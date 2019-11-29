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Боевой опыт, полученный в Сирии - на вооружении российской армии
29 ноября 2019, 01:24 • 69 • В России
Десантирование с вертолетов «по-штурмовому», преодоление сложных участков горного ландшафта, переправы через водные преграды (на лодках, тросах и под водой), организация засад... А ещё - стрельба из различных видов стрелкового оружия, минометов и гаубиц.
Эти навыки успешно освоили три десятка «универсальных офицеров», которые составили особый спецназ Минобороны России.
А отбирали их по специальному конкурсу, в котором участвовали 4 500 человек. Своё боевое мастерство участники эксперимента оттачивали на полигонах военных округов и Северного флота. А в основе этой необычной программы - в армии это называют «доподготовка» - опыт ведения боевых действий в Сирии.
Такое решение - организовать дополнительную подготовку офицеров на основе современного опыта ведения боевых действий, - ещё в 2018-м принял министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
В Минобороны разработали уникальную программу, участниками которой стали и молодые офицеры, и командиры, уже имеющие опыт руководства подразделениями.
Начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов и заместитель министра - генерал-лейтенант Юнус-Бек ЕвкуроФото: предоставлено пресс-службой
В четверг, 28 ноября, заместитель министра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов и заместитель министра - генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров приняли участие в подведении итогов и награждении офицеров, прошедших этот боевой курс.
Почетное звание «Лучший специалист» получили водитель, горный стрелок и даже ... подводный диверсант.
А в номинации «Сила красоты» победительницами стали три офицера - женщины. Их фамилии пресс-служба Минобороны не называет - прислали только несколько фото...
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