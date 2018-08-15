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«Боевой ястреб» США вновь прощупывает почву: Болтон проведет встречу с представителем России

15 августа 2018, 01:54  •  27 • Политика
Во время визита в Женеву американский политик Джон Болтон также намерен провести переговоры с представителями Израиля и Украины.
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон проведет ряд встреч в Женеве. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, Болтон пообщается с представителями Израиля и Украины. Кроме этого, во время визита планируется встреча «боевого ястреба» США с российским коллегой.
Сандерс не стала уточнять, с кем именно с российской стороны Джон Болтон намерен вести переговоры. При этом она указала, что разговор будет идти «в развитие саммита в Хельсинки, чтобы обсудить ряд важных тем, касающихся национальной безопасности».
Ранее сообщалось, что Россия может вскоре организовать встречу с Болтоном секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

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