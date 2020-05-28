Боевой вирус незалежности: США испытывает на украинцах биологическое оружие для удара по России?

Автор:

Самитова Аля

Вокруг российских границ сегодня создана своего рода биологическая "петля анаконды", а в лаборатории, которые американцы создали на территории Грузии, Армении, Молдавии и других постсоветских стран, мощным потоком продолжают вливаться сотни миллионов долларов. Происходит всё это под лозунгами о "безопасности" и "предотвращении биологической атаки со стороны России".

Лаборатории, созданные на Украине, а как предполагается, их общее число может достигать 15-ти, являются участниками оборонного проекта США под названием "Биологическая программа совместного использования".

Отчёта о том, насколько законной является работа таких лабораторий на украинской территории, чем именно они занимаются и кто их курирует, в середине апреля текущего года впервые потребовали Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин, представляющие "Оппозиционную платформу – За жизнь".

Тогда ответа со стороны украинских властей не последовало. Зато сразу отреагировали американские дипломаты. В посольстве США в Киеве заявили:

Программа по снижению биологической угрозы Министерства обороны США работает с правительством Украины над консолидацией и обезвреживанием патогенных микроорганизмов и токсинов, вызывающих обеспокоенность, на украинских государственных объектах, в то же время позволяя проводить мирные исследования и разработку вакцин.

Почему этими вопросам занимаются представители американского военного ведомства, а не Минздрава США, как это происходит в странах Африки, Латинской Америки и Азии, вполне понятно: цели исследований совершенно иные.

И вот во вторник, 26 мая, украинский Минздрав сообщил о том, что в период с 2005 по 2014 год под патронажем Агентства по снижению угроз обороны (DTRA) на базе областных лабораторных центров на Украине были построены или модернизированы восемь лабораторий, занимающихся разработками в рамках "Программы вовлечения в специальную биологическую деятельность".

Одна из таких лабораторий функционировала в Крыму, где американцы и вовсе планировали создать центр, подобный грузинскому Лугару, а остальные – в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Харьковской, Херсонской и Тернопольской областях.

К слову, это же самое агентство DTRA, заказавшее модернизацию биолабораторий на Украине, проводило исследования по разработке биооружия на территории Грузии.

Сотни миллионов долларов в опасные исследования

Согласно заключённому контракту, Украине предоставлялась помощь "по предотвращению распространения технологий, патогенов и знаний", находящихся на объектах, которые "могут быть использованы для разработки биологического оружия".

Одно из подразделений DTRA создаёт перспективные средства для защиты от биологических угроз. Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/Globallookpress

Спустя два года после завершения действия первого контракта, в 2016 году, сотрудничество было возобновлено и продолжилось оно уже в рамках меморандума между Министерством по вопросам европейской интеграции Украины и Black and Veatch Special Projects Corp.

Как предполагалось, в первые три года украинские лаборатории должны были быть подключены к единой онлайн-системе программного обеспечения электронной интегрированной системы наблюдения за заболеваниями (ЭЛИСНЗ).

Ещё одна любопытная деталь: ещё до 2005 года, то есть до заключения контракта, о котором шла речь выше, на Украине была создана международная организация "Научно-технический центр", финансируемая США, Канадой и ЕС.

Этот Центр изначально поддерживал проекты учёных, участвовавших во время существования СССР в программах по созданию оружия массового поражения. В общей сложности за последние два десятилетия через Центр было профинансировано 1 850 проектов на общую сумму в 285 миллионов долларов.

Зараза, сбежавшая из пентагоновских лабораторий

То есть работа с опасными патогенами проводилась практически у самых границ России. Да и на самой Украине исследования, проводимые в биолабораториях, отметились вспышками серьёзных инфекционных заболеваний. К примеру, в 2009 году в Тернополе от вируса, вызывающего геморрагическую пневмонию, пострадало 450 украинцев.

В 2015 году на Украине неожиданно была отмечена вспышка холеры, заболело 300 человек. Ещё через два года в Харькове от похожего на грипп вируса погибло 20 военнослужащих, а спустя два месяца 364 человека скончалось от свиного гриппа A(H1N1)pdm09, то есть того же штамма, который привёл в 2009 году к пандемии. И этот список можно продолжить.

И тут стоит обратить внимание на довольно интересный момент: казалось бы, в период глобального распространения в мире коронавирусной инфекции лаборатории, которые раскрыты американцами не только на Украине, но и в других странах, должны были бы включиться в борьбу с пандемией. Ничуть не бывало!

Так для чего же они были созданы? Неужели действительно для разработки "боевых вирусов", то есть биологического оружия? Нас убеждают, что главной задачей таких лабораторий является "защита от биологической опасности, в первую очередь от патогенов и вирусов".

Однако все эти "исследовательские центры" в период пандемии себя вообще никак не проявили. Да и раньше, в моменты, когда на Украине африканская чума выкашивала поголовье свиней, а птичий грипп убивал сотни тысяч несушек и бройлеров, никаких упоминаний о исследованиях по поводу этих биологических угроз в прессе найти было невозможно.

Двойное назначение

Чтобы понять, почему так происходит, достаточно понять, что же представляет из себя Управление перспективных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency, или DARPA), под патронажем которого и работают все биологические лаборатории в странах бывшего СССР.

Как мы уже упомянули, организация подчиняется непосредственно Пентагону. И уже это должно прямо указывать на то, что основной её целью является выполнение военных задач, далёких от мирных целей. Специалисты Управления, соответственно, занимаются вовсе не борьбой с эпидемиями, а поиском и внедрением в военную сферу самых многообещающих технологий.

Одно из подразделений DARPA, нацеленное на работу в сфере биотехнологий, создаёт перспективные средства для защиты от биологических угроз. Приоритетным направлением является усиление иммунной системы человека в целях активизации выработки антител и биохимической блокировки любых попыток изменить геном.

В то же время, одна из главных программ DARPA – разработка и производство вакцины в максимально сжатые сроки. Как полагают в Пентагоне, доселе неизвестные науке штаммы бактерий и вирусов, созданных в пробирках, станут главным биологическим оружием в конфликтах будущего. А сбором и изучением всех существующих в природе микроорганизмов, в том числе, и очень опасных, как раз занимаются в биолабораториях, созданных США по всему миру. И все эти объекты, как признают в Пентагоне, "имеют двойное назначение".

Туземцам знать не положено

Как признавали сотрудники всех "региональных" лабораторий, к целому ряду материалов доступ имеют только представители США, а "туземцев" к ним близко не подпускают, а это значит, что никакой точно информации о том, какие разработки действительно ведёт Пентагон, они получить не могут.

К слову, лабораториями США на территории Украины управляет корпорация Black and Veatch Special Projects Сorp., все сотрудники лабораторий являются гражданами США и обладают дипломатическим иммунитетом, большинство же из них – это эксперты по биологическому оружию и биологическому терроризму. Украинские власти лишены доступа в лаборатории и никоим образом не могут контролировать их деятельность или как-то влиять на неё.

При этом американские военные получили полный доступ к украинским государственным тайнам, так или иначе связанным с проводимыми исследованиями.

Создание этих лабораторий было настолько тайной историей, что даже само соглашение, заключённое в 2005 году, было строго засекречено, а представители украинской стороны даже давали подписку о неразглашении.

Как рассказал недавно украинский экс-премьер Николай Азаров, правительство Виктора Януковича, которое пришло к власти после выборов в 2010 году, об этом соглашении узнало почти случайно из информационного письма Минздрава, где сообщалось о действующих на Украине лабораториях.

В 2012 году США получили официальное уведомление от Украины о намерении разорвать договор. Переговоры на эту тему продолжались весь 2013 год, а затем случился Майдан и государственный переворот.

"Я не могу на 100% утверждать, что этот вопрос сыграл решающую роль, но среди прочих причин Майдана он мог быть", – отметил Николай Азаров.

Так и работают десятилетиями все эти лаборатории на Украине, как и в других постсоветских республиках, рядом с российскими границами, не создавая "информационного шума". Но только представьте, если бы такой объект Россия создала бы, к примеру, на Кубе? Скандал с "отравлением Скрипалей" показался бы детской шалостью.