Боевые беспилотники Турции с флагом Польши: В Варшаве намекнули на сделку с Анкарой

Министр обороны Польши опубликовал фото БПЛА Bayraktar TB2 с флагом страны. "Скоро будут хорошие новости… держитесь, подождите", - написал он под фотографией.

В Польше намекнули на покупку боевых беспилотников Турции. Министр обороны Польши Мариуш Блащак опубликовал фотографию модели турецкого дрона Bayraktar TB2 с флагом и эмблемой ВВС своей страны.

Турецкие боевые беспилотники Bayraktar получили широкую известность после войны между Азербайджаном и Арменией. Считается, что именно наличие этих дронов у Азербайджана сыграло ключевую роль в исходе конфликта.

Скоро будут хорошие новости… держитесь, подождите,

- написал глава Минобороны Польши под фото с моделькой турецкого боевого беспилотника с польским флагом.

Стоит отметить, что в Турции также не скрывают планов по продаже ударных дронов в Европу. Анкара уже продала партию своих беспилотников на Украину, однако не собирается останавливаться на достигнутом.

Я уже говорил ранее, что мы увидим наши БПЛА в небе над Европой. Я верю, что мы достигнем этой цели в очень короткие сроки,

- гласит недавнее заявление министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка.