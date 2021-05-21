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Боевые беспилотники Турции с флагом Польши: В Варшаве намекнули на сделку с Анкарой
21 мая 2021, 00:35 • 38 • Политика
Министр обороны Польши опубликовал фото БПЛА Bayraktar TB2 с флагом страны. "Скоро будут хорошие новости… держитесь, подождите", - написал он под фотографией.
В Польше намекнули на покупку боевых беспилотников Турции. Министр обороны Польши Мариуш Блащак опубликовал фотографию модели турецкого дрона Bayraktar TB2 с флагом и эмблемой ВВС своей страны.
Турецкие боевые беспилотники Bayraktar получили широкую известность после войны между Азербайджаном и Арменией. Считается, что именно наличие этих дронов у Азербайджана сыграло ключевую роль в исходе конфликта.
- написал глава Минобороны Польши под фото с моделькой турецкого боевого беспилотника с польским флагом.
Стоит отметить, что в Турции также не скрывают планов по продаже ударных дронов в Европу. Анкара уже продала партию своих беспилотников на Украину, однако не собирается останавливаться на достигнутом.
- гласит недавнее заявление министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка.
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