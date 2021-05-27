Боевые геи атакуют Белоруссию из Прибалтики

Чемпионат мира по хоккею — 2021 в Риге запомнится не только игрой сборных. Политики Латвии, Литвы и Эстонии тоже решили выступить.

Во вторник депутат сейма Латвии, скульптор Айгарс Бикше предложил взять в заложники гостей Риги — сборную Белоруссии по хоккею. Так, по его мысли, надо было ответить на посадку в Минске рейса Ryanair, с которого был снят и задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Потом, правда, Бикше на своей страничке в Facebook признался, что все же несколько перегнул палку — мол, политическая обстановка непростая, стресс. "Мое предложение безумное, и его нужно оценивать в контексте безумных действий белорусского диктатора", — нашел удачный аргумент депутат.

Слова не стоит воспринимать всерьез, строчил Бикше, кто же не ценит легкую латвийскую шутку. "Принять и реализовать такое предложение в Латвии совершенно невозможно… Прошу прощения у тех хоккеистов, которых обидело или смутило это предложение", — уверял он. Это "лишь приглашение к плодотворной дискуссии о демократическом обществе и власти", продолжал упорствовать депутат.

Его соотечественники — министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис тоже отличились. Они не стали извиняться за то, что сняли государственные флаги Белоруссии и повесили вместо них протестные бело-красно-белые. Для президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля такое поведение оказалось неприемлемым и он пригрозил убрать и флаги международных конфедераций. Но для мэра Риги политика важнее спорта: Стакис распорядился снять вообще все символы хоккейной федерации.

Свое горячее неравнодушие в этом вопросе градоначальник подчеркивал публично: одним СМИ говорил, что нельзя, дескать, спортом "маскировать преступления", другим открывал душу — он не может мириться с принудительной посадкой рейса Ryanair.

Правда, несколько позже Стакис вспомнил, что он все же мэр города, который принимает международный турнир, и несколько снизил обороты: "Рига — столица свободной страны, где каждый может чувствовать себя в безопасности". И добавил: "Белорусские спортсмены и сборные не принадлежат режиму".

Выступление Стакиса на чемпионате мира не только отвлекло внимание от событий на льду, но и стало, вероятно, его 15 минутами славы. Никогда российские СМИ не уделяли столько внимания этому рижскому мэру.

До случая с флагами министр иностранных дел Ринкевич тоже был известен по преимуществу своей ориентацией. Известность он снискал после каминг-аута.

Зачем министр-гей "полез на флагшток", остается загадкой. Хотя профессор университета Илге Крейтусе предположила, что всему виной "психическое напряжение".

"Я была в какой-то степени удивлена: мне казалось, что он один из тех министров, который до сих пор был самым выносливым, самым уравновешенным, — удивлялась Крейтусе. — Слишком большая нагрузка или давление слишком велико?"

В стороне от спортивного праздника не остались и в Эстонии. Сборная этой республики в Латвию не поехала, и президент страны Тоомак Хендрик Ильвес призвал "выставить" заодно и белорусскую команду с чемпионата.

Упустил прекрасную возможность промолчать и бывший эстонский временный поверенный в Минске. Капитан Генштаба Сил обороны Харри Лахтейн предположил, что белорусская ПВО могла и уничтожить гражданский борт. "И если бы они сбили его, то с невинным видом бы смотрели в камеры", — добавил драмы капитан Лахтейн. Затем он и вовсе "похоронил" белорусского президента Александра Лукашенко: "Это конвульсии отчаявшегося диктатора".

Но в конце концов капитан выказал некоторый оптимизм: "Хуже больше не будет".

Тут он, пожалуй, прав. Больше уже и не скажешь. Разве что к фестивалю высказываний прибалтийских политиков присоединится чемпион по эпатажу — один из лидеров эстонской партии EKRE Март Хельме. Тот самый, который усомнился в честности президентских выборов в США, называл приезжающих с Украины "хомо советикусами" и посылал всех геев в Швецию. Но Март пока молчит — на носу местные выборы, а его консервативная и националистическая партия пытается балансировать между эстонцами и русскими.