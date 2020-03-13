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Боевой трофей, отбитый у турок в Идлибе, заметили в Москве
13 марта 2020, 23:35 • 74 • Политика
В Москве в колонне грузовых автомобилей заметили боевой трофей, отбитый у турок в Идлибе. О находке сообщил Борис Рожин.
Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в личном блоге и телеграм-канале Colonelcassad сообщил о колонне грузовых автомобилей, замеченных в Москве. В том числе в этой колонне удалось рассмотреть трейлер, где перевозили турецкий МРАП.
Борис Рожин считает, что в трейлере могла находиться одна из модификаций Kipri.
"Как резонно предполагают, это трофейная машина, захваченная в ходе боевых действий в Идлибе и перевезённая в Россию для изучения", - пояснил Рожин.
Есть мнение, что именно такие машины в Рожаве и Идлибе турецкая армия не только активно использовала, но и передавал их боевикам СНА. Причём наряду с старыми бронетранспортёрами ACV-15, уточняет Борис Рожин.
"Скорее всего, пролюбили МРАП именно боевики", - резюмирует эксперт.
Добавим, сегодня сообщалось, что Турция и Россия на переговорах по Идлибу в Анкаре подписали подготовленный документ, в рамках договорённостей патрулирование трассы М4 начнётся 15 марта.
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