Боевой «Монолит»: какой будет российская авиационная ракета нового поколения

Разработка опытного образца авиационной ракеты «Монолит» класса «воздух — земля» будет завершена в 2021—2022 годах. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора НПК «Техмаш» Александр Кочкин. Боеприпас должен заменить снаряд С-13, предназначенный для поражения укреплённых объектов и бронетехники. Аналитики полагают, что «Монолит» будет превосходить своих предшественников по дальности, точности и мощности.

Заместитель генерального директора НПК «Техмаш» (Москва) Александр Кочкин заявил, что в 2021—2022 годах предприятие планирует создать опытный образец высокоточной авиационной ракеты нового поколения «Монолит». В настоящее время работа над боеприпасом ведётся за счёт собственных средств предприятия. Об этом Кочкин сообщил журналистам на международной оружейной выставке MILEX-2019 в Минске.

«Сегодня идёт согласование с заказчиком всех параметров... Рассчитываем, что госиспытания уже будут проходить с имеющимся контрактом, так как для проведения госиспытаний нужна авиационная техника, которой у нас нет. Мы ориентируемся сегодня на 2,5—3 года от мысли до опытного образца, а сколько продлятся госиспытания — зависит не от нас», — цитирует РИА Новости Кочкина.

На замену «Тулумбасу»

«Монолит» — управляемая ракета калибра 130 мм класса «воздух — земля», предназначенная для вооружения ударных вертолётов и самолётов. Она способна поражать различные инженерные сооружения, укреплённые командные пункты, бункеры, танки и другую бронетехнику.

«Монолит» должен заменить С-13 «Тулумбас» — неуправляемую авиационную ракету (НАР), которая была разработана Новосибирским институтом прикладной физики во второй половине 1970-х годов. Данный боеприпас создавался главным образом для уничтожения укрытий самолётов на аэродромах.

«Задача С-13 состоит в поражении хорошо укреплённых и забетонированных объектов. Общий принцип действия ракеты заключается в том, что она пробивает массивные конструкции и взрывается, добравшись до цели. Помимо укрытий для авиации С-13 может эффективно поражать командные пункты, скопления бронетехники, разрушать взлётно-посадочные полосы», — сообщил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

«Тулумбас» может оснащаться боевой частью одного из трёх типов: двухмодульной осколочно-фугасной бетонобойной, осколочно-фугасной и объёмно-детонирующей смесью. В зависимости от модификации дальность пуска ракеты составляет от 1,6 до 3 км. Её собственная скорость составляет 590 км/ч, а запускаться она может на скорости 600—1200 км/ч.

С-13 входит в арсенал штурмовиков Су-25, фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей Су-27 и МиГ-29, ударных вертолётов Ка-52, Ми-24, Ми-28 и некоторых версий Ми-8. Пуск производится из специальных блоков, где могут находиться пять или шесть ракет.

Детище новосибирских учёных постоянно совершенствуется. Одной из самых эффективных версий боеприпаса считается С-13-Т. В материалах «Рособоронэкспорта» говорится, что в этой ракете реализован принцип разделяющихся автономных боевых частей.

Неуправляемые ракеты С-13

© «Рособоронэкспорт»

«Конструктивные решения, заложенные при разработке этой ракеты, позволяют не только повысить массу взрывчатого вещества, заносимого за преграду, но и обеспечить разнесение зон подрыва боевых частей за ней, что резко повышает эффективность данной НАР по сравнению с С-13 при сохранении проникающей способности», — говорится в сообщении на сайте компании.

В октябре 2018 года газета «Известия» сообщила, что до 2020 года Воздушно-космические силы РФ планируют закупить 3 тыс. модернизированных С-13 в модификации ДФ. Боеприпасы должны частично заменить неуправляемые снаряды С-8 калибра 80 мм.

Основное достоинство новых «Тулумбасов» заключается в способности разрушать бетонные стены толщиной до 1 м. При этом усовершенствованная термобарическая боевая часть уничтожает всё, что находится внутри здания или инженерного сооружения. Дальность применения С-13ДФ достигает 7 км.

Точность, дальность и мощь

В беседе с RT Дмитрий Корнев рассказал, что С-13 обладает огромной разрушительной мощью. Однако у «Тулумбаса» существует ряд недостатков, в частности размер и масса (до 75 кг) самого боеприпаса. Снаряжённый пусковой блок весит порядка 500 кг.

«С большой долей вероятности можно утверждать, что массогабаритные характеристики «Монолита» будут более скромными. Полтонны — это многовато, особенно для вертолёта. По этой причине винтокрылые машины чаще всего оснащаются блоками для пуска С-8, но мощность этих снарядов не всегда оказывается достаточной для поражения, например, массивных бетонных сооружений, где находятся позиции боевиков», — отметил эксперт.

Также Корнев полагает, что специалисты «Техмаша» повысят точность «Монолита» по сравнению с существующими боеприпасами. С-13, как напомнил собеседник, является неуправляемым снарядом, лишённым головки самонаведения (ГСН). По его словам, её установка практически гарантирует попадание в цель.

«После пуска неуправляемый боеприпас за счёт собственного вращения стабилизируется и летит ровно, практически не отклоняясь при порывах ветра. Но гарантии поражения цели он всё равно не даёт. По этой причине в России давно практикуется установка ГСН. Например, ракета С-25Л оснащена лазерной головкой самонаведения. И это уже высокоточное и управляемое оружие. Возможно, «Монолит» разрабатывается путём модернизации С-13 и совершенствования существующих ГСН», — сказал Корнев.

Вертолёт Ка-52 наносит удары на учениях

РИА Новости

© Евгений Биятов

В свою очередь, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов считает, что «Монолит» создаётся для поражения цели «с первого раза». Для этого помимо увеличения точности конструкторы должны повысить мощность боевой части — в случае отклонения противник всё равно будет уничтожен взрывом.

«Я думаю, без установки головки самонаведения не обойтись. «Монолит» должен наводиться по заданным координатам, а потом при приближении к цели будет включаться система электронно-оптического визира. Она анализирует картинку местности и захватывает цель, даже если та замаскирована. На конечном этапе ракета будет самостоятельно поражать объект, корректируя свой полёт», — пояснил Попов.

Также эксперт уверен, что «Монолит» превзойдёт своих предшественников по боевому радиусу действия. Пуск боеприпасов, как отметил Попов, должен выполняться за пределами зоны поражения переносных зенитных ракетных комплексов, которая составляет около 5 км.

«В «Монолите» будет установлен новый двигатель с более мощной реактивной тягой. По энергетике он будет превосходить всех предшественников. Увеличится длительность горения топлива, состав сгораемого материала также будет усовершенствован. При этом важно не допустить увеличения массогабаритных характеристик и стоимости по сравнению с С-13», — сообщил Попов.

Эксперт предполагает, что «Монолит» начали создавать на основе анализа боевых действий российских ВКС в Сирии. По информации Минобороны РФ, в военной операции в республике активно применялись самолёты Су-25 и Су-24, вертолёты армейской авиации Ка-52, Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-8. Их эксплуатация в САР была признана успешной. Тем не менее был выявлен ряд недостатков, которые позволили определить направления модернизации авиационной техники и вооружения.

«Российские машины доказали свою эффективность в реальном бою. Авиация, как правило, работала точечно, особенно в городских условиях. Скорее всего, «Монолит» и другие боеприпасы будут усовершенствованы в том числе для использования в горно-пустынной местности», — подчеркнул Попов.

«Полученный в Сирии опыт позволяет России повышать результативность боевого применения серийных образцов и создавать оружие нового качества», — подытожил он.