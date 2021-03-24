Боевые действия на Донбассе всё никак не начнутся, но это не значит, что Украина не станет развязывать войну

Киев продолжает стягивать на Донбасс боевые соединения. Под Курахово (Донецкая область) сосредотачивается ударная группировка ВСУ, в здании 23-й школы (где имеется большое бомбоубежище) расположилась казарма. Численность контингента – порядка 2000 человек, только за последнюю неделю состав увеличился на один батальон. Ожидается, однако, что состав группировки вырастет ещё как минимум вдвое – до 4000 бойцов. Во всяком случае, тамошние снабженцы запасаются провиантом именно из такого расчёта.

От Курахово до Донецка – рукой подать. Однако увеличение тамошней группировки ВСУ вовсе не означает, что первый удар непременно нанесут по столице ДНР. Одновременно укрупняется группировка и в Луганской области, в районе станицы Луганской. И что примечательно, в зоне ответственности 80-й ОАМБР ВСУ расположились вернувшиеся на позиции «добровольцы» из запрещённого в России экстремистского «Правого сектора**»*. «Это не спонтанное и не самодеятельное решение, – поясняет военкор Юрий Котёнок. – Эти группировки курируют СБУ и спецслужбы США. Появление «правосеков» на линии соприкосновения связано, скорее всего, с подготовкой серии терактов и диверсий на территории республик». Пока замечены два добровольческих соединения численностью порядка 250-300 боевиков. Не исключено, что именно их могут пустить «на прорыв». Таким образом, военные, как им кажется, смогут избежать ответственности за провокацию, переложив её на «неуправляемых националистов».

Между тем вчера и сегодня украинская армия проводит манёвры у крымских границ, в Херсонской области. Расчёты украинских реактивных систем залпового огня «Смерч» отработали нанесение превентивного удара по территории Крыма, – отчитались в Минобороны Украины. Эксперты считают, что украинские военные могут нанести отвлекающий удар по Крыму накануне прорыва к Донецку и Луганску. «Зеленскому мнится, что война на Донбассе решит его внутренние проблемы, – разъясняет представитель ЛНР в минской контактной группе Родион Мирошник. – Ради этого он стянул к линии разграничения ударную группировку тяжёлой военной техники – порядка 500 единиц, если оперировать данными международной мониторинговой миссии ОБСЕ. Порядка 180 единиц – это танки, ещё 200 – тяжёлая артиллерия. Мы отдаём себе отчёт, что напряжение нарастает, а шансы избежать столкновения падают. Зеленский, как мне кажется, понимает, что война будет маленькой, но отнюдь для него не победоносной, но его бы устроило даже создание видимости, картинки войны. Хотя при этом будут гибнуть люди и разрушаться дома. Но его такая картинка устраивает, а нас – нет. Молчать уже никто не будет».