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Боевой «Птицелов»: какие задачи будет выполнять в ВДВ авиадесантируемый зенитный комплекс

14 марта 2018, 21:24  •  108 • В России
Новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Птицелов» поступит в Воздушно-десантные войска к 2022 году. По словам командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, сейчас идёт разработка конструкторской документации. «Птицелов» будет создан на базе боевой машины десанта БМД-4М и ЗРК ближнего радиуса «Сосна». Зенитный комплекс предназначен для десантирования военно-транспортной авиацией, но может использоваться и общевойсковыми подразделениями. Чем продиктована необходимость в появлении «Птицелова», разбирался RT.
 
ЗРК ближнего радиуса «Сосна» © www.kbtochmash.ru
 

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что поставки авиадесантируемого зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Птицелов» в войска начнутся к 2022 году. Новейшая машина будет поступать на вооружение не только десантных войск, но и других частей Вооружённых сил РФ.

«Поставки ЗРК ближнего действия «Птицелов» на десантируемой базе в подразделения противовоздушной обороны ВДВ планируются к 2022 году. Им будут оснащены зенитные ракетные батареи зенитных ракетных полков воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий», — цитирует РИА Новости Сердюкова.

Как уточнил командующий ВДВ, в данный момент специалисты ведут разработку рабочей конструкторской документации. По итогам будут выработаны требования к тактико-техническим характеристикам и определён облик «Птицелова».

  • БМД-4М «Садовница»
  • © Wikimedia / Vitaly V. Kuzmin

На базе «Садовницы» и «Сосны»

 

Впервые о существовании проекта «Птицелов» стало известно из утечек в СМИ в мае 2016 года. Предполагается, что новейший ЗРК придёт на смену различным модификациям гусеничного комплекса «Стрела-10», который защищает подразделения от средств воздушного нападения и разведки на малых и сверхмалых высотах.

Платформой для «Птицелова» является боевая машина десанта БМД-4М «Садовница», которая поступает в ВДВ с сентября 2016 года. БМД-4М в 2,5 раза превосходит по огневой мощи предыдущую модель — БМД-3 «Бахча».

Масса «Садовницы» — 13,6 тонны, скорость по шоссе может достигать 70 км/ч, на плаву — 10 км/ч. Конструкция БМД-4М позволяет осуществлять десантирование с экипажем внутри, однако подобный приём крайне редко отрабатывается на учениях, так как связан с высоким риском.

Основу вооружения «Птицелова» составит боевая часть зенитного  ракетного комплекса «Сосна», который является глубокой модернизацией ЗРК «Стрела-10М3». «Сосна» — детище Конструкторского бюро точного машиностроения (Москва). Комплекс проходит испытания с 2013 года.

Эксперты отмечают, что «Птицелов» станет первым в мире авиадесантируемым ЗРК. Машина сможет поражать широкий спектр целей: беспилотники, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты, снаряды реактивных систем залпового огня. Дальность действия РЛС и ракетного вооружения будет превышать показатели «Стрелы-10».

Цели и задачи

Как пояснил RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, необходимость появления «Птицелова» в ВДВ вызвана увеличением средств воздушного поражения и повышением их боевой эффективности. Современный театр военных действий (ТВД) требует круглосуточного мониторинга воздушного пространства.

«Десантники отрабатывают на учениях высадку в тыл противника. Машина с характеристиками «Птицелова» заметно укрепит оборонные возможности подразделений. Радиолокационная станция новейшего ЗРК сможет отслеживать ситуацию в радиусе 16 км. Также «Птицелов» будет взаимодействовать с переносными комплексами «Верба», — отметил Леонков.

  • Военнослужащие ВДВ на учениях
  • РИА Новости
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По мнению эксперта, самыми главными врагами Воздушно-десантных войск на современном ТВД являются беспилотники и ракеты. Сирийский опыт продемонстрировал, что наиболее успешно с дронами борется ПЗРК «Панцирь-С», но в силу габаритов и массы эту уникальную машину невозможно десантировать.

«Парашютная система для тяжёлой техники может десантировать машину весом не более 15—18 тонн. Масса «Панциря-С» составляет 30 тонн, его боевого модуля — примерно 15 тонн. При этом масса зенитного вооружения «Сосны» — около 3 тонн. В ВДВ каждый килограмм имеет значение. Я думаю, что «Птицелов» в итоге уложится в 13—15 тонн и станет надёжным защитником наших десантников», — подчеркнул Леонков.

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