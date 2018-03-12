Боевой заряд: как развитие систем ПРО США способствовало модернизации российских вооружений

Американская система ПРО остаётся ключевым фактором гонки вооружений, отмечают в Минобороны России. В министерстве подчёркивают, что Пентагон развивает её под предлогом «мифа об иранских и северокорейских угрозах», откровенно завышая возможности Тегерана и Пхеньяна. Однако такая политика привела лишь к тому, что были зря потрачены деньги американских налогоплательщиков. Об этом в интервью журналисту NBC Мегин Келли заявил президент России Владимир Путин. По его словам, именно выход Вашингтона из Договора об ограничении систем ПРО подтолкнул Москву к созданию принципиально нового вида оружия. В итоге были разработаны технологии, позволяющие обойти противоракеты, тем самым резко повысив для Соединённых Штатов цену возможной агрессии.

Односторонние действия США по развёртыванию глобальной системы противоракетной обороны подрывают международную безопасность. Об этом заявили в Минобороны России.

«Фактор ПРО оказывает непосредственное влияние на гонку вооружений и ядерное разоружение, обеспечение стратегической стабильности. Это обусловлено неразрывной взаимосвязью между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями», — говорится в заявлении военного ведомства.

Структура глобальной системы ПРО США (презентация Минобороны РФ)

© Министерство обороны Российской Федерации

Как подчеркнули в министерстве, Вашингтон развивает систему ПРО под предлогом «мифа об иранских и северокорейских ракетных угрозах». При этом американские власти откровенно завышают возможности ударных вооружений Тегерана и Пхеньяна «для реализации ничем не ограниченного развёртывания системы ПРО».

«Обнулить» ядерные силы

Президент России Владимир Путин 1 марта в интервью американскому телеканалу NBC также отметил, что расширение системы ПРО стимулирует развитие гонки вооружений. По его словам, американские радиолокационные станции (РЛС) и корабли, оснащённые противоракетными пусковыми установками, угрожают безопасности России.

«Вы представьте себе, что мы бы поставили сейчас ракетные системы вдоль американо-мексиканской или вдоль американо-канадской границы на их территориях с двух сторон и плюс ещё корабли бы подтащили с двух сторон. Что бы вы сказали на этот счёт, предприняли бы какие-то шаги? А мы бы на это сказали, что вы разгоняете гонку вооружений. Это не бред, нет? А так и есть», — сказал Путин.

Как полагает президент, цель США состояла в том, чтобы «обнулить наши силы ядерного сдерживания». Чтобы сохранить стратегический баланс, Москва была вынуждена развивать ударные системы, «которые будут способны преодолевать вашу (американскую. — RT) систему противоракетной обороны».

Путин отметил, что стоящие сейчас на российском вооружении баллистические ракеты способны преодолевать рубежи ПРО. Однако США активно развивают возможности противоракетных комплексов, и Москва этот факт не может игнорировать.

Так, по данным Минобороны, с 2018 года США начнут разворачивать противоракеты Standard Missile 3 модификации 2А (SM-3 Block IIA). Предполагается, что они будут способны перехватывать межконтинентальные стратегические баллистические ракеты (МБР) на среднем, конечном и восходящем участках траектории полёта.

Сдержать гонку вооружений

Напомним, Договор об ограничении систем противоракетной обороны был заключён между СССР и США 26 мая 1972 года. Стороны получили право создать противоракетный «зонтик» только над одним регионом. Советский Союз выбрал Москву, Соединённые Штаты — военную базу Гранд-Форкс.

Державам запрещалось размещать РЛС систем раннего предупреждения за своими рубежами, разрабатывать комплексы ПРО морского, воздушного и космического базирования, а также наземные мобильные противоракетные средства.

Главная цель договора заключалась в сдерживании гонки вооружений. Несмотря на острое геополитическое противостояние, СССР и США стремились создать условия для того, чтобы у них не возникло соблазна нанести превентивный ядерный удар.

Таким образом 46 лет назад обе стороны создали уникальный механизм стратегического сдерживания, который простимулировал сокращение наступательных вооружений (договоры СНВ-I, СНВ-II, СНВ-III). Как неоднократно указывали эксперты, договор о ПРО охлаждал агрессивный пыл представителей радикально настроенной военно-политической элиты обеих держав.

Однако Соединённые Штаты, в отличие от СССР, позволяли себе и ранее отступать от соглашения. Так, под различными предлогами Вашингтон отказался закрывать радиолокационные станции раннего предупреждения о ракетном нападении, размещённые в Гренландии и Великобритании.

В 1983 году, в разгар холодной войны, президент США Рональд Рейган объявил о старте программы «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ). Американцы намеревались создать широкомасштабную эшелонированную систему ПРО, включая средства космического базирования, чтобы поражать советские баллистические ракеты на стартовом участке.

Генсекретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон

© Юрий Абрамочкин

Пошли на выход

13 декабря 2001 года президент США Джордж Буш— младший объявил о выходе из договора, уведомив по официальным каналам российского коллегу. По словам главы Белого дома, соглашение перестало отвечать национальным интересам США из-за того, что выросло число тех, кто располагает ядерным оружием.

Формально Вашингтон не нарушил своих обязательств, так как договор предполагал право на односторонний выход. Однако в Москве поведение США восприняли как вызов безопасности РФ и всего человечества. После безуспешных попыток переубедить Буша Путин распорядился начать разработку ударных вооружений, способных обходить любую систему ПРО.

С 2002 года США создали достаточно разветвлённую систему противоракетной обороны. По информации Минобороны РФ, наземный компонент состоит из РЛС, которые перекрывают возможные траектории полёта МБР.

С середины 2000-х годов американцы развёртывают два позиционных района ПРО в Восточной Европе (Румыния и Польша), на очереди Япония и Южная Корея. Пентагон размещает вблизи российских границ РЛС, мобильные комплексы THAAD, Patriot.

Наибольшую обеспокоенность у России вызывают стационарные установки Мк-41, которые могут использоваться для пуска противоракет и запрещённых боеприпасов (речь идёт о ракетах семейства «Томагавк» с дальностью до 2,5 тыс. км). Используя их, американские военные нарушают положения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) 1987 года.

На территории США также расположено два позиционных района (Аляска и Калифорния), оборудованных РЛС и шахтными пусковыми установками. В ближайшие годы на северо-востоке Соединённых Штатов в строй войдёт третий позиционный район.

В целом же с 2001 года число стоящих на вооружении США противоракет выросло в четыре раза (до 404 единиц), а к 2022 году Пентагон планирует располагать свыше 1 тыс. противоракет.

Морской эшелон

В развитии глобальной системы ПРО Соединённые Штаты сделали акцент на морском компоненте, мозговым центром которого является боевая информационно-управляющая система (БИУС) Aegis. На сегодняшний день она установлена на пяти крейсерах типа Ticonderoga и 30 эсминцах Arleigh Burke. Каждый крейсер оснащён 128, а эсминец — 96 установками Мк-41, которые могут запускать «Томагавки» и противоракеты.

Состав огневых средств глобальной ПРО США (презентация Минобороны РФ)

© Министерство обороны Российской Федерации

«Потенциально на кораблях ПРО США может быть развёрнуто более 1 тыс. крылатых ракет «Томагавк». Патрулирование кораблей ПРО в акваториях Чёрного и Балтийского морей представляет угрозу для объектов в европейской части России, так как имеется неопределённость, какие ракеты в текущий конкретный момент загружены в пусковые установки Мк-41», — отмечают в Минобороны.

Aegis позволяет кораблям ВМС США получать информацию о старте российских МБР с космического сегмента ПРО, представленного девятью спутниками «Имеюс» и «Сбирс». Они способны обнаружить старт ракеты через несколько секунд, определить тип ядерного боеприпаса, район пуска и азимут стрельбы.





Своевременный ответ

Между тем, отвечая на вопросы журналиста NBC Мегин Келли, российский президент подчеркнул, что выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны подтолкнул Москву к разработке принципиально новых вооружений. Причём в Белом доме прекрасно отдавали себе отчёт в том, что Россия будет вынуждена ответить на развёртывание систем ПРО у собственных границ.

Так, Кремль предупреждал американскую администрацию о том, что будет вынужден развивать ударные системы, способные преодолеть противоракетный заслон, пояснил Путин.

«И в ответ на это мы услышали: «Мы делаем не против вас, а вы делайте что хотите, мы будем исходить из того, что это не против нас, не против США», — добавил российский лидер.

Имитация перехвата российской МБР американской корабельной противоракетой (презентация Минобороны РФ)

© Министерство обороны Российской Федерации

Сегодня ядерные вооружения ВС РФ могут преодолеть американские системы ПРО, однако американская сторона продолжает развивать их. Создание МБР с ядерным двигателем — решение, направленное на перспективу.

«Поэтому нам нужно адекватно отвечать на это, чтобы мы могли преодолевать систему не только сегодня, но и завтра, когда у вас появится новое оружие», — добавил российский лидер.

«Мы создали целый набор нового стратегического оружия, которое не двигается по баллистическим траекториям, и системы противоракетной обороны против них бессильны. Это значит, что деньги налогоплательщиков США выброшены на ветер», — заявил Путин.

В авангарде

Напомним, 11 марта 2018 года Минобороны РФ опубликовало запись учебного пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

«Пуск прошёл штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне», — подчеркнули в российском ведомстве. Сообщается, что ракета способна преодолеть любую ПРО: современные противоракеты просто не в состоянии перехватить объект, летящий на гиперзвуковой скорости.

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Ещё одна уникальная разработка, представленная 1 марта, — ядерная силовая установка, которая может быть размещена на крылатых ракетах, что делает их неуязвимыми для средств ПРО. Такая установка позволяет ракете двигаться с непредсказуемой для противника траекторией и неограниченной дальностью полёта.

Третья новинка, представленная российским руководством, — тяжёлая межконтинентальная ракета «Сармат». Она придёт на смену комплексу «Воевода» под кодом Р-36М2, созданному ещё в Советском Союзе. «Сармат» имеет короткий активный участок полёта, что заметно снижает уязвимость ракеты перед ПРО.

Ещё одним технологическим прорывом стала разработка перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением — планирующим крылатым блоком «Авангард», способным двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 Махов.

Также за последние годы российским оборонным комплексом был разработан уникальный подводный беспилотный аппарат, который может работать автономно в глубинах Мирового океана.

«Я бы сказал, на очень большой глубине и на межконтинентальной дальности со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов даже самых скоростных надводных кораблей», — уточнил Владимир Путин.

Кроме того, президент сообщил, что продолжаются работы по созданию оружия на новых физических принципах. Речь идёт о боевом применении лазера. Такие исследования есть и в США, однако только России на данном этапе удалось достичь существенных результатов.

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, главное достижение модернизации российских вооружений заключается не в том, что создана ракета, способная обойти ПРО. Намного важнее, что был представлен целый комплекс новой техники — доказательство того, что разработки в военной сфере внедряются на системном уровне, и свидетельство способности страны к высокотехнологичной защите.

«Разумеется, полностью угрозу исключать нельзя никогда — именно об этом и говорит наше Минобороны, трезво оценивая ситуацию. Нужно помнить, что военными возможностями в той или иной мере обладает практически любое государство. Весь вопрос в том, в какую цену для него может вылиться развязывание войны», — подвёл итог Андрей Кошкин.