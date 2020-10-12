Боевой яд и радиация в Тихом океане - не миф: Британский журналист опубликовал разоблачение

Американские военные на протяжении десятилетий загрязняли Тихий океан. Британский журналист Джон Митчелл выступил с сенсационным разоблачением губительных действий США по отношению к окружающей среде и коренным народам.

Так, в своей книге "Отравление Тихого океана" автор приводит данные о загрязнениях опасными веществами вод Тихого океана. Все эти сведения подтверждаются официальными источниками, уточняет автор.

В книге, в частности, говорится, что в океан утилизировали 29 миллионов килограммов иприта и нервно-паралитических агентов, а также свыше 450 тонн радиоактивных отходов. Кроме того, в воды попало огромное количество зарина во время его уничтожения на атолле Джонстон недалеко от Гавайев.

Несмотря на возмущение коренных народов, США продолжают свою захватническую миссию. На Гуаме, отмечает Митчелл, в ходе военных раскопок были обнаружены десятки мест, содержащих человеческие останки и культурные артефакты. Но, несмотря на шок у местного населения, Пентагон в начале октября открыл новую базу на острове.

Митчелл в интервью Guardian признался, что само расследование было для него непростым: "Власти США неоднократно пытались скрыть заражение с помощью лжи, дезинформации и нападений на репортёров".