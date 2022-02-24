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Боевые корабли Китая вторглись в территориальные воды Тайваня
24 февраля 2022, 10:55 • 678 • В мире
Утром 24 февраля поступили сообщения о том, что боевые корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня. Что это может означать, объяснил военный эксперт.
Боевые корабли Китая демонстративно вошли в территориальные воды Тайваня. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов, в частности новость опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок.
Фото: скриншот https://t.me/voenkorKotenok
Такое же сообщение появилось в телеграм-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина. Он отметил, что делать какие-то выводы пока ещё рано, поскольку корабли и самолёты КНР туда периодически "демонстративно заходят". Возможно, и в этот раз это просто демонстрация, предположил эксперт.
Фото: скриншот https://t.me/boris_rozhin
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