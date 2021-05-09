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Боевые корабли США идут прямиком в русскую ловушку - Sohu

09 мая 2021, 22:45  •  52 • Политика
Стало известно о подготовленной Россией ловушке для кораблей США на побережье Балтийского моря. Sohu настаивает, что боевые корабли Штатов следуют прямиком в русскую ловушку.
Ловушка, о которой пишут китайские авторы интернет-издания Sohu, находится в Балтийском море. Так что американские корабли, подошедшие к Санкт-Петербургу, будут просто окружены и, более того, зажаты русскими кораблями. Причём контроль над американцами будут держать и в небе - посредством боевой авиации, и на суше - с помощью береговых ракетных комплексов.
Журналисты Sohu полагают, что боевые корабли США планируют добраться до опасного для себя региона в скором времени. Вероятно, речь идёт об учениях, которые в эти дни проводятся в Прибалтике. Однако китайские авторы думают, что в случае проявления агрессии со стороны американцев русские просто не выпустят их корабли.
"Если внимательно изучить деятельность американского флота, то можно обнаружить массу интересного, - отмечают аналитики. - Командованию ВМС США хватает смелости отправлять свои военные корабли только в Чёрное море, но в Балтийском море они не рискуют приближаться к Санкт-Петербургу".
Пока США ясно, что русские ворота Балтики - это не то место, где можно совершать неспешные прогулки в рамках учений. Но если подобное знание будет позабыто, проблем не миновать, заключают китайцы, говоря о русской ловушке.

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