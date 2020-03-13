Боевой трофей, отбитый у турок в Идлибе, заметили в Москве

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в личном блоге и телеграм-канале Colonelcassad сообщил о колонне грузовых автомобилей, замеченных в Москве. В том числе в этой колонне удалось рассмотреть трейлер, где перевозили турецкий МРАП.

Борис Рожин считает, что в трейлере могла находиться одна из модификаций Kipri.

"Как резонно предполагают, это трофейная машина, захваченная в ходе боевых действий в Идлибе и перевезённая в Россию для изучения", - пояснил Рожин.

Есть мнение, что именно такие машины в Рожаве и Идлибе турецкая армия не только активно использовала, но и передавал их боевикам СНА. Причём наряду с старыми бронетранспортёрами ACV-15, уточняет Борис Рожин.

"Скорее всего, пролюбили МРАП именно боевики", - резюмирует эксперт.

Добавим, сегодня сообщалось, что Турция и Россия на переговорах по Идлибу в Анкаре подписали подготовленный документ, в рамках договорённостей патрулирование трассы М4 начнётся 15 марта.