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Боевые имитаторы
23 октября 2019, 17:24 • 27 • Карикатуры
Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress совершили тренировочный полет над Черным морем. В рамках учений самолеты отработали имитацию бомбардировки объектов на территории Крыма.
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