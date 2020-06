Боевой лазер «Пересвет» против американской космической армады • 105 • Война У России есть ответ на ускоренную милитаризацию Соединёнными Штатами космического пространства 15 июня американский портал The Space Review опубликовал статью-расследование известного аналитика в области советских и российских космических программ Барта Хендрикса Peresvet: a Russian mobile laser system to dazzle enemy satellites («Пересвет»: российская подвижная лазерная система для ослепления спутников противника»). «Россия, – пишет Хендрикс, – похоже, наращивает потенциал противокосмической обороны, не имеющий аналогов ни в одной другой стране». Возможно, публикация Хендрикса не случайно совпала с рассекречиванием части новой космической стратегии Минобороны США, в которой говорится, как мы писали, что Пентагон рассматривает космическое пространство в качестве области боевых действий. Американские военные намерены использовать околоземное пространство и для разведывательных целей, и для размещения там ударных комплексов из орбитальных боевых платформ. Что может противопоставить Россия ускоренной милитаризации Соединёнными Штатами космического пространства? Ответ есть. Это боевые лазерные комплексы «Пересвет», о которых 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин рассказал в Послании Федеральному собранию, когда наряду с другими прорывными комплексами вооружения был анонсирован боевой лазерный комплекс (БЛК) «Пересвет». 1 декабря 2018 года боевые лазерные комплексы «Пересвет» заступили на боевое дежурство. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованными в России. Генерал сообщил, что комплексы «Пересвет» находятся на боевом дежурстве «в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий». Эта новость вызвала нервную реакцию американских военных аналитиков, так как Россия стала первой и единственной на данный момент страной, вооружённые силы которой располагают боевым лазером, способным выполнять задачи стратегического порядка. Так, автор статьи в американском издании с громким названием We Are The Mighty, не отрицая, что Россия может создать такое оружие, выразил сомнение в том, что «Пересвет» является реальным боевым лазером, поскольку на видео от Минбороны РФ не была показана его боевая работа. Однако Барт Хендрикс, чья публикация вышла в свет за три дня до рассекречивания ряда положений новой космической стратегии Пентагона, не сомневается, что у российской армии появилось лазерное оружие. Изучив десятки открытых источников, он пришел к выводу, что БЛК «Пересвет» дислоцируются на базах РВСН, где размещены подвижные комплексы межконтинентальных баллистических ракет (МБР), в гарнизонах МБР возле Тейково, Йошкар-Олы и Новосибирска, причём на некоторых спутниковых снимках в Google Earth видны подвижные лазерные установки «Пересвет», находящиеся вне укрытий. «Большинство аналитиков согласились с тем, что «Пересвет»… был разработан для повреждения оптических систем аппаратов, пытающихся атаковать или обнаруживать мобильные МБР, – самолётов, БПЛА, крылатых ракет или спутников... Если разведывательные спутники противника будут ослеплены лазерным лучом, они утратят возможность следить за передвижениями подвижных МБР», – пишет Хендрикс. Своё предположение о возможных противоспутниковых задачах «Пересвета» Хендрикс подтверждает ссылкой на два российских патента, в которых, по его мнению, описаны элементы этой системы и говорится, что она предназначена для мониторинга и очистки космического мусора. Идея использования лазеров для нацеливания на оптические системы спутников уже много лет обсуждается в литературе по противокосмической обороне. Обычно проводится различие между «засвечиванием» (dazzling) и «ослеплением» (blinding). Засвечивание приводит к временной потере оптическими и электронно-оптическими системам их возможностей обнаружения, наполняя их светом, который ярче того, который они пытаются отобразить. Ослепление наносит непоправимый урон таким системам. Поскольку оптические и электронно-оптические устройства очень чувствительны к свету, для достижения этих целей достаточно относительно небольших уровней мощности. Хендрикс уверен, что БЛК «Пересвет» предназначен для сокрытия передвижений подвижных МБР путём временного засвечивания или постоянного ослепления оптических систем разведывательных спутников противника. Однако точные характеристики БЛК «Пересвет» неизвестны ни Хендриксу, ни другим экспертам. Дмитрий Устинов с разработчиками "Терры-3" Советский Союз был первопроходцем в создании лазерного оружия. Разработкой боевых лазеров в середине 1960-х годов начало заниматься ЦКБ «Алмаз». Наиболее известной его разработкой стало создание самолёта "А-60" – модернизированного "Ил-76", оснащённого мощным лазером. Его назначением была противовоздушная, противоракетная и противокосмическая оборона. А-60 прошёл полный цикл испытаний в 1983-1987 годах в рамках программы противоракетной обороны «Терра-3». Наземный компонент «Терры-3» с двумя лазерами – твердотельным (рубиновым) и газодинамическим – был развёрнут на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 10 октября 1984 года один из компонентов «Терры-3», лазерный локатор 5Н26 / ЛЭ-1, по инициативе министра обороны СССР Дмитрия Устинова провёл измерения параметров американского шаттла «Челленджер». Осенью 1983 г. во время 13-го полёта «Челленджера», когда его витки на орбите проходили в районе полигона Сары-Шаган, ЛЭ-1 облучил его, работая в режиме обнаружения с минимальной мощностью излучения. Высота орбиты корабля составляла 365 км. Точное целеуказание лазерной установке было выдано радиолокационным измерительным комплексом 5Н25 «Аргунь». Как сообщил потом экипаж «Челленджера», при полёте над районом озера Балхаш на корабле внезапно отключилась связь, возникли сбои в работе аппаратуры, а сами астронавты почувствовали недомогание. Американцы стали разбираться и вскоре поняли, что экипаж подвергся какому-то искусственному воздействию. США заявили Советскому Союзу официальный протест. В последующем лазерная установка для сопровождения шаттлов не применялись, а во времена перестройки, в августе 1989 года, ЛЭ-1 был показан американской делегации. Можно предположить, что если бы ЛЭ-1 облучил шаттл на полной мощности, корабль бы погиб. Наземный БЛК «Пересвет» в ближайшие годы разместят на авиационном носителе, рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда». Боевые лазеры разрабатываются и в США, но ни один из таких проектов не доведен до конца и в войсках не ожидается. «Пересвет» – единственный в мире боевой лазер, эксплуатируемый в войсках. Владимир ПРОХВАТИЛОВ Фонд Стратегической Культуры





