала с реальной целью. Если такая задача в ближайшее время будет решена хотя бы на уровне теоретических изысканий, то у авиационных боевых лазеров действительно может оказаться большое будущее при малых габаритах энергоустановки.
Володин Алексей

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