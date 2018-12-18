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Боевой «Утёнок»: на что способен российский истребитель-бомбардировщик Су-34

18 декабря 2018, 21:09  •  96 • В России
25 лет назад в небо поднялся опытный образец Су-27ИБ, впоследствии получивший обозначение Су-34. Изначально самолёт создавался для применения высокоточного оружия по наземным и воздушным целям. В настоящее время детище ОКБ Сухого совмещает функции истребителя, бомбардировщика и штурмовика. В войсках эту машину называют «Утёнок» за необычную форму кабины и приплюснутую носовую часть. Сейчас на вооружении Воздушно-космических сил РФ находятся более ста Су-34. Об уникальных характеристиках самолёта — в материале RT.
 
Многофункциональный самолёт Су-34
 

18 декабря 1993 года состоялся первый полёт предсерийного варианта Су-27ИБ (истребитель-бомбардировщик. — RT). Впоследствии машину переименовали в Су-34. Мировую известность она обрела в 2008 году после боевого применения в ходе вооружённого конфликта в Южной Осетии, а затем и в сирийской операции. В настоящее время Воздушно-космические силы РФ эксплуатируют свыше сотни Су-34.

Родом из 1980-х

История создания Су-34 началась с открытия нескольких программ модернизации тяжёлого истребителя Су-27УБ (учебно-боевой. — RT) в середине 1980-х годов. ВВС СССР требовался многофункциональный ударный самолёт, способный вести бомбардировку наземных, надводных и подводных целей в любых погодных условиях и на различных высотах.

В отличие от других многофункциональных самолётов, Су-34 не применяется для воздушного прикрытия и завоевания господства в воздухе. Он уступает по манёвренности Су-30СМ и Су-35, но его вооружение позволяет защититься от атаки вражеского истребителя.

Работы над проектом стартовали в рамках постановления Совмина СССР от 19 июня 1986 года. Ключевую роль в разработке Су-34 сыграли конструкторы ОКБ Сухого Михаил Симонов и Роллан Мартиросов. Эскиз самолёта был подготовлен в 1988 году, первый прототип (Т-10В-1, борт №42) появился в 1990-м.

13 февраля 1992 года машина была представлена первым лицам стран СНГ на авиавыставке в Мачулищах (Белоруссия). Летом 1995 года самолёт принял участие во французском авиасалоне Ле-Бурже. Однако в России проект Су-34 оказался невостребованным из-за недостатка финансирования.

К проекту Су-34 вернулись лишь в середине 2000-х. Испытания самолёта проходили в 2006—2011 годах. Специалисты ОКБ Сухого существенно доработали машину, обновив в первую очередь её бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО). В 2014 году Су-34 был официально принят на вооружение. Серийное производство машины развёрнуто на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова.

«Су-34 предназначен для быстрой переброски в угрожающий район, чтобы поддержать войска на поле боя. Он способен преодолевать большие расстояния и обладает существенной боевой нагрузкой (свыше восьми тонн. — RT). В каком-то отношении он близок к штурмовику, однако отличается от него куда большим боевым радиусом», — отметил в разговоре с RT полковник в отставке Виктор Литовкин.

По мнению эксперта, Су-34 — это «по-настоящему уникальная машина» в парке оперативно-тактической авиации ВКС. Её характеристики позволяют надёжно защищать рубежи нашей страны и наносить удары по противнику даже за тысячи километров от места взлёта. 

  • Су-34 в сборочном цеху
  • РИА Новости
  • © Вадим Савицкий

По информации Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Су-34 может выполнять задачи в условиях огневого и информационного противодействия. По своим боевым возможностям самолёт относится к поколению 4+. Наличие системы активной безопасности и новейших компьютеров обеспечивают прицельное бомбометание и маневрирование. 

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«Цифровое радиоэлектронное бортовое оборудование самолёта построено по принципу открытой архитектуры, что позволяет достаточно просто проводить замену его комплексов и систем на вновь разработанные», — говорится в материалах ОАК.

Су-34 способен применять широкий арсенал вооружения: высокоточные ракеты, включая противокорабельные и противорадиолокационные, неуправляемые и корректируемые авиабомбы, ракеты класса «воздух — воздух», 30-мм пушку для ближнего боя. Некоторые эксперты предполагают, что Су-34 станет одним из носителей гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Вооружение Су-34 размещается на 12 точках подвески (у Су-27 — на десяти). Самолёт может уничтожить как хорошо укреплённый объект, так и малоразмерную цель. Максимальная взлётная масса машины составляет около 45 т (против 30,5 т у Су-27), максимальная скорость — 1,9 тыс. км/ч (против 2,5 тыс. км/ч у Су-27).  

Выдающиеся возможности

 

Из линейки машин ОКБ Сухого Су-34 выделяется «горбатой» кабиной и приплюснутой носовой частью. Из-за этой особенности машину стали называть «Утёнок». Столь необычными формами бомбардировщик обязан нетрадиционной для боевых самолётов двухместной компоновкой кабины по принципу «плечом к плечу» (как правило, лётчики располагаются по тандемной схеме, сидя друг за другом. — RT).

Су-34 отличается повышенным комфортом для экипажа. Лётчик или штурман-оператор имеют возможность отдохнуть, разместив в проходе между креслами матрац, подогреть пищу (в кабине находится СВЧ-печь) и воспользоваться туалетом. Также кабина оснащена кондиционером.

  • Су-34 совершает взлёт с аэродрома Хмеймим в Сирии
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов
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«В Су-34 предусмотрен, пожалуй, максимальный уровень комфорта и простора. Например, лётчик может встать в полный рост, чтобы размяться. А нетрадиционная компоновка облегчает процесс коммуникации. Всё это призвано снизить утомляемость экипажа во время длительных перелётов и повысить эффективность взаимодействия в бою», — пояснил Литовкин.

Как полагает эксперт, в Су-34 воплощены оригинальные решения для оперативно-тактической авиации, которые не имеют аналогов в мире. По мнению Литовкина, самолёт зарекомендовал себя в Сирии с самой лучшей стороны, хотя в арабской республике не возникало необходимости в длительных перелётах. В САР «Утёнок» выполнял задачи по уничтожению складов с оружием, наливняков, инженерных сооружений, лагерей подготовки боевиков, командных пунктов и скоплений бронетехники.

В материалах ОАК отмечается, что выдающиеся лётно-технические характеристики Су-34 обеспечиваются благодаря высокоэкономичным двухконтурным турбореактивным двигателям АЛ-31Ф, системе дозаправки в воздухе, а также подвеске дополнительных топливных баков. «Утёнок» может находиться в воздухе до десяти часов без потери работоспособности экипажа.

В 2018 году Новосибирский авиазавод приступил к модернизации стоящих на вооружении Су-34. На бомбардировщики устанавливают более совершенные прицельно-навигационные комплексы, средства связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Теперь он (Су-34. — RT) получил возможность групповой защиты самолётов. Также экипажи Су-34 смогут в автоматическом режиме обмениваться информацией с межвидовыми группировками войск на земле и другими летательными аппаратами — самолётами и беспилотниками», — заявил в мае руководитель пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

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Выдающиеся возможности Су-34 привлекают внимание зарубежных стран. В марте прошлого года замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что детище ОКБ Сухого обладает большим экспортным потенциалом. По сообщениям западных СМИ, Су-34 могут приобрести Алжир, Индия и Китай.

В отечественных ВКС Су-34 будет постепенно вытеснять фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые также активно применялись в Сирии, считают эксперты. Кроме того, в настоящее время обсуждается возможность создания штурмовика нового поколения на замену Су-25СМ3 «Грач».

«Штурмовик всегда будет нужен. Су-25 модернизировали до варианта СМ3, у него надёжнейший планер, огромный модернизационный и ремонтный потенциал. Думаю, он будет летать ещё лет 10—15. Естественно, со временем его надо будет менять, сегодня рассматриваются разные варианты», — сказал в ноябре 2017 года руководитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС Виктор Бондарев.

  • Самолёт Су-34 во время тренировочного полёта
  • © ОАК

По мнению сенатора, штурмовик необходимо разрабатывать на базе Су-34. Такая машина должна получить одноместную кабину и двигатели «Утёнка». Бондарев призвал начать работу над проектом, чтобы успеть создать новый штурмовик до исчерпания эксплуатационного ресурса Су-25.

В экспертной среде предложение экс-главкома ВКС вызвало противоречивую реакцию. Часть специалистов поддержали инициативу Бондарева. Те же, кто не разделяет мнение сенатора относительно будущего штурмовика, посетовали на высокую стоимость Су-34 (около 1 млрд рублей. — RT).

«На текущий момент сложно что-либо сказать по поводу облика будущего штурмовика. На мой взгляд, Су-25 в модификации СМ3 — очень удачная машина, которая может достаточно долго служить России. В любом случае Су-34 всегда может подменить легендарного «Грача». Самолёт обладает бронированной кабиной и может применять вооружение, необходимое для поддержки войск на поле боя», — подытожил Виктор Литовкин.

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