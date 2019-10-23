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Боевые имитаторы

23 октября 2019, 17:24  •  27 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress совершили тренировочный полет над Черным морем. В рамках учений самолеты отработали имитацию бомбардировки объектов на территории Крыма.

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